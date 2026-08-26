Juez federal pone en jaque el plan de Trump para restringir el voto por correo

La pelea por el voto por correo sumó un nuevo capítulo judicial, apenas horas después de que la Corte Suprema diera un respiro a la administración de Donald Trump para avanzar con partes de su controvertida orden electoral.

The Washington Post reveló que la jueza federal Indira Talwani determinó que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) violó una orden judicial previa al avanzar con la elaboración de nuevas reglas para aplicar la política de Trump. Sin embargo, la magistrada no ordenó bloquear la publicación de la normativa, por lo que la batalla legal está lejos de terminar.

La pelea por las boletas por correo

La orden ejecutiva de Trump, firmada en marzo, busca endurecer el sistema de voto por correo. Entre otras medidas, plantea que el USPS utilice listas de votantes considerados elegibles y establece nuevos requisitos para los sobres de las boletas, incluidos mecanismos de identificación y códigos de barras.

Talwani ya había impedido que el gobierno iniciara o concluyera el proceso regulatorio destinado a aplicar esas disposiciones para las elecciones de noviembre.

Tras conocer que USPS había emitido una regla final, grupos defensores del derecho al voto acudieron nuevamente a la jueza. Talwani concluyó que la agencia había incumplido su orden.

“Estos argumentos ignoran la directiva explícita del tribunal de no ‘iniciar ni completar’ la elaboración de normas”, escribió la magistrada, según la decisión judicial.

Trump gana tiempo, pero el conflicto sigue

El nuevo episodio llegó un día después de que la Corte Suprema levantara otra orden que impedía aplicar partes de la política en una demanda presentada por 23 estados y Washington D.C.

La decisión, sin embargo, no declaró legal la orden de Trump. La propia mayoría conservadora dejó abierta la puerta a nuevos litigios y señaló que su resolución no significa que cualquier medida adoptada para implementarla sea necesariamente legal.

La jueza Ketanji Brown Jackson, una de las magistradas liberales, expresó su desacuerdo y advirtió sobre el impacto de la disputa. “Este fallo […] introduce innecesariamente caos e incertidumbre en las próximas elecciones de mitad de mandato”, escribió.

Los críticos de la política sostienen que los cambios podrían provocar errores y excluir a votantes elegibles, especialmente si las bases de datos utilizadas para verificar ciudadanía están incompletas.

El gobierno de Trump defiende las medidas como una forma de reforzar la seguridad electoral y evitar que personas no elegibles reciban boletas. Mientras tanto, los estados y organizaciones que impugnan la política preparan nuevas acciones legales.

Con las primeras boletas de noviembre cada vez más cerca, el conflicto sobre el voto por correo podría terminar nuevamente ante la Corte Suprema.

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