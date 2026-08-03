Mercedes-Benz retira más de 310,000 autos por una falla de seguridad

Más de 310,000 vehículos de Mercedes-Benz deberán regresar a los concesionarios en Estados Unidos después de que la marca identificara un problema que podría comprometer el funcionamiento del sistema encargado de inmovilizar el vehículo al momento de estacionarlo. Aunque no se han reportado accidentes relacionados con esta situación, el fabricante decidió actuar de forma preventiva.

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La campaña de revisión ya fue registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y abarca unidades correspondientes a los años modelo 2019 a 2026. La medida incluye varios de los modelos más vendidos de la firma alemana dentro del mercado estadounidense.

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Mercedes-Benz explicó que el inconveniente puede impedir que el freno de estacionamiento electrónico o la función Auto-Park se activen automáticamente cuando deberían hacerlo. Si eso ocurre y el conductor no inmoviliza manualmente el vehículo, existe el riesgo de que este se desplace por sí solo, especialmente si está detenido en una pendiente.

Los modelos afectados por el retiro

La campaña involucra un total de 310,667 vehículos, una de las revisiones más amplias que la compañía ha realizado en Norteamérica en los últimos años.

Los modelos incluidos son:

Mercedes-Benz Clase A 2019-2022.

Mercedes-Benz CLA 2020-2021.

Mercedes-Benz Clase C 2022-2023.

Mercedes-Benz CLE 2024.

Mercedes-Benz GLA 2020-2026.

Mercedes-Benz GLB 2020-2026.

Mercedes-Benz AMG GLB 35 4MATIC 2021-2026.

Mercedes-Benz GLC 2023-2024.

Mercedes-Benz CLA 2026. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

El origen del problema está en la puerta del conductor

Las investigaciones realizadas por la compañía determinaron que la falla no está relacionada con el sistema de frenos, sino con un microinterruptor instalado en la cerradura de la puerta del conductor.

De acuerdo con la documentación presentada ante la NHTSA, el material plástico que protege este componente puede permitir el ingreso gradual de humedad. Con el tiempo, esa humedad favorece la aparición de corrosión y afecta el funcionamiento del interruptor, lo que provoca que el vehículo deje de reconocer correctamente cuándo el conductor abre la puerta.

Ese dato es fundamental para el funcionamiento de distintos sistemas electrónicos. Entre ellos están la activación automática del freno de estacionamiento, la función Auto-Park y otras operaciones de gestión electrónica que dependen de esa información.

El lujoso Mercedes Clase C. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Así solucionará Mercedes-Benz la falla

La marca descartó una actualización de software como solución. En su lugar, reemplazará por completo la cerradura de la puerta del conductor con una nueva versión equipada con un microinterruptor diseñado para ofrecer mayor resistencia a la humedad. Todo el procedimiento será gratuito para los propietarios.

Mercedes-Benz informó que los concesionarios recibieron las instrucciones técnicas el 31 de julio de 2026. Por su parte, las notificaciones para los propietarios comenzarán a enviarse antes del 18 de septiembre de 2026. Hasta el momento, la compañía aseguró que no tiene conocimiento de accidentes, personas lesionadas o casos confirmados de desplazamiento involuntario asociados con este defecto.

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