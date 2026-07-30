Perro policía del condado de Orange muere tras emergencia médica

Un perro policía del Departamento de Policía de Brea, en el condado de Orange, falleció tras sufrir una emergencia médica.

Las autoridades de la ciudad de Brea anunciaron este jueves que el miembro K-9, con nombre Mirk, murió el 17 de junio después de lo que se describió únicamente como una emergencia médica.

“Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento del perro policía Mirk. Durante su servicio en nuestro departamento, Mirk trabajó junto a su guía, el oficial Harris, con lealtad, valentía y dedicación“, publicó el departamento en las redes sociales.

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El Departamento de Policía de Brea dijo que Mirk prestó sus servicios con el oficial D. Harris en la Unidad Canina, en la que se dedicó a brindar protección a los miembros de la comunidad durante su trayectoria.

“Sus contribuciones a nuestra Unidad Canina y a nuestra misión de proteger y servir a la comunidad fueron significativas, y su servicio será recordado con gratitud y respeto”, agregó la Policía de Brea.

Las autoridades mencionaron que el fallecimiento de Mirk afectó profundamente al agente Harris, a sus compañeros de la Unidad Canina y al resto del departamento de policía.

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“Les pedimos que tengan presente al oficial Harris y a todos los afectados por esta pérdida durante este difícil momento“, expresaron los funcionarios policiales.

El Departamento de Policía de Brea no proporcionó detalles relacionados con la emergencia que sufrió Mirk, así como su edad.

“Nos sentimos honrados de haber servido junto al perro policía Mirk y seguiremos recordando su servicio y su legado perdurable“, reiteraron los funcionarios.

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