Desde los $28,000, Ford revela el nombre de su futura camioneta eléctrica asequible

Ford ya tiene nombre para uno de los proyectos más importantes de su estrategia de electrificación. La marca estadounidense confirmó que su próxima camioneta eléctrica de nueva generación se llamará Fathom, un modelo que debutará en 2027 con un precio inicial cercano a los $28,000 dólares y que buscará ampliar el acceso a este tipo de vehículos.

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La compañía pretende responder al avance de fabricantes chinos en el segmento de los eléctricos asequibles.

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Para Ford, este lanzamiento representa un paso clave dentro de una nueva familia de modelos desarrollados para reducir costos sin sacrificar tecnología ni funcionalidad.

Un proyecto que Ford considera histórico

El director ejecutivo de la compañía, Jim Farley, describió la iniciativa como un “momento Modelo T” para la marca, dejando claro que la empresa considera este desarrollo como un punto de inflexión para su futuro.

El precio anunciado coloca a la Fathom apenas por encima de la Ford Maverick híbrida. Con los costos de entrega incluidos, la versión de entrada se ubicará alrededor de los $30,000 dólares utilizando el paquete de batería estándar.

Además, Ford adelantó que las reservas comenzarán a inicios de 2027, aunque el vehículo todavía no ha sido presentado oficialmente.

Jim Farley, CEO de Ford. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Espacio, tecnología y enfoque práctico

La Fathom fue concebida por un grupo especializado de ingenieros que trabajó desde cero con el objetivo de maximizar la eficiencia y disminuir los costos de producción.

Según la información compartida por la compañía, la camioneta ofrecerá espacio para cinco adultos y un habitáculo que incluso superaría al de un Toyota RAV4. También incorporará una pantalla táctil de gran tamaño y alta resolución, sistema de alimentación bidireccional, un compartimiento delantero de carga o “frunk” y la tradicional caja trasera.

Entre sus principales tecnologías estará BlueCruise, el sistema de conducción manos libres de Ford para autopistas, integrado con Apple Maps para facilitar la navegación durante los recorridos.

El origen del nombre Fathom

Elegir el nombre no fue una tarea rápida. Ford explicó que el proceso tomó cerca de nueve meses y que, durante ese tiempo, descartó tanto códigos alfanuméricos como denominaciones históricas de la marca, entre ellas Galaxie, Taurus y Ranchero.

Finalmente, la empresa optó por Fathom porque, según explicó, el nombre representa “una nueva profundidad en la innovación” y permite a la compañía “sondear posibilidades que antes se consideraban inalcanzables”.

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