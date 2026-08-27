Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 27 de agosto de 2026
Aries, este 27 de agosto de 2026 vas a traer el carácter más atravesado que calzón de luchador, así que mucho cuidado con querer imponer tu santa voluntad en todo, porque una cosa es tener liderazgo y otra muy diferente andar creyendo que donde tú meas nadie se puede parar. Eres ambicioso, inquieto, competitivo y cuando algo se te mete entre ceja y ceja no hay poder humano que te haga cambiar de opinión. Eso te ha llevado lejos, sí, pero también te ha metido en cada bronca que luego terminas preguntándote quién te mandó abrir el hocico.
Tu problema en estos días será precisamente actuar antes de pensar. Si alguien te dice que determinada cosa no te conviene, inmediatamente te entrará la curiosidad por comprobarlo personalmente. Lo prohibido te sabe a gloria y mientras más te cierran una puerta, más ganas te dan de brincar por la ventana. Nomás recuerda que ya estás grandecito para andar aprendiendo todo a punta de fregadazos. Hay experiencias que no necesitas vivir para saber que van a terminar como fiesta de rancho: con alguien llorando, otro encabronado y tú preguntándote cómo diablos llegaste hasta ahí.
En cuestiones de trabajo y dinero, aparecerá una oportunidad que inicialmente podría parecer poca cosa, pero si sabes desarrollarla puede convertirse en algo bastante productivo. Aquí tendrás que controlar tu inconstancia, porque comienzas proyectos con más emoción que quinceañera estrenando vestido y a la semana ya estás mirando otra cosa. Termina lo que empiezas. Durante los próximos días podrías recibir información relacionada con un pago, comisión, devolución o dinero que dabas por perdido. No lo gastes antes de tenerlo en las manos porque luego haces cuentas con dinero ajeno y terminas comiendo frijoles hasta la quincena.
En el amor, tu necesidad de ganar también te está haciendo ruido. Una relación no es competencia para ver quién tarda más en contestar, quién demuestra menos interés o quién hace encabronar primero al otro. Si tienes pareja, habrá una conversación donde saldrá un asunto que habían estado pateando debajo de la cama. Hablen claro y sin sacar cadáveres de hace cinco años, porque si van a perdonar, perdonen; y si van a seguir cobrando intereses por errores viejos, mejor abran un banco.
Si estás soltero o soltera, podrías sentir una atracción muy fuerte por una persona de carácter igual de pesado que el tuyo. Ahí sí van a saltar chispas, pero cuidado, porque dos gallos en el mismo corral terminan desplumados. La química será evidente, aunque tendrás que descubrir si existe algo más que calentura y ganas de andar jugando a las escondidas entre las sábanas.
También vienen movimientos importantes en tu círculo cercano. Una persona que siempre quiere competir contigo comenzará a mostrar el cobre. No necesitas demostrarle nada. Tu mejor cachetada será avanzar mientras esa persona sigue ocupada mirando qué haces.
En temas de salud y bienestar, bájale al estrés, cuida dolores musculares, cuello y espalda derivados de tensión o esfuerzo físico. Tu cuerpo también cobra facturas cuando abusas de él.
Tu lección para este jueves 27 de agosto será sencilla: no necesitas ser el primero en todo, necesitas aprender a llegar completo. Tu carácter abre puertas, pero tu terquedad puede cerrarlas. Enfócate en una meta, termina lo pendiente y deja de correr detrás de cada cosa brillante que aparece. Cuando Aries aprende a dominar sus impulsos, deja de competir con medio mundo y comienza a competir únicamente con quien era ayer; ahí es donde verdaderamente se vuelve cabrón para conseguir lo que quiere.
TAURO – 27 de agosto de 2026
Tauro, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar bajarle tres rayitas a esa necesidad de querer controlar hasta el aire que respira la gente que quieres. Eres terco como mula en subida y cuando se te mete algo en la cabeza, primero se acaba el mundo antes de que reconozcas que quizás estabas equivocado. Esa firmeza te ha servido para conseguir muchas cosas que otros abandonan a medio camino, pero tampoco confundas perseverancia con andar de necio queriendo que todo se haga como tú dices, cuando tú dices y porque tus tanates lo ordenaron.
Traerás mucha hambre de crecimiento y estabilidad. El dinero y el trabajo ocuparán buena parte de tus pensamientos porque comenzarás a cuestionarte si realmente estás recibiendo lo que mereces por todo lo que haces. Podrías contemplar una compra importante, una inversión para tu casa o inclusive comenzar a ahorrar para algo que llevas meses deseando. Date tus gustos, que para eso trabajas, pero tampoco quieras aparentar una abundancia que todavía no llega. Una cosa es vivir bonito y otra quedar endeudado hasta las nachas por impresionar gente que ni siquiera te cae bien.
Se visualiza también una oportunidad para generar un ingreso adicional mediante una actividad que ya conoces o algo que sabes hacer bastante bien. No la descartes por parecer pequeña, porque podría crecer durante las próximas semanas. Eso sí, lee bien cualquier acuerdo y no prestes dinero únicamente porque alguien te llegue con cara de perro atropellado. Tu corazón podrá ser grande, pero el banco no acepta buenas intenciones como pago.
En el amor, tus celos podrían hacer su aparición por una situación bastante inocente. Si tienes pareja, evita convertirte en investigador privado revisando horarios, conexiones, seguidores y hasta quién le puso corazón a una publicación del 2019. Cuando desconfías, tu imaginación produce unas novelas que ni las de las nueve. Antes de acusar, pregunta. Podrías descubrir que estabas haciendo un pedote donde solamente había un pedito.
También deberás trabajar con el rencor. Guardas ofensas como señora de antes guardando bolsas dentro de otras bolsas: tienes una para cada ocasión. Te acuerdas de lo que te dijeron, cómo te lo dijeron, qué día fue y hasta qué ropa traía el desgraciado. Durante estos días podrías encontrarte nuevamente con alguien con quien quedaron asuntos pendientes. No necesariamente habrá reconciliación, pero sí una oportunidad de cerrar esa historia sin seguir cargándola.
Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a mostrar interés mediante detalles pequeños, conversaciones constantes o una invitación que inicialmente parecerá casual. No quieras ponerle nombre, apellido, propiedad y escrituras a la relación desde la primera salida. Conoce primero a la criatura. El amor necesita raíces, pero tampoco lo entierres antes de que nazca.
En asuntos familiares, alguien podría pedirte consejo sobre una decisión relacionada con dinero o trabajo. Ayuda, pero no quieras decidir por esa persona. Precisamente esa será una de tus grandes enseñanzas: querer no significa poseer. Tus hijos, pareja, amistades y familiares tienen derecho a equivocarse sin solicitarte permiso.
Cuida también la alimentación y los excesos, sobre todo comidas pesadas que podrían dejarte con inflamación o malestar. Tu cuerpo te pedirá más descanso y orden.
Este jueves 27 de agosto, Tauro deberá entender que controlar todo no garantiza que nada salga mal. Hay cosas que simplemente necesitan seguir su curso. Ocúpate de tus metas, protege tus finanzas y deja de gastar energía vigilando vidas ajenas. Cuando aprendas a soltar un poquito las riendas descubrirás algo maravilloso: quien realmente quiere permanecer contigo no necesita cadenas, contraseñas ni interrogatorios; se queda porque le nace de los meros ovarios o tanates.
GÉMINIS – 27 de agosto de 2026
Géminis, este 27 de agosto de 2026 tu lengua podría convertirse en tu mejor herramienta o en el cuchillo con el que tú solito cortes la rama donde estás sentado. Tienes una facilidad impresionante para enterarte de lo que nadie te contó, descubrir lo que supuestamente era secreto y conectar puntos que los demás ni siquiera habían visto. La información te fascina porque sabes perfectamente que quien conoce la historia completa tiene ventaja; el problema comienza cuando utilizas lo que sabes para mover los hilos como titiritero de feria.
Durante estos días llegará a tus oídos un chisme bastante sabroso, de esos que hasta dan ganas de cancelar pendientes para sentarse con café y pan a escuchar el mitote completo. Pero aguas: una parte podría estar exagerada y otra completamente inventada. Antes de repetir información, confirma, porque podrías terminar involucrado en un pleito que originalmente ni era tuyo. Y recuerda aquella regla de las abuelas: si no viste, no asegures; y si viste, tampoco andes de hocicón porque después nadie te cuenta nada.
En cuestiones de trabajo y dinero, tu capacidad para hablar, negociar y convencer estará muy fuerte. Podrías destrabar un trámite, conseguir una respuesta que llevabas esperando o lograr que alguien considere una propuesta tuya. Se marcan conversaciones relacionadas con cambios de responsabilidades, horarios o una nueva manera de obtener ingresos. Tu verdadero reto será mantenerte constante. Tienes veinte ideas antes del desayuno, otras treinta mientras te bañas y para la noche ya abandonaste las primeras cincuenta porque apareció la número cincuenta y uno.
Elige una sola cosa y llévala hasta el final. Tu problema económico no siempre tiene que ver con falta de oportunidades, sino con querer perseguir cinco conejos al mismo tiempo y terminar agarrando puro aire. Durante los siguientes días evita compras realizadas por aburrimiento o por querer tener lo mismo que viste en alguien más. No todo lo que presume la gente está pagado; muchos traen vida de ricos y mensualidades de condenado.
En el amor, se vienen conversaciones interesantes. Si tienes pareja, habrá preguntas incómodas sobre comportamientos recientes, mensajes o cambios de actitud. No manipules la conversación para terminar haciendo sentir culpable al otro de algo que tú comenzaste. Cuando quieres puedes darle tantas vueltas a un argumento que hasta el culpable termina pidiendo disculpas. Esta vez habla derecho.
Si estás soltero o soltera, podrías conectar con una persona mediante redes sociales, mensajes o una conversación aparentemente sin importancia. La atracción comenzará más por la cabeza que por el físico. Te encantará que esa persona pueda seguirte el juego y responderte sin quedarse como venado lampareado. Pero no prometas exclusividad mientras sigues revisando el catálogo, porque después se te juntan los pedidos y no sabes ni a quién le dijiste qué.
También podrías sentir cierta desesperación al comparar tu vida con la de los demás. Deja de pensar que todos están viviendo mejor que tú. Las redes sociales enseñan vacaciones, cuerpos bonitos y cenas elegantes; nadie sube la foto cuando está peleando por pagar la tarjeta.
En estos días tendrás que demostrar madurez emocional. Cuando te enojes, cuenta hasta diez antes de sacar información privada, defectos o secretos que sabes que pueden lastimar. Una palabra dicha con coraje puede tardar segundos en salir y años en olvidarse.
Este jueves 27 de agosto, Géminis tendrá una oportunidad enorme para utilizar su inteligencia de manera productiva. Investiga, aprende, negocia, pregunta y muévete, pero deja de querer controlar cada escenario mediante palabras. No necesitas saber todos los secretos del pueblo para tener poder. El verdadero poder llegará cuando sepas algo delicado, puedas destruir a alguien con ello y aun así decidas cerrar el hocico. Ahí comenzará una versión mucho más madura, inteligente y cabrona de ti.
CÁNCER – 27 de agosto de 2026
Cáncer, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar ponerle freno a esa costumbre tuya de imaginar tragedias antes de que siquiera empiece la película. Tu estado de ánimo podría andar como señal de internet en rancho: por momentos hasta arriba y cinco minutos después completamente desaparecido. Puedes amanecer riéndote, haciendo planes y sintiéndote dueño del mundo, pero basta una palabra mal acomodada, una mirada extraña o un mensaje contestado diferente para que tu cabeza comience a fabricar teorías dignas de investigación criminal.
Eres extremadamente perceptivo y eso tiene ventajas, pero también te vuelve susceptible. Detectas cambios de comportamiento rápidamente y cuando sientes peligro emocional levantas las bardas antes de preguntar quién viene. El problema es que muchas veces atacas para evitar que te lastimen, terminando por herir precisamente a quien no tenía intención de hacerte daño. Esta semana deberás aprender a diferenciar entre intuición y paranoia, porque no toda persona que guarda silencio está planeando traicionarte ni cada mensaje corto significa que ya dejaron de quererte.
En cuestiones de trabajo y dinero, tendrás que ser especialmente prudente con información relacionada con proyectos, movimientos económicos o decisiones que todavía no están completamente amarradas. No cuentes el pollo antes de que salga del huevo. Hay alguien alrededor que pregunta demasiado y aporta demasiado poco. No necesariamente quiere perjudicarte, pero tampoco necesita conocer hasta cuánto traes en la cartera. Mantén ciertos planes privados hasta que tengan patas para caminar solos.
Podría presentarse un gasto inesperado relacionado con casa, transporte o algún pendiente que habías dejado pasar. No será necesariamente una desgracia económica, pero sí una llamada de atención para organizar mejor tus recursos. También podrías encontrar una manera bastante ingeniosa de recuperar dinero mediante una venta, trabajo adicional o cobrando algo que alguien lleva demasiado tiempo haciéndose menso para pagarte.
En el amor, deja de castigar personas nuevas por pecados que cometieron las anteriores. Si tienes pareja, podrías recordar una situación desagradable justo cuando las cosas comenzaban a estar tranquilas. Tú tienes memoria de elefante para las ofensas: recuerdas palabras, fechas, lugares y probablemente hasta qué canción estaba sonando cuando te hicieron encabronar. Pero si decidiste continuar, no puedes sacar el expediente cada vez que discuten.
Si estás soltero o soltera, alguien reservado podría comenzar a despertar tu curiosidad. Será precisamente que no puedas descifrarlo inmediatamente lo que más te pique. No interrogues a la criatura como si estuviera solicitando visa para entrar a tu corazón. Permite que las cosas se descubran poco a poco.
También tendrás noticias sobre alguien que en su momento te hizo pasar un mal rato y que ahora no está atravesando precisamente su mejor etapa. Tu primera reacción podría ser pensar: “ándele, por culero”. Y sí, probablemente hasta se te acomode el alma tantito, pero no pierdas demasiado tiempo celebrando desgracias ajenas. El karma no necesita ayudantes ni departamento de cobranza.
En temas emocionales, procura dormir mejor y darte espacios donde tu cabeza pueda descansar. No conviertas una tarde complicada en una sentencia sobre toda tu vida. Un mal día solamente dura veinticuatro horas si tú no decides cargarlo durante seis meses.
Este jueves 27 de agosto, tu principal enseñanza será dejar de vivir permanentemente a la defensiva. Ser prudente no significa desconfiar de todo mundo y protegerte no significa convertirte en piedra. Hay personas que sí llegarán con buenas intenciones, pero jamás podrás descubrirlas si recibes a todas con la escopeta emocional cargada.
Cáncer, aprende a observar sin inventar, escuchar sin adelantarte y perdonar sin llevar una libreta de cuentas pendientes. Tu corazón no necesita hacerse más duro; necesita hacerse más inteligente. Porque cuando dejas de reaccionar desde las heridas viejas, nadie puede utilizar tu pasado para manejar tu presente.
LEO – 27 de agosto de 2026
Leo, este 27 de agosto de 2026 vas a traer el ego más inflado que brincolín de fiesta infantil, y aunque seguridad te sobra, tendrás que cuidar que esa confianza no se convierta en arrogancia. Tú sabes lo que vales y difícilmente permites que alguien te haga sentir menos, pero a veces quieres que todo mundo reconozca tus virtudes con aplausos, mariachi y hasta reconocimiento firmado ante notario. No necesitas que te estén diciendo cada cinco minutos lo maravilloso que eres; quien realmente tiene luz no anda persiguiendo gente para preguntarle si ya la vio.
Tu paciencia estará bastante cortita y podrías tener un enfrentamiento con alguien que cuestione una decisión tuya. Ahí saldrá tu lado autoritario queriendo demostrar quién manda. Antes de aventar la corona, recuerda que tener carácter no significa tener siempre la razón. Habrá una situación donde tendrás que aceptar que te equivocaste o que alguien encontró una mejor manera de resolver algo. No se te caerán los calzones por decir “tenías razón”; al contrario, demostrarás más grandeza reconociendo un error que inventando veinte excusas para defenderlo.
En cuestiones de trabajo y dinero, se visualiza una etapa interesante. Una persona podría reconocer tu talento, recomendarte o acercarte a una oportunidad que implique mayor responsabilidad. No te deslumbres solamente por títulos bonitos o promesas enormes; pregunta cuánto pagan, qué esperan de ti y qué beneficios reales existen. Tú eres muy dado a pensar en grande y eso está perfecto, pero asegúrate de que el caballo también tenga patas antes de imaginarte entrando triunfalmente al pueblo.
Cuida además los gastos relacionados con imagen, ropa, tecnología, salidas o caprichos. Te encanta verte bien y disfrutar cosas buenas, pero durante estos días podrías comprar algo únicamente porque quieres demostrar que puedes. El verdadero lujo será tener dinero guardado mientras otros aparentan abundancia con la tarjeta temblando.
En el amor podría cocinarse un pequeño dramón. Si tienes pareja, una actitud, comentario o interacción en redes sociales despertará tus sospechas. No armes la Rosa de Guadalupe antes de conocer toda la historia. Una infidelidad para ti sería una traición difícil de perdonar, pero tampoco conviertas cualquier “me gusta” en evidencia para pedir divorcio, división de bienes y custodia del perro.
Si descubres una mentira real, entonces sí pon límites claros, pero sin rebajarte ni convertir tu dolor en espectáculo para medio Facebook. Hay batallas que se ganan retirándose con dignidad.
Si estás soltero o soltera, alguien con personalidad fuerte podría atraerte precisamente porque no caerá rendido inmediatamente ante tus encantos. Eso te picará el orgullo y despertarás tu lado conquistador. Cuidado con confundir interés amoroso con ganas de demostrar que puedes conquistar a cualquiera. Cuando consigas su atención pregúntate si verdaderamente te gusta o solamente querías ganar.
En familia o amistades tendrás que medir tus palabras. Puedes ser demasiado directo y decir verdades con la delicadeza de una chancla volando. Que algo sea cierto no significa que tengas que decirlo de la manera más hiriente posible. Aconseja sin humillar.
También necesitarás momentos para desconectarte del ruido externo. Has estado cargando responsabilidades y podrías sentir irritabilidad por cansancio acumulado. Descansa antes de agarrarte del chongo con alguien que ni vela tenía en el entierro.
Este jueves 27 de agosto, Leo entenderá que ser líder no consiste en mandar más fuerte, sino en conseguir que otros quieran caminar contigo. Brilla, presume tus logros si se te antoja y apunta alto, pero no necesitas apagar a nadie para destacar.
Tu verdadera grandeza comenzará cuando puedas entrar a cualquier lugar sin exigir atención y aun así todas las miradas terminen llegando hacia ti. Porque un verdadero rey o reina no necesita recordar quién manda: su presencia habla antes de que abra el hocico.
VIRGO – 27 de agosto de 2026
Virgo, este 27 de agosto de 2026 vas a traer la lengua tan filosa que podrías rasurar gente con una sola opinión, así que piensa muy bien qué dices y, sobre todo, cómo lo dices. Tú presumes que eres frontal, que no tienes pelos en la lengua y que prefieres una verdad incómoda antes que una mentira bonita; maravilloso, criatura, pero recuerda que sinceridad sin tantita consideración puede convertirse simplemente en crueldad con diploma.
Tu capacidad para detectar errores estará especialmente desarrollada. Vas a entrar a un lugar y antes de que los demás encuentren dónde sentarse tú ya habrás visto el cuadro chueco, la mancha en la pared, quién llegó tarde y quién trae una combinación de ropa que debería ser considerada delito federal. El problema será querer corregir absolutamente todo. No eres departamento de control de calidad de la humanidad. Hay cosas que puedes observar, pensar “qué pinche desastre” y continuar tranquilamente con tu vida.
En trabajo y dinero vienen días productivos si utilizas tu perfeccionismo correctamente. Un pendiente que parecía complicado comenzará a resolverse gracias a que notarás un detalle que otros pasaron por alto. También podrías recibir una responsabilidad adicional o terminar arreglando el desmadre que dejó alguien más. Hazlo si te corresponde, pero no permitas que por ser eficiente terminen cargándote hasta el perico. Ser bueno trabajando no significa convertirte en chalán gratuito de toda la oficina.
Se marca además una decisión relacionada con una compra, documento, pago o compromiso económico. Revisa letras pequeñas, cantidades y fechas porque ahí estará la diferencia entre hacer un buen movimiento y terminar mentando madres después. Tu obsesión por los detalles, que muchas veces desespera a medio mundo, en esta ocasión podría ahorrarte dinero.
En el amor, bájale al análisis microscópico. Si tienes pareja, podrías comenzar a fijarte demasiado en pequeños defectos o comportamientos que antes ni te molestaban. No conviertas una relación en auditoría permanente. Nadie quiere llegar a casa sintiendo que tendrá evaluación de desempeño y buzón de quejas antes de acostarse.
También deberás cuidar tu sarcasmo durante una conversación delicada. Podrías decir algo “de broma” que toque una inseguridad de la otra persona. Tú quizá te rías cinco segundos, pero el otro podría quedarse pensando en aquello durante días. Si sabes que te pasaste de lanza, discúlpate sin agregar el clásico “pero era broma”, porque eso no arregla ni madres.
Si estás soltero o soltera, alguien que inicialmente no cumple con tu lista imaginaria de requisitos podría sorprenderte. Dale oportunidad antes de descartarlo porque no tiene el físico, trabajo, estilo o manera de hablar que habías imaginado. A veces estás buscando pareja como quien compra refrigerador: comparando características, garantía y consumo energético. El corazón no funciona así.
En familia aparecerá una situación donde alguien necesitará consejo. Antes de soltar tu diagnóstico completo sobre todas las decisiones equivocadas que ha tomado desde 1998, escucha. Quizá esa persona no necesita que le soluciones la existencia, solamente que no la hagas sentir más fregada.
También procura darle descanso a tu mente. Cuando algo te preocupa puedes analizarlo desde cuarenta ángulos diferentes hasta encontrar problemas que todavía ni existen. Organiza lo que sí puedes resolver y deja de querer controlar aquello que depende de otros.
Este jueves 27 de agosto, Virgo tendrá que entender que la perfección es una meta bastante tramposa: mientras más la persigues, más defectos encuentras. Exígete, mejora y conserva esos estándares altos que te caracterizan, pero aprende también a disfrutar las cosas aunque tengan una esquina chueca.
Y sobre todo recuerda algo: no todas las verdades necesitan salir de tu boca. Algunas pueden quedarse perfectamente guardadas entre tu cerebro y tus ganas de andar chingando. Cuando aprendas a elegir tus palabras sin perder tu sinceridad, seguirás siendo igual de cabrón para detectar errores, pero mucho más inteligente para tratar a las personas.
LIBRA – 27 de agosto de 2026
Libra, este 27 de agosto de 2026 vas a tener que decidir si quieres seguir coleccionando posibilidades o finalmente comenzar a disfrutar lo que ya tienes. Tu problema no siempre es que te falten oportunidades, sino que cuando consigues aquello por lo que tanto suspirabas, aparece otra cosa más bonita, más interesante o aparentemente mejor y vuelves a sentir que te falta algo. Eres como criatura frente a buffet: quieres probar de todo porque te da miedo descubrir que el platillo que dejaste era justamente el más sabroso.
En estos días aparecerá una decisión importante que no podrás seguir pateando. Podría relacionarse con trabajo, dinero, una compra, una propuesta o incluso una cuestión sentimental. Tendrás dos caminos y ambos tendrán ventajas, pero también sacrificios. Ahí comenzará tu martirio: “¿y si elijo este?, ¿y si después me arrepiento?, ¿y si el otro era mejor?”. Mi cielo, tampoco estás escogiendo qué cable cortar para desactivar una bomba. Analiza lo necesario y después decide, porque algunas oportunidades también se cansan de esperar.
En trabajo y dinero, una cuenta pendiente podría finalmente comenzar a moverse. Si alguien te debe dinero, un favor o un compromiso, buscarás la manera de cobrarlo sin necesidad de hacer demasiado escándalo. Y es que podrás parecer muy diplomático, pero cuando llevas las cuentas claras no se te olvida ni un peso ni una promesa. Eso sí, evita utilizar favores viejos como moneda para manipular decisiones actuales.
También se visualiza una posibilidad de mejorar tus ingresos mediante una colaboración, recomendación o contacto social. Tu facilidad para relacionarte será fundamental. Sabes caer bien incluso cuando por dentro estás pensando: “Dios mío, qué criatura tan enfadosa”. Esa diplomacia te abrirá una puerta interesante, así que no menosprecies conversaciones casuales porque de una podría surgir algo bastante conveniente.
En el amor, necesitas dejar de evaluar relaciones como si estuvieras comparando planes de telefonía. Si tienes pareja, podrías cuestionarte si realmente estás recibiendo lo que deseas o simplemente te acostumbraste. Antes de comenzar a fantasear con vidas alternativas, revisa qué has aportado tú también. Es muy fácil exigir equilibrio mientras uno está sentado esperando que el otro cargue la báscula.
Una conversación pendiente ayudará a aclarar algo que venía causando incomodidad. No quieras quedar bien a fuerza con todos. Si tienes que poner un límite, ponlo aunque alguien haga trompita.
Si estás soltero o soltera, podrían aparecer dos personas o dos posibilidades sentimentales casi al mismo tiempo. Una te dará estabilidad y la otra emoción. Y ahí vas a estar tú haciendo tablas comparativas hasta para ver quién manda mejores buenos días. No juegues con nadie por miedo a perder opciones. Si ninguno te convence, también existe la maravillosa posibilidad de quedarte quietecito y no escoger a huevo.
En amistades tendrás que observar quién se acerca porque verdaderamente disfruta tu compañía y quién solamente aparece cuando necesita algo. Una persona demasiado amable podría pedirte un favor importante. Ayuda si puedes, pero no comprometas tiempo, dinero o tranquilidad únicamente porque te cuesta decir que no.
Este jueves 27 de agosto, Libra deberá entender que el equilibrio no significa tenerlo absolutamente todo, sino saber qué merece quedarse y qué puedes soltar sin andar volteando cada cinco minutos. Algunas decisiones implican renunciar, y eso no significa perder.
Deja de perseguir la opción perfecta porque probablemente no existe. Escoge aquello que te dé tranquilidad, crecimiento y reciprocidad. Y cuando finalmente tomes una decisión, no estés metiendo reversa para comprobar qué había en el otro camino.
Porque tu gran lección será esa: quien quiere todas las puertas abiertas termina parado en el pasillo sin entrar a ninguna. Decide, avanza y deja de hacerle al cuento; muchas veces la vida no te está confundiendo, eres tú quien quiere quedarse con el santo, la limosna y todavía preguntar si no viene promoción de dos por uno.
ESCORPIO – 27 de agosto de 2026
Escorpio, este 27 de agosto de 2026 vas a traer un magnetismo tan perro que podrías entrar a un lugar sin decir una sola palabra y aun así hacer que más de uno voltee a verte. Tienes esa presencia medio misteriosa que provoca curiosidad, respeto y en ciertas personas hasta miedo, porque cuando guardas silencio nadie sabe si estás pensando en la cena o planeando cómo cobrar una factura pendiente desde el 2017. Y justamente ahí estará tu reto: dejar de gastar energía preparando venganzas para gente que ya debería valer tres hectáreas de madre.
Tú difícilmente olvidas una traición. Puedes perdonar aparentemente, saludar bonito y hasta preguntar por la familia, pero en algún rincón de tu cabeza sigue archivado el expediente completo. Este día podrías recordar una decepción porque recibirás noticias de alguien que te falló. Antes de reaccionar pregúntate si verdaderamente quieres abrir nuevamente esa tumba. Hay muertos emocionales que se ven mucho más bonitos enterrados.
En trabajo y dinero, tu capacidad para observar sin revelar tus intenciones te dará ventaja. Detectarás una oportunidad antes que otras personas, pero tendrás que moverte discretamente. No anuncies proyectos antes de concretarlos ni reveles cuánto estás dispuesto a invertir, cobrar o negociar. Se marca una conversación donde alguien intentará descubrir tus cartas; sonríe bonito y enseña únicamente las que te convengan.
Podría aparecer también una propuesta que implique más poder, responsabilidad o control sobre determinado asunto. Antes de aceptarla analiza si el beneficio económico corresponde con la carga que recibirás. A ti te encanta sentir que tienes las riendas, pero tampoco necesitas convertirte en dueño del circo si vas a terminar limpiando la popó de todos los animales.
En el amor, la intensidad estará hasta las chanclas. Si tienes pareja, los celos podrían aparecer por una persona que se ha acercado demasiado o por ciertas actitudes que no te terminan de cuadrar. Investiga menos y conversa más. Cuando sospechas algo puedes convertirte en FBI, Interpol y señora chismosa de colonia trabajando al mismo tiempo. No revises hasta el árbol genealógico de quien le dio “me encanta” a una fotografía.
Eso sí: si descubres una mentira importante, no actúes inmediatamente desde el coraje. Tu especialidad es esperar, calcular y luego dar donde sabes que duele, pero esta vez la verdadera victoria será tomar una decisión que te dé tranquilidad, no satisfacción momentánea.
Si estás soltero o soltera, tendrás oportunidad de vivir una atracción tremendamente física. Una mirada podría ser suficiente para entender que ahí hay material para hacer pecar hasta al monaguillo. Disfruta el coqueteo, pero no utilices el sexo para crear dependencia emocional ni prometas sentimientos que todavía no existen. Tu intensidad puede hacer que alguien confunda una noche memorable con una historia destinada a durar veinte años.
En amistades se caerá una máscara. Una persona podría contradecirse o revelar información que te permita entender ciertas actitudes recientes. No armes escándalo. Observa y toma nota. A veces sacar a alguien silenciosamente de tu círculo duele mucho más que regalarle una despedida dramática.
También deberás cuidar esa necesidad de controlar resultados. Habrá algo que simplemente no dependerá de ti y eso podría ponerte de malas. Aprende a soltar sin sentir que estás perdiendo.
Este jueves 27 de agosto, Escorpio tendrá que descubrir que el verdadero poder no consiste en conseguir que otros te teman, deseen o necesiten. El verdadero poder será saber exactamente cómo podrías destruir una situación y decidir que ya no necesitas hacerlo.
Tu magnetismo seguirá intacto, tus enemigos seguirán midiendo sus palabras y quien se meta contigo probablemente continuará pensándolo dos veces. Pero no confundas fortaleza con frialdad. Hay batallas que ganas cobrando venganza y otras que ganas cuando el desgraciado deja de importarte.
Y cuando llegues a ese punto, criatura, habrás ganado algo mucho más valioso que cualquier desquite: paz mental. Porque no existe peor castigo para quien quiso dañarte que descubrir que tú seguiste avanzando mientras esa persona todavía esperaba verte caer.
CAPRICORNIO – 27 de agosto de 2026
Capricornio, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar entender que mostrar una debilidad de vez en cuando no significa que ya te cargó el payaso ni que medio mundo podrá utilizarla en tu contra. Te has especializado tanto en aparentar seguridad que hasta cuando no sabes qué fregados estás haciendo caminas como si hubieras diseñado el plan desde hace seis meses. Por fuera, muy patrón; por dentro, preguntándote si no acabas de cometer una reverenda pendejada. Y aun así, antes muerto que admitirlo.
Tu cabeza fría será importante porque se aproxima una situación donde alguien podría intentar apresurarte para tomar una decisión. No permitas que te presionen. Tú necesitas analizar costos, consecuencias y hasta dónde podría llevarte determinado movimiento. Sin embargo, tampoco conviertas cada decisión en asunto de seguridad nacional. Hay ocasiones donde simplemente tendrás que probar y aceptar que no existe garantía absoluta.
En trabajo y dinero habrá movimientos interesantes. Un retraso, cambio de horario o persona incumplida podría ponerte de un humor de los mil demonios. La impuntualidad te revienta porque para ti cinco minutos tarde ya son prácticamente una declaración de guerra. Antes de mandar a alguien directito a la fregada, escucha qué sucedió.
También podrías recibir una propuesta para organizar, administrar o tomar el control de algo que otros no han sabido manejar. Ahí podrás lucirte porque donde otros ven un desmadre tú comienzas inmediatamente a acomodar las piezas. Económicamente, viene oportunidad de poner orden en gastos y eliminar una fuga de dinero que parecía pequeña pero estaba tragándose una buena cantidad cada mes.
En el amor, el orgullo será tu principal enemigo. Si tienes pareja, una discusión podría dejar a ambos esperando que el otro dé el primer paso. Y ahí estarán, dos criaturas enamoradas haciéndose las dignas mientras revisan a escondidas si el otro ya se conectó. Si sabes que exageraste, habla. Pedir disculpas no provoca caída de cabello ni encogimiento de partes íntimas.
Si estás soltero o soltera, podrías reencontrarte con alguien que en su momento te despertó interés, pero las circunstancias no permitieron avanzar. Esta vez la dinámica será distinta. No llegues queriendo demostrar que te vale madre cuando claramente todavía existe curiosidad. Tampoco te hagas ilusiones antes de comprobar si esa persona verdaderamente cambió.
En familia, alguien podría modificar un plan que tú dabas por hecho y eso te incomodará bastante. Tu rutina te da tranquilidad, pero la vida no trabaja con agenda compartida. Aprende a improvisar tantito. Si cambian el restaurante, la hora o el plan del domingo, tampoco significa que Mercurio, Saturno y la suegra conspiraron para arruinarte la existencia.
Tendrás además una prueba relacionada con el rencor. Una persona que te quedó mal podría necesitar algo de ti. Tú inmediatamente recordarás con lujo de detalle aquella ocasión en que te chingó. Decide desde tus valores actuales y no únicamente desde las ganas de devolver el golpe. Ayudar tampoco significa volver a confiar.
En cuestiones personales, deja de tender trampas para comprobar lealtades. Si necesitas inventar escenarios para descubrir quién te quiere, probablemente ya existe un problema de confianza que deberías atender directamente.
Este jueves 27 de agosto, Capricornio tendrá que flexibilizar aquello que considera inamovible. No todo es blanco o negro; algunas de las mejores decisiones de tu vida estarán precisamente en esos grises que tanto te desesperan.
Tu disciplina continuará siendo una de tus mayores fortalezas, pero cuidado con convertirla en cárcel. Cambia una rutina, acepta una equivocación y permite que alguien conozca esa parte tuya que no siempre tiene las respuestas.
Porque ser fuerte no consiste en jamás doblarse. Hasta los árboles más duros se parten cuando no saben moverse con el viento. Y tú no llegaste hasta aquí para quebrarte por orgullo, sino para construir algo tan sólido que ni tus propios errores puedan tumbarlo.
SAGITARIO – 27 de agosto de 2026
Sagitario, este 27 de agosto de 2026 vas a traer unas ganas tremendas de mandar la rutina directito a la chingada y hacer algo diferente, pero cuidado porque tú no conoces términos medios: dices “nomás un ratito” y terminas viendo amanecer; prometes gastar poquito y regresas preguntándote quién demonios vació tu cartera. Tu problema no es disfrutar la vida, sino creer que cualquier límite fue inventado exclusivamente para que tú tengas el placer de romperlo.
Tu sinceridad también necesitará supervisión. Tú dices que simplemente eres directo, pero algunas veces avientas comentarios con más filo que machete recién afilado y después pones cara de “¿qué dije?”. No te hagas criatura, sabes perfectamente cuándo una frase puede doler. Este jueves podrías tener un roce con alguien cercano precisamente por una bromita demasiado pesada. Antes de justificarte diciendo que la otra persona “no aguanta nada”, reconoce cuándo cruzaste la raya.
En trabajo y dinero aparecerá una oportunidad que despertará inmediatamente tu espíritu aventurero. Puede tratarse de un proyecto, propuesta, negocio o actividad diferente a lo habitual. Te emocionará porque representa movimiento y posibilidad de crecimiento, pero no te avientes de cabeza únicamente porque suena espectacular. Pregunta números, condiciones y responsabilidades.
Cuidado especialmente con decisiones económicas impulsivas, juegos de azar o cualquier asunto donde estés confiando demasiado en la suerte. Una cosa es asumir un riesgo calculado y otra aventar el dinero esperando que San Juditas haga el resto. Durante los próximos días podrías necesitar efectivo para resolver un pendiente que no contemplabas, así que guarda una reserva.
En el amor, necesitarás espacio, pero también responsabilidad afectiva. Si tienes pareja, podrías sentir que te están preguntando demasiado dónde vas, con quién estarás o cuándo regresarás. Antes de brincar diciendo que nadie te controla, revisa si simplemente están pidiendo consideración. Tener pareja no significa pedir permiso hasta para respirar, pero tampoco desaparecer ocho horas y regresar como si fueras repartidor perdido.
Una salida, reunión o compromiso social podría provocar cierta incomodidad sentimental. Evita alimentar celos únicamente para comprobar cuánto le importas a alguien. Esos jueguitos luego terminan con uno durmiendo mirando la pared y el otro bloqueando hasta a la suegra.
Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien con una energía bastante distinta a la tuya. Precisamente eso despertará tu interés. Habrá conversación, picardía y posibilidades de que aquello termine poniéndose más caliente que comal de fonda. Disfruta, pero deja claras tus intenciones. No vendas boda, hijos y perro cuando únicamente quieres conocer el colchón.
También se visualiza una invitación, viaje corto, celebración o cambio improvisado de planes. Será una buena oportunidad para despejarte, siempre que no termines excediéndote. Si vas a manejar, ni una gota de alcohol. Tu gusto por llevar las cosas al límite no debe ponerse por encima de tu seguridad ni la de nadie.
En cuestiones personales, tendrás que enfrentar una responsabilidad que has estado esquivando porque te parece aburrida. Documento, trámite, pago o compromiso necesita atención inmediata. Hazlo antes de que crezca y luego andes corriendo como gallina descabezada.
Este jueves 27 de agosto, Sagitario tendrá que aprender que vivir intensamente no significa vivir irresponsablemente. Puedes seguir siendo atrevido, divertido, espontáneo y aventurero sin convertir cada salida en documental de supervivencia.
La vida te ofrecerá experiencias nuevas, pero necesitarás seleccionar cuáles realmente valen el riesgo. No todo desafío merece demostrar que tienes tanates.
Y cuando alguien te ponga un límite, antes de brincar la cerca nomás por tus pistolas, pregúntate si quizás esa barrera está evitando que termines metido en un pedote.
Porque tu gran enseñanza será sencilla: ser libre no consiste en hacer todo lo que se te hinche la gana, sino en saber disfrutar sin convertir tus decisiones en problemas para mañana. Dale vuelo a la hilacha, Sagitario, pero aprende dónde aterrizar, porque hasta el caballo más bronco necesita saber cuándo frenar.
ACUARIO – 27 de agosto de 2026
Acuario, este 27 de agosto de 2026 vas a traer esa actitud de “me vale madre lo que piensen” bastante marcada, pero no confundas independencia con aislarte de todo mundo. Tienes una manera muy particular de observar a las personas: mientras creen que andas distraído viendo pasar la mosca, tú ya analizaste quién llegó, quién mintió, quién está incómodo y hasta quién trae ganas de pedirte dinero. Te haces el occiso maravillosamente bien, pero pocas cosas se te escapan.
Tu problema será creer que por haber entendido determinadas situaciones antes que otros automáticamente tienes la razón. Puedes ser inteligente, analítico y bastante intuitivo, pero tampoco eres la última Coca-Cola helada del desierto. Este jueves alguien podría darte una opinión completamente diferente a la tuya y, para tu sorpresa, tendrá argumentos bastante buenos. Escucha antes de poner esa cara de “qué ternura, cree que sabe”.
En trabajo y dinero aparecerá una idea poco convencional que podría funcionar si la aterrizas correctamente. Tú tienes facilidad para imaginar soluciones que otros ni consideran, pero muchas veces te emocionas con la parte novedosa y te fastidia ejecutar lo aburrido. Si quieres que esta oportunidad produzca dinero, tendrás que poner fechas, presupuesto y seguimiento.
También se visualiza contacto con una persona que podría ayudarte mediante recomendación, información o conexión profesional. No subestimes a nadie por su apariencia o posición actual. Esa persona que hoy parece no tener mucho que ofrecer podría mañana abrirte una puerta bastante importante.
Cuida asimismo préstamos y gastos compartidos. Si alguien te propone “poner mitad y mitad”, deja clarito desde el principio qué corresponde a cada quien. Las amistades son muy bonitas hasta que aparecen cuentas pendientes y uno termina cobrando mientras el otro sube historias desde un restaurante.
En el amor, se te podría caer tantito esa máscara de hielo que utilizas cuando algo comienza a importarte demasiado. Si tienes pareja, necesitarás demostrar afecto de manera más clara. Tú puedes pensar que estar presente, resolver problemas o mandar un meme a las once de la noche equivale a una declaración romántica, pero la otra persona quizá necesita escuchar lo que sientes.
Una conversación emocional podría incomodarte porque te obligará a hablar de algo que normalmente escondes. No cambies el tema ni hagas chistes para escapar. Decir “esto me dolió”, “esto me preocupa” o “sí me importas” no te convierte en criatura indefensa.
Si estás soltero o soltera, ahí sí aguas porque podrías volver a apendejarte precisamente por alguien que no entra en tus planes. Será una persona difícil de descifrar, independiente y nada impresionada por tus poses de indiferencia. Eso te va a picar durísimo porque estás acostumbrado a retirarte cuando algo comienza a complicarse. Esta vez podrías quedarte queriendo descubrir qué sigue.
En familia habrá que romper cierta distancia. Alguien podría interpretar tu silencio como desinterés cuando simplemente no sabes cómo acercarte. Una llamada, visita o conversación sencilla resolverá más de lo que imaginas. No esperes a que exista un problema grave para demostrar que sí te importa tu gente.
También se marca una limpieza importante de tu círculo social. No necesariamente habrá pleitos; simplemente comenzarás a dejar de buscar a ciertas personas y descubrirás que, si tú no escribes primero, jamás aparecen. Esa información será suficiente.
Este jueves 27 de agosto, Acuario tendrá que comprender que ser diferente no significa vivir permanentemente desconectado. Tu individualidad es una fortaleza siempre que no la conviertas en excusa para evitar vínculos profundos.
Sigue haciendo las cosas a tu manera y manda por un tubo las opiniones que no aporten nada, pero aprende a escuchar a quien realmente te quiere.
Porque podrás manipular conversaciones, esconder emociones y hacerte el desentendido cuando quieras, pero el corazón tiene la mala costumbre de exhibirte cuando menos lo esperas. Y cuando aparezca alguien capaz de desacomodarte las ideas, ahí sí, criatura, de nada te servirá sentirte superior: terminarás mirando el celular como cualquier hijo de vecino esperando que ese desgraciado mensaje llegue.
PISCIS – 27 de agosto de 2026
Piscis, este 27 de agosto de 2026 vas a necesitar poner en orden ese revoltijo que traes entre lo que quieres, lo que dices que quieres y lo que finalmente terminas haciendo. Puedes levantarte convencido de cambiar tu vida completa y para la hora de la comida ya modificaste tres veces el plan, cancelaste dos decisiones y estás pensando si mejor empiezas el lunes. Tu problema no será falta de capacidad, sino esa facilidad que tienes para dejar que tus emociones agarren el volante mientras la razón va atrás preguntando a dónde fregados se dirigen.
Durante estos días deberás tomar una decisión que vienes aplazando. Nadie podrá elegir por ti. Puedes pedir veinte opiniones, consultar señales y hasta interpretar lo que soñaste, pero al final tendrás que hacerte responsable de lo que decidas. Y ahí está precisamente una de tus grandes broncas: cuando algo sale bien dices que fue intuición; cuando sale mal comienzas a buscar quién tuvo la culpa. Esta vez no, criatura. Agarra tus decisiones con todo y consecuencias.
En trabajo y dinero, aparecerá una oportunidad mediante una persona conocida, recomendación o favor anterior. Tú ayudas mucho, pero tampoco seamos hipócritas: tienes memoria bastante buena para recordar a quién sacaste del hoyo. En próximas fechas alguien podría devolverte una atención sin necesidad de que se la cobres. Recíbela, pero no conviertas las relaciones en pagarés emocionales.
También tendrás que poner orden en gastos pequeños. No necesariamente estás tirando el dinero en una sola cosa grande; podrían ser muchas compras pequeñas las que estén dejando tu cartera más seca que conversación con un ex. Revisa suscripciones, antojos y esos “son nomás cien pesitos” que repetidos veinte veces ya dejaron de ser cualquier cosa.
En el amor, tus celos podrían despertar por una situación que inicialmente no tendrá demasiada importancia. Si tienes pareja, podrías sentir que alguien está invadiendo territorio que consideras tuyo. Antes de marcar la zona como perrito en poste, recuerda que tu pareja no es propiedad privada. Pregunta antes de imaginar.
Una conversación dejará al descubierto algo que necesitabas escuchar. Quizás no sea exactamente lo que querías, pero sí te permitirá saber dónde estás parado. Evita utilizar el silencio, lágrimas o indiferencia para conseguir una reacción. Si necesitas atención, cariño o seguridad, dilo directamente.
Si estás soltero o soltera, podrías sentirte atraído por alguien que parece necesitar que lo rescaten. Mucho ojo con eso. Tienes cierta debilidad por convertirte en salvavidas emocional y después terminas encabronado porque la criatura aprendió a nadar y se fue. Busca reciprocidad, no proyectos de restauración humana.
En familia o amistades alguien podría pedirte un favor considerable. Antes de decir que sí por impulso, analiza si realmente puedes ayudar. No entregues tiempo o dinero esperando que después esa persona quede disponible eternamente para ti. Cuando un favor trae factura escondida deja de ser favor.
También tendrás días de cambios emocionales fuertes. No tomes decisiones definitivas durante un enojo pasajero. Lo que hoy quieres mandar a la chingada mañana podría no parecerte tan grave. Date unas horas antes de bloquear, terminar relaciones, renunciar o mandar mensajes kilométricos escritos con lágrimas y coraje.
Este jueves 27 de agosto, Piscis tendrá que dejar de confundir intuición con emoción momentánea. Tu sensibilidad te permite percibir muchísimo, pero necesitas aprender a separar lo que realmente está sucediendo de las películas que produce tu cabeza.
No necesitas revelar todos tus planes. Sigue caminando discretamente hacia tus objetivos y permite que los resultados hablen cuando llegue el momento.
Pero sobre todo entiende algo: ayudar no te convierte en dueño de la gratitud de nadie, amar no te convierte en dueño de una persona y equivocarte no convierte automáticamente al otro en culpable.
Cuando aprendas a responsabilizarte de lo tuyo sin cargar lo ajeno, dejarás de caminar sintiendo que la vida te mueve de un lado para otro. Ahí descubrirás que nunca estuviste perdido; simplemente dabas demasiadas vueltas para llegar a un lugar que, muy en el fondo, siempre supiste dónde estaba.