Difunden audios de Biden sobre documentos clasificados tras fallo judicial

Las grabaciones de audio que el expresidente Joe Biden intentó mantener fuera del dominio público durante más de dos años finalmente fueron divulgadas, reavivando el debate sobre el manejo de documentos clasificados y su estado de salud durante los últimos años de su vida política.

De acuerdo con información publicada por CBS News, más de dos horas de audio forman parte de las cerca de 70 horas de entrevistas realizadas entre 2016 y 2017 por el escritor Mark Zwonitzer, quien colaboró con Biden en la elaboración de sus memorias ‘Promise Me, Dad’. En varios fragmentos se escucha al entonces exvicepresidente hacer referencia a notas que podrían contener información confidencial.

Referencias a material clasificado

En uno de los audios, Biden advierte a su escritor: “Parte de esto puede ser clasificado… Así que ten cuidado. No estoy seguro… No está marcado como clasificado, pero…”.

En otra conversación agrega: “Lo siguiente que tengo aquí es… esto es información clasificada”.

Estos comentarios fueron citados por el fiscal especial Robert Hur en su investigación sobre el almacenamiento de documentos clasificados encontrados en la residencia y oficina privada del entonces presidente. Aunque Hur concluyó que existían elementos para cuestionar el manejo de esos archivos, finalmente decidió no recomendar cargos penales.

El informe de Hur volvió al centro del debate

El informe de Hur también sostuvo que Biden presentaba dificultades para recordar algunos acontecimientos y describió sus respuestas como lentas en distintos momentos de las entrevistas. En las grabaciones difundidas por el medio citado pueden escucharse pausas prolongadas y algunos olvidos, aunque el propio fiscal señaló que esas señales, por sí solas, no demostraban responsabilidad penal.

La publicación del audio fue posible después de una prolongada disputa judicial impulsada por Oversight Project, organización conservadora que solicitó los archivos mediante la Ley de Libertad de Información. Tras varios fallos en tribunales, el equipo legal de Biden optó por no continuar con la apelación, lo que permitió que el material saliera a la luz.

El portavoz del exmandatario, TJ Ducklo, criticó la decisión y afirmó que las conversaciones fueron entregadas al Departamento de Justicia (DOJ) con la expectativa de que permanecieran privadas.

“El hecho de que ahora se hagan públicas es solo el último ejemplo de cómo esta Administración instrumentaliza al Departamento de Justicia para obtener represalias políticas”, señaló en un comunicado difundido por CBS News.

La difusión de estos audios vuelve a colocar bajo los reflectores el manejo de documentos clasificados, un tema que marcó los últimos años de la presidencia de Biden y que también involucró al presidente Donald Trump.

Sigue leyendo: