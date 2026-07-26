Cadena de supermercados prevé caída de sus ventas ante reducción de gastos de los consumidores

Ante un menor gasto por parte de los consumidores, quienes están siendo cautelosos en sus presupuestos debido al elevado costo de los alimentos, bienes y servicios, entre otros, esta semana la cadena de supermercados Albertsons indicó en su informe sobre previsiones de ventas y ganancias del año fiscal 2026 que prevé que los resultados del primer trimestre sean negativos debido a la caída de sus ventas.

Al respecto, la directora ejecutiva Susan Morris señaló en el comunicado de resultados de la compañía que, “en el primer trimestre, nuestros negocios digitales y farmacéuticos continuaron registrando un fuerte crecimiento, mientras que el negocio principal de comestibles se enfrentó a una presión creciente debido a las tendencias más débiles del sector y a un consumidor más cauteloso”, dijo.

En este sentido, la compañía pronosticó una disminución de sus ventas entre el 0.5% y un 1.5%, y prevé una reducción de las ganancias ajustadas a entre $1.75 y $1.85 dólares por acción, luego de conocerse que los ingresos netos del primer trimestre disminuyeron 17 centavos por acción, unos $84,7 millones de dólares.

No obstante, el supermercado destacó que ha estado acelerando sus inversiones con el fin de mejorar las propuestas a sus clientes. “Hemos decidido acelerar las inversiones en nuestra propuesta de valor para el cliente y en la experiencia del cliente antes de obtener los beneficios de productividad esperados, porque creemos que estas acciones mejorarán nuestra trayectoria de crecimiento, fortalecerán nuestra posición competitiva y crearán valor a largo plazo para los accionistas”, comentó Morris.

Asimismo, la cadena anunció la restauración y consolidación de 11 divisiones en cuatro regiones del país con el objetivo de mejorar sus locales, la relación con sus proveedores y las estrategias de comercialización.

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