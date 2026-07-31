Ford retira casi 80,000 SUV Explorer y Aviator por falla en los asientos

Un fallo en el asiento del conductor puede provocar movimientos inesperados y dejar atrapados a pasajeros de la segunda fila.

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El problema no aparece mientras el vehículo está circulando, pero sí puede convertirse en una situación incómoda y potencialmente peligrosa cuando el SUV está detenido. Ford puso bajo revisión a casi 80,000 unidades de sus modelos Explorer y Lincoln Aviator en Estados Unidos debido a un comportamiento inesperado del respaldo del asiento del conductor.

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La campaña alcanza a 64,409 Ford Explorer y 15,170 Lincoln Aviator de los años modelo 2026 y 2027. En todos los casos se trata de vehículos que cuentan con una combinación específica de motor eléctrico y software para gestionar la memoria de posición del asiento.

El respaldo puede moverse sin que nadie lo ordene

La situación resulta particularmente llamativa porque el asiento puede comenzar a reclinarse completamente hacia atrás cuando el conductor ni siquiera está sentado en él. El movimiento puede producirse después de desbloquear el vehículo a distancia, utilizar el arranque remoto, acercarse con la llave inteligente o recuperar una posición almacenada en la memoria.

El riesgo está principalmente detrás del asiento. Si una persona ocupa la segunda fila cuando comienza el movimiento, sus piernas o rodillas podrían quedar atrapadas entre ambos asientos.

Ford Explorer. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ford y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) aclaran que la anomalía no afecta el comportamiento del vehículo durante la conducción. La función de memoria deja de operar automáticamente cuando el SUV supera aproximadamente los 5 km/h (3 mph).

El problema estaría en un nuevo motor eléctrico

La investigación permitió establecer que el origen del inconveniente no estaría directamente en la función de memoria, sino en el motor eléctrico utilizado para mover el respaldo.

Ford incorporó a partir de noviembre de 2025 un nuevo proveedor para este componente en la producción del Explorer y el Aviator. Bajo determinadas circunstancias, el motor podía interpretar de manera incorrecta la posición en la que se encontraba el respaldo.

El sistema, al intentar recuperar una posición previamente guardada, podía entender que necesitaba llevar el asiento completamente hacia atrás. El resultado era un movimiento que nadie había solicitado directamente.

Además, aunque el mecanismo cuenta con una función diseñada para detenerse cuando encuentra un obstáculo, las pruebas de los ingenieros determinaron que la fuerza aplicada todavía puede ser suficiente para generar un golpe o provocar un atrapamiento.

Ford recibió 133 reportes del comportamiento

La Oficina de Seguridad Automotriz de Ford remitió los primeros informes al Grupo de Revisión de Problemas Críticos (CCRG) el 4 de junio de 2026. A partir de esos reportes comenzó una investigación interna para determinar por qué algunos respaldos llegaban hasta su posición más retrasada sin intervención del propietario.

Para el 26 de junio, Ford había contabilizado 133 informes relacionados con este comportamiento. Pese a esa cantidad de casos, la compañía aseguró que hasta ese momento no se habían registrado accidentes ni personas lesionadas como consecuencia del defecto.

Aviator 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La NHTSA considera, sin embargo, que el riesgo de atrapamiento o golpes justifica la campaña de revisión, especialmente cuando hay niños u otros pasajeros en la segunda fila.

La reparación todavía está en desarrollo

Ford todavía trabaja en una solución definitiva. Los ingenieros de la compañía buscan corregir el comportamiento del sistema y determinar si será necesaria una actualización del software, el reemplazo de algún componente o una combinación de ambas medidas.

Cuando la reparación esté disponible, los propietarios serán contactados para llevar sus vehículos a un concesionario autorizado. El trabajo se realizará sin costo para los clientes afectados.

Los dueños de un Ford Explorer 2026 o 2027, así como de un Lincoln Aviator de esos mismos años, pueden comprobar si su vehículo está incluido en la campaña mediante el número VIN en el portal oficial de la NHTSA. También deberán estar atentos a la comunicación que Ford enviará a los propietarios.

Mientras llega la solución, la recomendación es sencilla. Conviene evitar que haya personas sentadas en la segunda fila cuando se utilicen funciones como el desbloqueo remoto, el arranque a distancia o la recuperación automática de una posición almacenada en la memoria del asiento.

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