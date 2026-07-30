Ford Super Duty estrena una preparación todoterreno de AEV

Poner una Ford F-250 o F-350 Super Duty en caminos difíciles no parece una tarea especialmente complicada. Estas camionetas ya parten de una base pensada para soportar grandes cargas, remolcar y trabajar en condiciones exigentes. AEV, sin embargo, encontró espacio para llevarlas un poco más lejos.

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La compañía especializada en preparaciones todoterreno presentó el FX370, un paquete que modifica varios aspectos de la Super Duty para darle mayores capacidades fuera del asfalto.

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La gran protagonista es una nueva configuración con neumáticos de 37 pulgadas, aunque detrás de esa imagen hay bastantes más cambios.

El punto medio de AEV

El FX370 ocupa un lugar interesante dentro de la oferta de American Expedition Vehicles. La firma ya tiene preparaciones mucho más extremas, como el FXL, que utiliza neumáticos BFGoodrich HD-Terrain KT de 40 pulgadas y exige modificaciones más profundas.

Con el FX370, la apuesta es diferente. AEV busca que la Super Duty pueda enfrentarse a piedras, barro, arena o nieve sin convertirse en una camioneta difícil de utilizar cuando toca volver al pavimento.

Para conseguirlo, el paquete utiliza neumáticos BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 de 37 pulgadas montados sobre llantas AEV Salta de 18 pulgadas. El conjunto aporta una presencia mucho más robusta, pero sin recurrir a cortes excesivos de la carrocería.

Más altura sin perder equilibrio

La preparación también incluye la suspensión AEV DualSport, que eleva la camioneta 4 pulgadas y fue desarrollada específicamente para las plataformas F-250 y F-350 Super Duty.

A este sistema se suman amortiguadores Bilstein con una calibración específica para el proyecto. La intención es ganar recorrido y capacidad para absorber irregularidades sin comprometer la estabilidad, especialmente cuando la camioneta está remolcando.

AEV también trabajó en los pasos de rueda y en la geometría de la suspensión para conseguir el espacio necesario para los neumáticos de mayor tamaño. Así, la modificación conserva una apariencia bastante integrada con el diseño original de Ford.

AEV FX370 Ford Super Duty. Crédito: AEV. Crédito: Cortesía

Un paquete que va más allá de las ruedas

El FX370 incorpora además parachoques delanteros de acero estampado preparados para recibir un cabrestante y un parachoques trasero pensado para ofrecer una mayor distancia al suelo.

La lista se completa con gráficos exclusivos, reposacabezas bordados con el logotipo de AEV y otros elementos que terminan de diferenciar esta versión de una Super Duty convencional.

La propuesta tiene sentido para quienes quieren una camioneta capaz de salir del asfalto con mucha más solvencia, pero no necesitan llegar al nivel de preparación de una Super Duty con neumáticos de 40 pulgadas.

AEV estableció un precio inicial de $19,999 dólares para el paquete FX370. Es importante aclarar que esa cantidad corresponde únicamente a la preparación, por lo que el comprador debe sumar el valor de la Ford Super Duty elegida.

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