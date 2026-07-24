“Estoy dolorido”: Bon Jovi frenó su show en el Madison Square Garden y preocupa su salud

Jon Bon Jovi encendió la preocupación entre sus seguidores al detener antes de tiempo el concierto que ofrecía el jueves 23 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. El músico, de 64 años, había permanecido alrededor de una hora y media sobre el escenario cuando comunicó que no se encontraba bien y que necesitaba terminar la presentación.

“Lo siento, estoy dolorido y no están recibiendo lo mejor de mí”, explicó ante el público. También pidió a los asistentes que conservaran sus entradas y anticipó que buscaría alguna manera de reprogramar o compensar la parte del espectáculo que no pudo completar.

Poco después, un representante de Bon Jovi confirmó que el cantante estaba atravesando una infección sinusal, motivo por el cual decidió no continuar esforzándose durante el octavo de los nueve conciertos programados en Nueva York.

Qué problema de salud tiene Jon Bon Jovi

La única información médica proporcionada oficialmente hasta ahora es que Bon Jovi padece una infección sinusal. Su equipo no precisó si se trata de una afección viral o bacteriana, cuándo comenzaron los síntomas, qué tratamiento está recibiendo ni cuánto tiempo deberá permanecer en reposo.

Una infección sinusal, también conocida como sinusitis, se produce cuando los tejidos que recubren los senos paranasales se inflaman. Estas cavidades se encuentran alrededor de la nariz, los ojos y la frente, y normalmente permiten que el aire circule y que las secreciones drenen con normalidad.

Cuando se inflaman, el drenaje puede bloquearse y provocar acumulación de mucosidad, congestión nasal, presión o dolor facial, dolor de cabeza, cansancio, tos y secreciones que bajan hacia la garganta. La sinusitis aguda suele estar relacionada con un resfriado y, en la mayoría de los casos, es causada por virus.

La expresión utilizada por el cantante —“estoy dolorido”— es compatible con algunas de esas molestias, aunque no se informó exactamente qué síntomas presentaba durante el recital.

Jon Bon Jovi suddenly canceled his concert at Madison Square Garden yesterday pic.twitter.com/qqECiiu79t — ? Rock History ? (@historyrock_) July 24, 2026

Por qué una sinusitis puede afectar a un cantante

Aunque la sinusitis no se origina directamente en las cuerdas vocales, puede dificultar considerablemente una actuación musical. La congestión impide respirar con comodidad por la nariz, mientras que la inflamación y las secreciones pueden irritar la garganta, provocar tos y alterar la resonancia natural de la voz.

Cantar durante un concierto de larga duración exige controlar la respiración, proyectar la voz y mantener un esfuerzo vocal sostenido. Si el artista presenta congestión, dolor, fatiga o goteo posnasal, continuar puede resultar incómodo y dificultar que alcance el nivel habitual de su interpretación.

Por eso, la decisión de Bon Jovi de detenerse no significa necesariamente que haya sufrido una nueva lesión vocal. Hasta el momento, no existe información oficial que relacione el episodio con una recaída de su problema en las cuerdas vocales.

El antecedente que genera preocupación por su voz

La alarma entre los fanáticos se explica por el complejo problema de salud que mantuvo al cantante alejado de las grandes giras durante varios años.

En 2022, Jon Bon Jovi se sometió a una cirugía de medialización después de que los médicos detectaran que una de sus cuerdas vocales estaba debilitándose y atrofiándose. El procedimiento busca desplazar una cuerda vocal débil hacia el centro para que pueda entrar en contacto correctamente con la otra al hablar o cantar.

“Lo siento, estoy dolorido y no están recibiendo lo mejor de mí”, explicó ante el público. Crédito: Charles Sykes | AP

La recuperación fue prolongada y requirió años de rehabilitación y trabajo con especialistas y entrenadores vocales. El propio artista reconoció que, durante ese período, llegó a preguntarse si podría volver a realizar conciertos completos.

Sin embargo, pocas semanas antes de comenzar su nueva gira, Bon Jovi había asegurado que se encontraba “totalmente recuperado”. La serie de conciertos en el Madison Square Garden representaba precisamente su regreso estable a los escenarios después de la operación.

Por esa razón, la interrupción del recital reabrió las dudas sobre su resistencia vocal, aunque la explicación conocida por ahora apunta a una infección sinusal independiente de la cirugía.

¿Es grave una infección sinusal?

La mayoría de las sinusitis agudas mejoran por sí solas en un período aproximado de una semana a diez días. El tratamiento suele centrarse en el descanso, la hidratación y el alivio de la congestión y el dolor, siempre bajo indicación médica cuando corresponda.

Los antibióticos no son necesarios en todos los casos, ya que no funcionan contra las infecciones virales. Pueden evaluarse cuando los síntomas son intensos, empeoran después de una aparente mejoría o se mantienen durante un período prolongado.

Aunque generalmente no es una afección grave, para un cantante profesional puede obligar a suspender temporalmente su actividad para evitar un esfuerzo excesivo y permitir una recuperación completa.

Qué pasará con los próximos conciertos de Bon Jovi

Hasta el momento, no se anunció oficialmente una nueva fecha para completar o reemplazar el concierto interrumpido. Bon Jovi pidió a los espectadores que conservaran sus entradas, pero esa declaración no equivale todavía a una reprogramación confirmada.

La banda tiene previsto realizar el último concierto de su residencia neoyorquina el domingo 26 de julio. La presentación continuaba publicada en el calendario oficial del Madison Square Garden, aunque todavía no se había informado si el estado de salud del cantante obligaría a modificarla.

Después de Nueva York, la gira tiene programada una pausa antes de continuar en Europa. La evolución de Bon Jovi durante los próximos días permitirá determinar si la infección fue solamente un contratiempo pasajero o si deberá realizar nuevos cambios en su regreso a los escenarios.

Sigue leyendo:

Jon Bon Jovi y Chris Pratt presentarán a los Patriots y los Seahawks en el Super Bowl LX

Sean “Diddy” Combs es enviado a aislamiento tras una pelea en prisión