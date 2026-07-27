Ford retira más de 500,000 Bronco por posible riesgo de incendio

Una Ford Bronco puede estar perfectamente estacionada y, aun así, esconder un problema que sus propietarios probablemente no puedan detectar a simple vista. Ford identificó una falla en el cableado del compartimento del motor que podría terminar provocando un incendio.

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El retiro alcanza a determinadas unidades de los años modelo 2021 a 2026 comercializadas en Estados Unidos. La preocupación está relacionada con el arnés eléctrico, que puede entrar en contacto con otros componentes y sufrir desgaste en su recubrimiento protector.

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Si la cubierta termina deteriorándose, los cables pueden quedar expuestos. En determinadas circunstancias esto podría generar un cortocircuito, producir un arco eléctrico y generar suficiente calor o chispas como para encender materiales inflamables.

Hay señales que los conductores pueden detectar

Ford ha identificado algunos indicios que podrían aparecer antes de que la situación se vuelva más grave. Entre ellos están el humo que llega al habitáculo a través de las salidas de ventilación, mensajes de advertencia y olor a material quemado.

También podría aparecer humo o incluso fuego en el lado del pasajero del compartimento del motor.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es detener la Bronco en un sitio seguro y actuar con precaución. Ford asegura que, hasta ahora, no tiene reportes confirmados de accidentes o lesiones relacionados con este defecto.

La compañía sí registró 15 incidentes en los que el incendio pudo estar relacionado con el arnés. Estos casos fueron reportados entre octubre de 2024 y junio de 2026.

Ford ya tiene preparada la reparación

La solución no contempla reemplazar todo el sistema eléctrico. Los concesionarios instalarán una protección adicional alrededor del arnés, acompañada de una cinta resistente a la abrasión.

El objetivo es evitar que el cableado continúe rozando contra las piezas cercanas y, de esa manera, reducir las posibilidades de que el aislamiento se desgaste y los conductores queden expuestos. La reparación será gratuita para los propietarios de los vehículos afectados.

Las notificaciones llegarán en agosto

Ford comenzará a distribuir las instrucciones técnicas a los concesionarios el 23 de julio de 2026. A partir de esa misma fecha, los propietarios podrán consultar con el número VIN si su Bronco está incluida en el retiro.

Las cartas de notificación serán enviadas entre el 24 y el 28 de agosto de 2026.

Presentan el Ford Bronco Sport Bronze. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Por ahora, la automotriz insiste en que no existen accidentes ni lesiones confirmadas vinculadas con este defecto. Sin embargo, los 15 incidentes registrados explican por qué Ford decidió actuar antes de que una falla eléctrica aparentemente pequeña pueda terminar convirtiéndose en un problema mucho más serio.

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