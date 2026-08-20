El pueblo de Texas con “alma mexicana” y que es patrimonio nacional: cómo es y dónde queda

Cuando escuchas “Roma” seguramente piensas en la capital italiana, el coliseo romano y la Basílica de San Pedro. Sin embargo, a orillas del Río Grande, en el extremo sur de Texas, existe un pequeño pueblo que lleva el mismo nombre y parece detenido en el tiempo.

Sus calles, edificios antiguos y construcciones de piedra evocan la imagen de una antigua localidad con “alma mexicana”, aunque oficialmente se encuentra dentro de Estados Unidos.

La comunidad fronteriza también es reconocida por su riqueza histórica y cuyo distrito central fue declarado patrimonio nacional en 1993.

Ubicado en el condado de Starr, en el Valle del Río Grande, Roma se encuentra frente a la ciudad mexicana de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Su ubicación convirtió al pueblo en un punto clave de intercambio cultural y comercial durante varios siglos.

Pero también permitió conservar una identidad arquitectónica que mezcla raíces españolas, mexicanas y estadounidenses.

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Un pueblo con raíces españolas que nació en 1765

La historia de Roma comenzó en 1765, cuando exploradores españoles establecieron un asentamiento en esta zona como parte de los proyectos de colonización del noreste de la Nueva España. Su origen está vinculado al sistema de concesiones de tierras impulsado por José de Escandón, una figura clave en la expansión española por la región.

Desde sus primeros años, la localidad fue organizada siguiendo patrones urbanos tradicionales de las poblaciones coloniales hispanas: una plaza central, calles alrededor y edificios públicos y comerciales distribuidos en su entorno.

Ese diseño es uno de los elementos que hacen que Roma tenga un aspecto similar al de antiguas ciudades del norte de México, como Ciudad Mier o Guerrero Viejo, donde todavía se conservan construcciones con técnicas tradicionales de la época colonial.

Caminar por el distrito histórico de Roma es encontrarse con edificaciones hechas con materiales propios de la región fronteriza, como arenisca extraída del río, piedra caliza de caliche y ladrillos fabricados localmente.

Los edificios conservan detalles característicos de la arquitectura mexicana del siglo XIX: muros gruesos, patios interiores, balcones de hierro forjado y acabados con cal. Algunas fachadas muestran técnicas como el rejoneado, donde las piedras se colocaban formando patrones decorativos, y el sillar, que utilizaba bloques acomodados cuidadosamente en filas.

De pueblo colonial a puerto comercial del Río Grande

Después de la independencia de México en 1821, Roma adquirió mayor importancia como centro comercial. Su posición junto al Río Grande permitió conectar las zonas del interior con rutas hacia el Golfo de México.

Durante el siglo XIX, barcos de vapor y embarcaciones de fondo plano llegaban hasta esta zona para transportar mercancías. El pueblo se convirtió en uno de los puntos de navegación más occidentales del río, favoreciendo el intercambio económico entre ambos lados de la frontera.

Durante la Guerra Civil estadounidense, Roma también tuvo un papel estratégico. Su ubicación permitió que el algodón producido en territorio confederado fuera enviado hacia Europa evitando los bloqueos marítimos de la Unión.

¿Por qué Roma es patrimonio nacional?

En 1993, el distrito histórico de Roma recibió la designación de National Historic Landmark District, una de las categorías patrimoniales más importantes otorgadas por el Departamento del Interior de Estados Unidos.

La distinción reconoce que la comunidad conserva de manera excepcional la planificación urbana y la arquitectura de un asentamiento fronterizo nacido durante la colonización española.

Entre sus lugares históricos destacan la residencia y establecimiento comercial de Manuel Guerra, una construcción de dos pisos con balcón original de hierro; la antigua aduana ubicada frente al río, que después funcionó como sede municipal y cárcel; y la casa John Vale/Noah Cox, levantada en 1853 con detalles tallados en arenisca.

También forma parte del patrimonio local el puente internacional Roma-Ciudad Miguel Alemán, construido en 1928 y reconocido como State Antiquities Landmark.

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