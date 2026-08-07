Bugatti Destrier, una creación única para un solo propietario

El nuevo Bugatti Destrier pretende estar en una categoría de vehículos concebidos para convertirse en piezas de colección desde el mismo instante en que es presentado. No fue pensado para romper récords de velocidad, sino para demostrar hasta dónde puede llegar la creatividad cuando no existen límites.

Lee también: Mazda renovará el 6e con una nueva batería en 2027

La marca francesa eligió este modelo como la tercera entrega de su Programa Solitaire, una iniciativa reservada para fabricar vehículos completamente únicos.

Puedes leer: Ram convierte la Rumble Bee 2027 en una pickup de más de 900 hp

Su estreno oficial se realizará en la Monterey Car Week 2026, uno de los encuentros más importantes para coleccionistas y apasionados por los automóviles de alto nivel.

Un diseño que rompe con lo convencional

Aunque comparte la misma base técnica del Bugatti Bolide, el Destrier apuesta por una identidad completamente distinta. En lugar de priorizar enormes elementos aerodinámicos, los diseñadores optaron por una carrocería limpia, elegante y muy baja, donde las proporciones son las verdaderas protagonistas.

Con apenas un metro de altura, se ubica entre los Bugatti más bajos construidos hasta ahora. Sus ruedas de 20 pulgadas en el eje delantero y 21 pulgadas en el trasero refuerzan una imagen poderosa que recuerda a un caballo listo para entrar en acción.

El legendario motor W16 sigue siendo protagonista

Bajo la carrocería permanece uno de los propulsores más emblemáticos de la industria. Bugatti conservó el motor W16 de 8.0 litros con cuatro turbocompresores que también utiliza el Bolide, capaz de entregar 1,578 caballos de fuerza.

Sin embargo, la marca deja claro que el objetivo principal del Destrier no es el desempeño en un circuito. Su verdadera razón de ser está en la exclusividad, la artesanía y el valor artístico que representa cada una de sus piezas.

Inspirado en la historia de Bugatti

El nombre Destrier hace referencia a los caballos de guerra utilizados por los caballeros medievales, conocidos por su fortaleza y elegancia. Esa inspiración también se refleja en la filosofía del proyecto, que elimina todo elemento innecesario para destacar únicamente aquello que transmite carácter.

El modelo también rinde homenaje a grandes clásicos de la marca, como el Type 57 y el inolvidable Type 57SC Atlantic. Incluso incorpora una placa grabada a mano que conecta esta creación con algunos de los automóviles más importantes en la historia de Bugatti.

Uno de los detalles más llamativos es el color Sapphire Celeste, desarrollado exclusivamente para este automóvil. La pintura utiliza un proceso multicapa con partículas inspiradas en el brillo de los diamantes, mientras que el aluminio pulido y la fibra de carbono teñida complementan una estética muy refinada.

Interior del Bugatti Destrier. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

El compartimento del motor incorpora acabados metálicos con textura martillada, un guiño a las armaduras medievales que inspiraron el proyecto. En el interior predominan el cuero, el nobuk y un innovador tejido tridimensional elaborado con técnicas similares a las de la alta costura. Los tonos marrones, los detalles en cobre y la presencia de la bandera francesa completan un ambiente pensado hasta el último detalle.

La exclusividad alcanza su máxima expresión porque el Destrier no tendrá una segunda unidad. Cada componente fue desarrollado específicamente para su propietario, desde la pintura hasta la configuración del habitáculo. Incluso el tapón de aceite lleva grabada la inscripción “1/1”, una certificación que confirma que este Bugatti será una obra de arte irrepetible.

Seguir leyendo:

Lucid aplaza el Cosmos y acelera el Gravity deportivo

Ram retira 1,5 millones de camionetas por grave falla de seguridad

Hennessey presenta un hiperdeportivo manual de solo 71 unidades