Precio del dólar en México hoy, 26 de agosto del 2026: cumple una semana en menos de $17 pesos

El peso volvió a ganar terreno frente al dólar este miércoles, en una jornada marcada por la fortaleza que ha mostrado la moneda mexicana durante las últimas semanas.

De acuerdo con datos de Dow Jones, el billete verde registró una caída de 0.15% en la apertura. En promedio, el dólar estadounidense se cotizó este miércoles en $16.94 pesos mexicanos. La cotización vuelve a favorecer a quienes reciben dólares desde Estados Unidos, aunque representa un menor valor en pesos para las remesas enviadas a México.

El peso acumula una ganancia cercana al 20% desde enero de 2025, mientras que durante agosto consiguió mantenerse por debajo de los $17 pesos por dólar, un nivel que anteriormente parecía difícil de alcanzar.

Por su parte, en los últimos 12 meses, el dólar acumula una disminución de aproximadamente 8.18% frente al peso mexicano. Durante los últimos siete días, el billete verde conserva una caída cercana al 0.11%.

El Banco de México (Banxico) informó que el martes 25 de agosto el dólar se cotizó en $16.9445 pesos, de acuerdo con el promedio de las transacciones bancarias utilizadas para determinar el tipo de cambio. Debido a que el mercado cambiario opera durante toda la jornada, la cotización del dólar frente al peso terminó alrededor de $16.95 pesos por unidad.

Asimismo, Banxico estableció el tipo de cambio FIX en $16.9460 pesos por dólar para este miércoles 26 de agosto. Esta referencia es determinada por el banco central mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para utilizarse en diversas operaciones financieras y obligaciones.

Por otra parte, el tipo de cambio establecido para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $16.9647 pesos por cada divisa verde. Esta referencia sirve para determinar cuántos pesos deben entregarse para cubrir obligaciones pactadas en moneda estadounidense dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos de México para este miércoles 26 de agosto son:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $17.69 pesos.

y venta en $17.69 pesos. BBVA México: compra en $16.10 pesos y venta en $17.23 pesos.

Banorte: compra en $15.70 pesos y venta en $17.30 pesos.

Banamex: compra en $16.39 pesos y venta en $17.35 pesos.

Scotiabank: compra en $16.40 pesos y venta en $17.50 pesos.

Entre estas cotizaciones, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, por lo que resulta más favorable para quienes necesitan comprar dólares. En cambio, Banco Azteca presenta el precio de compra más alto, lo que beneficia a quienes buscan vender sus dólares a cambio de pesos.

Para los mexicanos que envían remesas desde Estados Unidos, también existen diferencias importantes entre las empresas de transferencia de dinero. Te mostramos las cotizaciones de las compañías más populares de este miércoles:

Western Union cotiza el dólar en $16.58 pesos mexicanos .

. MoneyGram ofrece un tipo de cambio de $17.29 pesos por cada dólar .

ofrece un tipo de cambio de . Wise maneja una cotización de $16.80 pesos mexicanos por dólar enviado.

Para quienes planean enviar dinero desde Estados Unidos, comprar dólares o convertir en pesos a la moneda estadounidense, conviene revisar la cotización disponible justo antes de realizar la operación. El tipo de cambio puede cambiar varias veces durante el día, y una diferencia de algunos centavos puede representar más o menos pesos al momento de completar una transacción.

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