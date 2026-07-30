Ram Rumble Bee 2027 tiene sorprendente precio y llega con V8

Una pickup que puede superar los 700 caballos de fuerza ya sería suficiente para llamar la atención, pero Ram quiso ir todavía más lejos con el regreso de la Rumble Bee.

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La marca estadounidense confirmó la gama y los precios de su nueva familia de camionetas deportivas, que tendrá cuatro versiones y una opción de entrada con motor HEMI V8.

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La Rumble Bee 2027 comenzará en torno a los $60,000 dólares y tendrá una oferta que irá creciendo en potencia hasta alcanzar los 777 caballos de fuerza de la variante SRT. La primera versión llegará a finales de 2026, mientras que las configuraciones más deportivas aparecerán durante la primera mitad de 2027.

Cuatro versiones y una misma receta

El punto de partida será la Rumble Bee equipada con el HEMI V8 de 5.7 litros. Este propulsor entrega 395 caballos de fuerza y busca convertirse en la alternativa para quienes quieren una pickup rápida y potente, pero que también pueda utilizarse con normalidad todos los días.

Por encima estará la Rumble Bee 392, que utiliza el HEMI “Apache” V8 de 6.4 litros y alcanza 470 caballos de fuerza. A esta se sumará la 392 Track Pack, que llevará la preparación un paso más allá con modificaciones específicas en suspensión, frenos y aerodinámica.

Los precios crecerán de acuerdo con las prestaciones. La Rumble Bee 392 tendrá un precio de $70,000 dólares, mientras que la 392 Track Pack partirá de $80,000 dólares.

La SRT es la verdadera bestia

El nombre Rumble Bee puede tener una historia importante dentro de Ram, pero la versión que concentra todas las miradas será la SRT. Esta pickup llevará un HEMI V8 sobrealimentado de 6.2 litros capaz de producir 777 caballos de fuerza.

La cifra convierte a la Rumble Bee SRT en la pickup de producción con motor V8 más potente fabricada por Ram. Además, tendrá tracción integral permanente, una transmisión automática de ocho velocidades, diferencial electrónico autoblocante E-Spool y Launch Control.

El resultado es bastante serio. Ram asegura que puede acelerar de 0 a 60 mph en 3.4 segundos y completar el cuarto de milla en 11.6 segundos. Su velocidad máxima llegará a 170 mph, equivalentes a unos 274 km/h.

Un chasis hecho para soportar la potencia

No bastaba con instalar un motor enorme bajo el capó. Ram también trabajó sobre la estructura de la camioneta, reduciendo la distancia entre ejes en aproximadamente 33 centímetros y disminuyendo en 10% la flexión estructural.

La intención es conseguir una pickup más rígida y precisa cuando se conduce rápido, especialmente al afrontar curvas. El diseño acompaña esa filosofía con una carrocería de configuración ancha, cabina doble y caja corta.

La Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

A pesar de su orientación deportiva, la Rumble Bee no abandona completamente su faceta práctica. Puede remolcar hasta 8,860 libras y soportar una carga útil de hasta 1,160 libras.

Tecnología para acompañar al V8

El interior también recibe elementos específicos. Las versiones incluyen un volante de base plana, paletas de cambio de aluminio y una palanca de cambios ubicada en la consola central.

La tecnología contempla una pantalla táctil Uconnect 5 de 14.5 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y un Head-Up Display configurable. También estará disponible un sistema de asistencia a la conducción de Nivel 2.

Ram tiene previsto comenzar la comercialización de la Rumble Bee con motor HEMI de 5.7 litros a finales de 2026. En la primera mitad de 2027 será el turno de las versiones 392, 392 Track Pack y SRT.

La gama quedará distribuida con precios de $60,000 dólares para la Rumble Bee, $70,000 dólares para la 392, $80,000 dólares para la 392 Track Pack y $95,000 dólares para la SRT.

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