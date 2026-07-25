Los Ángeles enfrenta una bomba de tiempo bajo tierra por el deterioro de su sistema de agua

El envejecido sistema de agua de Los Ángeles se ha convertido en uno de los mayores desafíos de infraestructura para la ciudad. Con miles de tuberías instaladas hace más de ocho décadas y recursos limitados para sustituirlas, las autoridades reconocen que deben priorizar cuáles reemplazar antes de que fallen, aun sabiendo que algunas podrían romperse antes de recibir mantenimiento.

La preocupación volvió a crecer tras la gigantesca fuga ocurrida en West Hollywood, donde una tubería de más de un siglo de antigüedad colapsó y liberó alrededor de 17 millones de galones de agua, provocando un enorme socavón, inundaciones y el cierre de negocios.

Tuberías centenarias ponen en riesgo a Los Ángeles

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, más del 30% de las tuberías principales del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (DWP) tiene más de 80 años, mientras que una parte de ellas ya fue catalogada como de alta prioridad por el riesgo de ruptura.

Los ingenieros evalúan factores como la antigüedad, el historial de fugas, el tipo de suelo y las consecuencias que tendría una falla para decidir dónde invertir primero.

“Es un problema muy difícil y la sociedad no está invirtiendo suficiente dinero en infraestructura, especialmente en infraestructura hídrica“, afirmó Lucio Soibelman, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Sur de California (USC).

Millonaria inversión, pero insuficiente

El DWP puso en marcha un plan de inversión de $8,000 millones a cinco años para renovar parte de la red. Sin embargo, funcionarios de la dependencia reconocen que el presupuesto, la falta de personal y la complejidad de las obras impiden avanzar al ritmo que requiere una ciudad del tamaño de Los Ángeles.

Además, reemplazar una tubería implica mucho más que excavar. Cada proyecto requiere estudios de ingeniería, permisos, coordinación con otras agencias y medidas para reducir el impacto sobre el tránsito y los comercios.

Para reducir el riesgo de nuevas emergencias, el organismo también ha incorporado tecnología acústica que permite detectar fugas antes de que se conviertan en rupturas mayores.

No obstante, los especialistas advierten que el desafío rebasa a Los Ángeles. La American Water Works Association estima que Estados Unidos necesitará invertir cerca de $2.4 billones en infraestructura de agua potable durante los próximos 25 años para evitar que el deterioro continúe y que los costos para los usuarios se disparen.

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