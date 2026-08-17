Programa federal busca jóvenes para viajar por EE.UU. con alojamiento y comidas cubiertas

Un programa federal mantiene abierta una convocatoria para jóvenes que quieran viajar por distintas zonas de Estados Unidos mientras trabajan en tareas vinculadas con emergencias y desastres. Se trata de FEMA Corps, una iniciativa de AmeriCorps NCCC en colaboración con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La convocatoria para integrar el grupo de 2027 está abierta hasta el 19 de octubre de 2026 y está dirigida a ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 24 años.

El programa dura alrededor de 10 meses y los participantes pueden ser enviados a entre cuatro y seis proyectos en diferentes puntos del país. El transporte relacionado con esas asignaciones está cubierto.

Qué ofrece FEMA Corps a quienes sean seleccionados

Los participantes reciben varios beneficios durante el período de servicio. La convocatoria oficial incluye:

Alojamiento.

Asignación para gastos de vida.

Estipendio.

Cobertura de salud.

Capacitación.

Ayuda para cuidado infantil para quienes sean elegibles.

Apoyo para traslado.

Premio educativo al completar satisfactoriamente el programa.

FEMA Corps también cubre el transporte cuando los equipos son desplegados a los distintos proyectos del país.

El atractivo para muchos jóvenes es que el programa permite combinar experiencia laboral, capacitación y viajes sin tener que afrontar por cuenta propia buena parte de los gastos de alojamiento y traslado.

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Qué tipo de trabajo hacen los participantes

No todos realizan las mismas tareas. Después de recibir capacitación de FEMA, los integrantes pueden colaborar en proyectos relacionados con preparación, respuesta y recuperación ante desastres.

Entre las tareas que menciona la convocatoria oficial aparecen el ingreso de datos, elaboración de mapas de rutas de evacuación y asistencia a sobrevivientes para acceder a programas de ayuda. También reciben capacitación en gestión de proyectos, comunicación, seguridad, trabajo en equipo y respuesta a emergencias.

Los participantes trabajan a tiempo completo y se integran en equipos de hasta ocho jóvenes.

Quiénes pueden aplicar a FEMA Corps

Este es uno de los requisitos más importantes: FEMA Corps exige ciudadanía estadounidense. Para ingresar como miembro en 2027 hay que tener entre 18 y 24 años. Las solicitudes se reciben desde el 1 de julio hasta el 19 de octubre de 2026.

El período de servicio está previsto entre febrero y noviembre de 2027, aunque AmeriCorps advierte que las fechas pueden modificarse.

La convocatoria contempla despliegues prácticamente en todo Estados Unidos y sus territorios, incluidos Florida, Texas, Nueva York, California y Puerto Rico, entre muchos otros destinos.

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También buscan líderes de equipo sin límite máximo de edad

Existe además una segunda oportunidad para quienes superan los 24 años. FEMA Corps mantiene abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 la convocatoria para Team Leaders. Para esos puestos se exige tener al menos 18 años y ser ciudadano estadounidense, pero no existe un límite máximo de edad.

Estos líderes acompañan y coordinan a los equipos durante los despliegues y reciben beneficios similares durante el servicio.

Para quienes cumplen con los requisitos, la convocatoria ofrece una combinación poco habitual: viajar por Estados Unidos, adquirir experiencia en gestión de emergencias y tener cubiertos gastos importantes como alojamiento y transporte mientras prestan servicio en comunidades afectadas por desastres.

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