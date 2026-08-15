Nicole Kidman habló sobre su divorcio: “Tenía una visión diferente de cómo iba a ser mi vida”

La actriz Nicole Kidman rompió el silencio respecto a su separación del músico Keith Urban. En una reveladora entrevista concedida a la revista British Vogue, la ganadora del Oscar reflexionó sobre el impacto emocional que supuso el fin de un matrimonio de casi 20 años y la incertidumbre con la que afronta su nueva etapa personal.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2006 y comparte dos hijas —Sunday Rose, de 18 años, y Faith Margaret, de 15—, anunció su separación en septiembre de 2025. Tras la solicitud formal presentada por la actriz, el divorcio quedó legalmente concluido en enero de 2026.

Sin entrar en los detalles específicos que provocaron la ruptura, la intérprete de 59 años centró sus palabras en el proceso de adaptación tras ver desmantelado el proyecto de vida que había construido.

“Tenía una visión diferente de cómo iba a ser mi vida, pero esto es lo que es ahora”, explicó Kidman durante la entrevista. “Haces todos estos planes y tienes todas estas ideas de cómo será todo y luego… no es así. Tienes que ajustar. Te adaptas. El futuro es completamente desconocido para mí en este momento”.

La estrella de Hollywood admitió que el repentino giro de su vida personal la situó en una posición de fragilidad. Al ser consultada sobre si la falta de certeza le resultaba aterradora, reconoció: “Hubo un momento en el que estaba muy temerosa y profundamente vulnerable”.

Sin embargo, remarcó que decidió afrontar la situación con optimismo: “Puedo realmente no enfrentarlo y simplemente acurrucarme, o puedo seguir adelante con una enorme cantidad de esperanza”.

Durante el encuentro, Kidman también se refirió a su primer divorcio con Tom Cruise, ocurrido en 2001 tras casarse a los 22 años. Al respecto, aclaró que haber atravesado una separación mediática en el pasado no facilitó este segundo proceso: “Todo es nuevo. ¡Cada vez!”, afirmó, recordando también cómo en su juventud priorizó el amor por encima de las advertencias profesionales de su entorno.

A pesar de las adversidades y del luto por el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre de 2024, la actriz enfatizó que prefiere guiarse por las emociones en lugar de un análisis frío, manteniéndose dispuesta a aprender de sus errores y abierta a futuras oportunidades en el amor.

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