Incendios en Washington: arrestan a un hombre por el fuego que destruyó cientos de estructuras cerca de Spokane

Las autoridades del estado de Washington arrestaron a un hombre acusado de iniciar el incendio Old Trails, uno de los tres grandes incendios forestales que han arrasado cientos de estructuras y obligado a la evacuación de decenas de miles de personas en el área de Spokane.

El sospechoso fue identificado como Aaron F. Farinacci, de 37 años, quien enfrenta un cargo de incendio en primer grado, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Spokane.

La investigación se apoyó en denuncias ciudadanas

Según las autoridades, detectives de la Oficina del Sheriff y especialistas del Departamento de Recursos Naturales de Washington reunieron pruebas suficientes para establecer causa probable y solicitar su arresto.

La investigación contó con información proporcionada por ciudadanos, así como por agentes del Departamento de Policía de Airway Heights y de la Oficina del Sheriff que respondieron al reporte inicial del incendio y participaron en las evacuaciones.

Las autoridades señalaron que Farinacci es un delincuente convicto procedente de Arizona, aunque indicaron que no encontraron antecedentes documentados relacionados con incendios provocados.

No lo vinculan con los otros incendios activos

Los investigadores precisaron que, por el momento, no existe evidencia que relacione a Farinacci con los otros dos grandes incendios que continúan activos en la zona: Autumn Lane y Fairview.

El sheriff del condado de Spokane, John Nowels, indicó que el cargo de incendio en primer grado es el que actualmente está respaldado por las pruebas disponibles, aunque advirtió que la investigación sigue en desarrollo y podrían surgir nuevos elementos.

“Investigaremos cualquier otro delito que el señor Farinacci pudiera haber cometido en el pasado”, declaró Nowels durante una conferencia de prensa.

Hallaron un encendedor y fósforos durante su arresto

Tras obtener una orden judicial, las autoridades registraron la vivienda del sospechoso, ubicada en el bloque 2800 de West Elliott Drive.

Farinacci fue detenido el lunes sin incidentes y, durante el procedimiento, los agentes encontraron entre sus pertenencias un encendedor de butano y fósforos impermeables.

Posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Spokane, donde permanece detenido con una fianza fijada en un millón de dólares.

El incendio Old Trails fue reportado por primera vez el sábado cerca de North Old Trails Road y West Euclid Road.

Desde entonces se ha convertido en el mayor de los tres incendios que afectan el área de Spokane y, hasta el lunes, continuaba sin ser contenido.

De acuerdo con las autoridades y reportes de prensa, los tres incendios han destruido al menos 700 estructuras y motivado órdenes de evacuación que afectan aproximadamente a 67,000 personas.

Más de 1,000 bomberos trabajan en las labores para controlar las llamas.

Washington mantiene la emergencia por incendios forestales

Ante la magnitud de los incendios y las condiciones de sequía, altas temperaturas y fuertes vientos, el gobernador Bob Ferguson declaró el sábado el estado de emergencia por incendios forestales en todo Washington.

La medida también estableció una prohibición, vigente hasta el 30 de septiembre, para la mayoría de las quemas al aire libre y las quemas agrícolas, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos incendios mientras continúan las labores de respuesta.

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