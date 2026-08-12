Nuestro tiempo es ahora: empleados de sanidad luchan por el futuro de la clase trabajadora en California

Antes de que la mayoría de los habitantes del sur de California despierten cada mañana, los trabajadores de sanidad ya estamos en el trabajo. Mucho antes de que se sirva la primera taza de café o de que los niños salgan rumbo a la escuela, miles de conductores, mecánicos, soldadores y clasificadores recorren calles concurridas, operan maquinaria pesada y realizan uno de los trabajos más peligrosos de Estados Unidos.

Para cuando la mayoría de las personas comienza su día, nuestro trabajo ya ha contribuido a que sus comunidades sean más limpias, seguras y saludables. La mayoría de la gente nunca piensa en nosotros… hasta que la basura deja de recogerse. Esa realidad es la razón por la que el 30 de septiembre de 2026 representa un momento decisivo, no solo para los trabajadores de sanidad, sino para toda la clase trabajadora de California.

Por primera vez en la historia, más de 3,000 trabajadores de sanidad representados por Teamsters Local 396, que laboran en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino, negociarán bajo una misma fecha de vencimiento de contrato. Esta coordinación sin precedentes es el resultado de décadas de organización, negociación estratégica y de la determinación de generaciones de Teamsters que entendieron que los trabajadores son más fuertes cuando permanecen unidos. Hoy, nosotros nos apoyamos sobre los hombros de quienes vinieron antes.

Bajo el liderazgo de nuestra mesa directiva, encabezada por el secretario-tesorero Víctor Mineros, nuestro sindicato ha unido a miles de trabajadores de sanidad en una sola campaña de negociación con un mensaje sencillo pero poderoso: Nuestro tiempo es ahora.

Durante décadas, los trabajadores de sanidad hemos ayudado a construir una industria que genera miles de millones de dólares, mientras con demasiada frecuencia se nos ha tratado como un asunto secundario. Empresas como Republic Services, Waste Management y otras compañías privadas de recolección obtienen enormes ganancias de un servicio público esencial que no puede subcontratarse al extranjero, automatizarse de la noche a la mañana ni simplemente ignorarse. La basura es un gran negocio.

Quienes hacen posible ese negocio merecen participar justamente de la prosperidad que ayudan a generar. Sin embargo, con demasiada frecuencia se nos ha visto únicamente a través de aquello que recogemos y no por el valor que creamos. Nosotros no somos la basura que recogemos. Somos profesionales altamente capacitados que protegemos la salud pública, mantenemos limpios nuestros vecindarios, respondemos durante desastres naturales y brindamos un servicio del que depende cada comunidad, todos los días del año.

Nuestro trabajo también es extraordinariamente peligroso. Cada jornada trae consigo la posibilidad de sufrir lesiones graves debido a conductores distraídos, maquinaria pesada, materiales peligrosos, temperaturas extremas y horarios implacables. Cada mañana, nuestras familias se despiden de nosotros sabiendo que una jornada laboral aparentemente rutinaria implica riesgos que la mayoría de los estadounidenses nunca tendrá que enfrentar.

Nadie debería arriesgar su vida y aun así tener dificultades para alcanzar la seguridad económica.

Por eso esta campaña de negociación representa mucho más que un aumento salarial. Se trata de dignidad. Se trata de respeto. Se trata de seguridad. Se trata de garantizar que el trabajo en la industria de la sanidad siga siendo una carrera capaz de sostener a una familia, comprar una vivienda y construir una jubilación digna.

Esta industria está impulsada por personas trabajadoras. Muchos de nosotros somos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Provenimos de diferentes culturas, hablamos distintos idiomas y practicamos diversas religiones. Pero en el trabajo y dentro de nuestro sindicato permanecemos unidos como una sola fuerza. Esa solidaridad es nuestro mayor poder.

En un momento en que los estadounidenses muestran una creciente preocupación por la desigualdad económica, la concentración del poder corporativo y la salud de nuestra democracia, los sindicatos siguen siendo una de las instituciones más eficaces para garantizar que la gente trabajadora tenga una voz.

La democracia no comienza ni termina en las urnas. También debe existir en el lugar de trabajo. La negociación colectiva les brinda a los trabajadores la oportunidad de negociar salarios, beneficios, condiciones de seguridad, horarios y condiciones laborales, en lugar de que esas decisiones sean impuestas desde arriba. Eso es la democracia en acción. Los sindicatos fuertes fortalecen a las comunidades porque fortalecen a las familias trabajadoras.

Como trabajadores de sanidad con muchos años de experiencia, hemos visto evolucionar esta industria. Hoy, cada vez más jóvenes eligen carreras como choferes, mecánicos, soldadores y técnicos. Ellos merecen mucho más que un salario. Merecen carreras con oportunidades, estabilidad y la posibilidad real de construir una vida de clase media. Eso es precisamente por lo que luchan los Teamsters.

Por supuesto, también sabemos lo que enfrentamos.

Estamos negociando con algunas de las corporaciones más grandes y rentables de Estados Unidos. Cuentan con enormes recursos económicos e influencia. Pero la historia nos recuerda una y otra vez que cuando la clase trabajadora permanece unida puede lograr cosas extraordinarias.

Esta campaña no busca la confrontación por sí misma. Nuestro objetivo siempre ha sido alcanzar acuerdos justos mediante negociaciones de buena fe. Creemos que tanto los trabajadores como los empleadores se benefician de contratos que brinden estabilidad, justicia y respeto mutuo.

Pero la justicia requiere la voluntad de ambas partes.

Si los empleadores se niegan a reconocer el valor que los trabajadores de sanidad generamos todos los días, estamos preparados para ejercer nuestro derecho legal de retirar nuestra fuerza laboral. Esa no es una decisión que ningún trabajador tome a la ligera. Es el último recurso. Sin embargo, la historia ha demostrado que los avances más importantes para los trabajadores han ocurrido cuando permanecen unidos y exigen el respeto que se han ganado.

También sabemos que no estaremos solos.

Nuestros compañeros Teamsters poseen una de las tradiciones de solidaridad más fuertes del movimiento sindical. Nuestras comunidades comprenden el papel esencial que desempeñan los trabajadores de la sanidad. Y cada vez más líderes electos reconocen que elevar los estándares para los trabajadores esenciales fortalece la economía para todos.

Esta campaña representa mucho más que un solo contrato. Se trata de elevar los estándares de toda una industria. Se trata de proteger a los trabajadores inmigrantes contra la explotación. Se trata de garantizar que un trabajo peligroso pero esencial sea recompensado con condiciones laborales seguras, salarios justos y un futuro estable.

Pero, sobre todo, se trata de preservar la promesa de que el trabajo honrado debe proporcionar una vida digna.

Durante generaciones, los sindicatos ayudaron a construir la clase media estadounidense. Los trabajadores de sanidad de hoy estamos decididos a garantizar que esa promesa sobreviva para la próxima generación.

(*) Fideicomisarios de Teamsters Local 396 y trabajadores de sanidad de larga trayectoria