Lincoln Nautilus 2027 estrena nuevos colores y un interior más exclusivo

Lincoln quiere que el Nautilus 2027 se sienta más especial desde el primer vistazo. Para conseguirlo, la marca estadounidense actualizó varios detalles del SUV, pero puso buena parte de la atención en algo que cada vez pesa más en el segmento de lujo, la posibilidad de personalizar el vehículo.

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La carrocería estrena una imagen más refinada, mientras que el habitáculo gana nuevos materiales, colores y configuraciones.

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Las versiones Black Label son las que llevan esta propuesta más lejos, con ambientes pensados para transmitir una sensación mucho más exclusiva.

Cambios que se notan por fuera

La actualización comienza en el frontal. El Nautilus incorpora una parrilla más ancha, un capó renovado y superficies más marcadas en los guardabarros. También estrena una firma luminosa que conecta visualmente distintos elementos de la carrocería.

En la parte trasera, las luces adoptan un diseño más estilizado que ayuda a darle mayor protagonismo al emblema de Lincoln. Para completar la propuesta, habrá cinco diseños de ruedas entre 19 y 22 pulgadas.

Los clientes que quieran un aspecto más agresivo podrán elegir el Jet Appearance Package en las versiones Premiere, Reserve y Black Label. Este paquete suma acabados en negro brillante y ruedas de 20 o 22 pulgadas.

Colores que buscan diferenciarlo

La personalización también crece con dos colores nuevos. Nightshade Blue es un azul profundo con un acabado brillante que estará disponible en toda la gama. Frosted Fig, en cambio, queda reservado para Black Label y apuesta por un tono morado ciruela bastante más exclusivo.

Lincoln también amplía las posibilidades dentro del habitáculo. El ambiente Afterglow llegará a Premiere y Reserve, mientras que los compradores de la versión Reserve podrán elegir Hot Chocolate.

Black Onyx también recibe cambios con un panel inferior completamente negro que genera contraste con la parte superior del interior.

Black Label apuesta por la experiencia

Las versiones más exclusivas son las que realmente llevan al Nautilus hacia otro terreno. Eminent Hour y Elysian Light fueron creados para que el interior tenga una personalidad propia y transmita una sensación cercana a un espacio de descanso.

Eminent Hour toma inspiración de una puesta de sol y combina tapizados Tranquil Dusk Menorca, madera de fresno de poro abierto y detalles en tonos cálidos. Elysian Light, por su parte, se inspira en el amanecer sobre el agua y utiliza cuero Soft Cloud, detalles Still Water Blue y madera de fresno nacarada.

El paquete Renew también suma funciones enfocadas en el bienestar. Incluye los asientos Perfect Position de 24 posiciones, masaje y memoria, además del sistema Lincoln Rejuvenate 2. A esto se añade Digital Scent, que utiliza fragancias para completar la experiencia.

Tecnología y espacio para viajar

La tecnología sigue siendo otro de los puntos fuertes del Nautilus. La enorme pantalla panorámica de 48 pulgadas concentra información, navegación, entretenimiento y comunicación.

Con Lincoln Connectivity 3, el SUV incorpora Google Maps, aplicaciones de Google y asistente de voz, además de cuatro años de conectividad. También ofrece navegación, aplicaciones y un punto de acceso Wi-Fi durante el periodo contemplado por la marca.

En cuanto al espacio, el Nautilus ofrece 43.1 pulgadas para las piernas de los ocupantes de la segunda fila, mientras que su zona de carga mantiene el enfoque práctico que se espera de un SUV de este tamaño.

Interior del Lincoln Nautilus 2027. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

Dos opciones mecánicas

El Nautilus 2027 conserva dos alternativas. La primera utiliza un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2.0 litros que desarrolla 250 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades.

La alternativa híbrida combina un motor turbo de 2.0 litros con un propulsor eléctrico de 100 kW. En conjunto, el sistema entrega 285 caballos de fuerza y utiliza una transmisión continuamente variable.

La gama 2027 llegará durante el primer trimestre del próximo año. El precio de entrada estará alrededor de $55,000 dólares, aunque Lincoln dará a conocer más información sobre versiones y precios conforme se acerque el lanzamiento.

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