Audi presenta los nuevos Q9 y SQ9 2027 con lujo y potencia

Audi quiere jugar fuerte entre los SUV grandes de lujo y para eso acaba de presentar una pareja que no pasa precisamente desapercibida.

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Los nuevos Q9 y SQ9 2027 llegan con tres filas de asientos, motores de seis y ocho cilindros y una buena dosis de tecnología pensada especialmente para el mercado estadounidense.

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Las primeras unidades estarán disponibles en Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2026. La estrategia es clara, pues Audi busca conquistar a quienes necesitan espacio para la familia, pero no están dispuestos a renunciar al desempeño ni a los acabados propios de un modelo premium.

Dos motores para dos personalidades

El Q9 utiliza un V6 biturbo de 2.9 litros que entrega 429 caballos de fuerza y 442 libras-pie de torque. Con esta configuración puede acelerar de 0 a 60 mph en 4.9 segundos, mientras que una transmisión Tiptronic de ocho velocidades y la tracción integral permanente quattro forman parte del equipamiento.

El SQ9 juega en otra liga. Bajo el capó aparece un V8 biturbo de 4.0 litros con 591 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torque. También utiliza una caja Tiptronic de ocho velocidades y el sistema quattro.

Audi complementa este conjunto con un diferencial trasero de bloqueo electrónico y un embrague electromecánico que ayuda a distribuir el torque. Dependiendo de las condiciones, el sistema puede enviar prácticamente toda la fuerza disponible al eje posterior.

Audi Q9. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Los dos SUV podrán remolcar hasta 7,700 libras cuando incorporen el enganche integrado opcional. También podrán utilizar rines de hasta 23 pulgadas y neumáticos de alto desempeño.

Mucho espacio para llevar a la familia

El tamaño del Q9 también se aprovecha en el interior. Audi ofrece de serie siete plazas distribuidas en tres filas, cinco zonas de climatización y ocho puertos USB.

El espacio de carga alcanza 19,3 pies cúbicos detrás de la tercera fila y puede crecer hasta 87,7 pies cúbicos cuando se pliegan las filas posteriores. Para quienes priorizan el confort, también estará disponible una configuración de seis pasajeros con dos asientos tipo capitán en la segunda fila.

Los ocupantes de la parte posterior tendrán además ajustes eléctricos y un sistema de acceso a la tercera fila que busca facilitar las cosas incluso cuando hay sillas infantiles instaladas.

Interior del Audi Q9. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Tecnología que también mira hacia la carretera

Audi aprovechó el lanzamiento para introducir en Estados Unidos sus faros Digital Matrix LED. La tecnología, que llevaba años disponible en Europa, fue adaptada a las regulaciones estadounidenses.

El sistema puede modificar la intensidad de la iluminación en diferentes sectores de la carretera y reducir el riesgo de deslumbrar a otros conductores. Será estándar en el SQ9 y podrá solicitarse como opción en el Q9.

La oferta tecnológica incluye además faros OLED digitales curvos de tercera generación. Estos pueden mostrar diferentes firmas luminosas y símbolos destinados a mejorar la comunicación con otros usuarios de la vía.

Tecnología en el Audi Q9. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

En el SQ9 también aparece un techo panorámico de más de 1,5 metros cuadrados, con apertura eléctrica y transparencia regulable electrónicamente. El sistema está dividido en nueve segmentos independientes.

Los Audi Q9 y SQ9 2027 llegarán a los concesionarios estadounidenses en el cuarto trimestre de 2026. El Q9 tendrá un precio inicial de $87,700 dólares, mientras que el SQ9 partirá desde $118,000 dólares.

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