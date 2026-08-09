¿Por qué los autos modernos pesan mucho más que antes?

Basta con comparar un automóvil actual con uno de hace dos o tres décadas para notar que las diferencias no solo están en el diseño o la tecnología. También existe un cambio importante en algo que muchas veces pasa desapercibido, el peso.

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Los vehículos modernos son considerablemente más pesados y esa evolución responde a la incorporación de nuevos sistemas, mayores dimensiones y un equipamiento mucho más completo.

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La transformación ha beneficiado a los conductores con modelos más cómodos, seguros y capaces. Sin embargo, ese incremento de masa también genera interrogantes sobre la eficiencia, el comportamiento en caso de accidente y el impacto que tienen estos vehículos sobre peatones y otros automóviles más pequeños.

El tamaño y el equipamiento influyen directamente

Una de las principales razones del aumento de peso es el crecimiento de los propios vehículos. Los SUV y las camionetas dominan el mercado, especialmente en Estados Unidos, donde, según datos de la Agencia de Protección Ambiental, representaron el 66% de la producción de vehículos nuevos correspondiente al año modelo 2024.

Ese incremento en dimensiones implica utilizar más acero, cristales de mayor tamaño, suspensiones reforzadas, ruedas más grandes, sistemas de frenos más robustos y una estructura capaz de soportar el peso adicional.

A esto se suma un equipamiento que hace algunos años era exclusivo de modelos de lujo. Pantallas de gran formato, asientos eléctricos con calefacción, climatización automática, cargadores inalámbricos, sistemas de sonido premium, iluminación ambiental y techos panorámicos agregan comodidad, aunque también elevan el peso total del vehículo.

El inolvidable Volkswagen XL1. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La electrificación también cambia la ecuación

La llegada de los sistemas híbridos y eléctricos aceleró aún más esta tendencia. En lugar de motores de combustión y depósitos de combustible, estos modelos incorporan grandes paquetes de baterías, motores eléctricos y complejos sistemas electrónicos.

En algunos SUV y camionetas eléctricas, solo la batería puede superar las 1,000 libras. Los híbridos enchufables incluso combinan un motor de combustión con una batería de gran capacidad, lo que incrementa todavía más el peso del conjunto.

Más seguridad, pero también nuevos retos

La evolución tecnológica también tiene un efecto directo sobre la balanza. Sistemas como el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el monitoreo de punto ciego, los radares y las cámaras requieren sensores, computadoras y componentes adicionales.

Las estructuras reforzadas, los múltiples airbags y las zonas de deformación programada también hacen que los vehículos actuales sean mucho más resistentes que los de hace 20 o 30 años.

No obstante, un automóvil más pesado también genera impactos de mayor intensidad cuando ocurre una colisión. Diversos estudios señalan que ese aumento de masa incrementa el riesgo para peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos más pequeños.

Así se presenta el Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) concluyó en una investigación publicada en 2025 que las ventajas para los ocupantes comienzan a estabilizarse cuando un vehículo supera aproximadamente las 4,000 libras. A partir de ese punto, el peso adicional aporta pocos beneficios para quienes viajan en el automóvil, pero sí aumenta el peligro para los demás usuarios de la vía.

El próximo reto será reducir peso sin perder prestaciones

La industria enfrenta ahora un desafío complejo. Los fabricantes necesitan seguir ofreciendo vehículos con mayor autonomía, mejores sistemas de seguridad y más tecnología sin que eso implique aumentar continuamente su peso.

Encontrar materiales más ligeros, desarrollar baterías más eficientes y optimizar el diseño de cada componente será clave para lograr automóviles capaces de mantener altos niveles de protección y confort, pero con una masa más contenida que beneficie tanto a sus ocupantes como al resto de usuarios de las carreteras.

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