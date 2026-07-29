Tres hombres mueren a balazos en apartamento de Los Ángeles

Tres hombres fueron encontrados muertos a balazos la noche de este martes en el interior de un apartamento de Hollywood, un caso que se mantiene bajo investigación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El hallazgo del triple homicidio ocurrió después de que los oficiales respondieron a una llamada para solicitar la verificación del estado de salud de un hombre.

Detectives de la División de Robos y Homicidios del LAPD aseguraron el área para revisar la escena y buscar posibles pistas para determinar qué pudo haber sucedido en el apartamento, además de buscar videos de vigilancia en el vecindario.

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Según el LAPD, los oficiales respondieron aproximadamente a las 9:45 p.m. de este martes 28 de julio a una llamada que solicitaba comprobar el bienestar de una persona en un edificio de apartamentos en la cuadra 1900 de Wilcox Avenue, en Hollywood.

Después de obtener una llave del administrador del edificio, los oficiales entraron al apartamento y descubrieron a tres hombres adultos que habían fallecido a causa de aparentes heridas de bala.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudieron al lugar y comprobaron que las tres personas ya no tenían signos vitales.

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La Sección de Investigaciones Especiales de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles se hizo cargo de la investigación.

La capitana Season Núñez, del LAPD, informó que los detectives esperaban una orden de registro antes de llevar a cabo una inspección detallada del apartamento donde se cometió el triple homicidio, por lo que se habían limitado únicamente a asegurar el lugar.

El LAPD afirmó que no se tenía ninguna constancia de que los oficiales hubieran encontrado un arma dentro del apartamento asegurado.

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Hasta la mañana de este miércoles, los investigadores no habían proporcionado la identidad de los tres hombres fallecidos ni si se había identificado a un sospechoso o un posible móvil para cometer los crímenes.

Los detectives no tienen determinado el momento en que pudieron ocurrir los disparos ni los detalles que motivaron la visita inicial para comprobar el bienestar de la persona.

La oficial Núñez expresó que los investigadores creen que el incidente fue aislado y que no existe ninguna amenaza para el público.

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