Scroll infinito, likes y notificaciones: las funciones de Instagram que van a juicio por su efecto en los niños

Abrir Instagram para mirar un video y terminar desplazándose durante una hora es una experiencia familiar para millones de usuarios. Ahora, algunas de las funciones que ayudan a prolongar ese tiempo frente a la pantalla están en el centro de uno de los juicios más importantes que Meta ha enfrentado en Estados Unidos.

Una coalición de 29 estados acusa a la compañía de haber diseñado Instagram y Facebook de manera deliberada para captar y mantener la atención de niños y adolescentes, pese a conocer posibles riesgos para su bienestar. Meta rechaza esas acusaciones y sostiene que durante años ha desarrollado herramientas destinadas a proteger a los menores.

El juicio comenzó este martes 18 de agosto en un tribunal federal de Oakland, California, y podría terminar obligando a Meta a modificar algunas de las funciones más reconocibles de sus plataformas.

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El scroll infinito, uno de los mecanismos más cuestionados

Una de las funciones que aparece con mayor frecuencia en las demandas contra las redes sociales es el scroll infinito.

El sistema permite seguir viendo publicaciones y videos sin llegar a un final de página ni tener que pulsar un botón para cargar contenido nuevo. Cada movimiento del dedo ofrece una nueva publicación, lo que elimina muchos de los momentos naturales en los que un usuario podría decidir dejar de mirar.

Los estados que llevan a Meta a juicio sostienen que este tipo de diseño forma parte de una estrategia destinada a mantener a los jóvenes dentro de las aplicaciones durante más tiempo. Entre los cambios solicitados por los demandantes figura precisamente la posibilidad de eliminar el desplazamiento infinito para determinados usuarios jóvenes.

Eso no significa que un tribunal ya haya concluido que el scroll infinito causa por sí solo una adicción. Esa es una de las cuestiones que forma parte de la disputa judicial.

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Las notificaciones que hacen volver al teléfono

Otra herramienta bajo cuestionamiento son las notificaciones push. Mensajes sobre un nuevo “me gusta”, un comentario, una publicación o una actividad pueden hacer que el usuario vuelva repetidamente a la aplicación durante el día.

En otro juicio reciente contra Meta, esta vez en Tennessee, los abogados del estado señalaron específicamente a las notificaciones, el autoplay y el scroll infinito como características diseñadas para aumentar la participación de los adolescentes. Meta respondió que ha sido transparente sobre sus prácticas y que cuenta con herramientas para limitar el uso de sus aplicaciones.

La discusión ya produjo cambios concretos en otro estado. Una sentencia reciente en Nuevo México ordenó, entre otras medidas, desactivar determinadas notificaciones para menores durante la noche y las horas escolares. Meta anunció que apelará esa decisión.

Por qué los “likes” también están en la discusión

Un pequeño corazón debajo de una fotografía puede parecer una función insignificante, pero los sistemas de recompensas sociales también están siendo examinados.

Los demandantes argumentan que señales como los “likes”, comentarios y otras respuestas pueden fomentar que los menores revisen repetidamente sus publicaciones para comprobar cómo reaccionaron otras personas.

En Nuevo México, el tribunal llegó a ordenar que los menores necesiten consentimiento parental para determinadas funciones relacionadas con los “likes” públicos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ya había señalado al presentar la demanda multestatal contra Meta que la compañía supuestamente desarrolló características destinadas a hacer que niños y adolescentes utilizaran sus plataformas de forma compulsiva.

Autoplay y recomendaciones: cuando un video lleva directamente al siguiente

El autoplay reduce otro punto de fricción: cuando termina un video, comienza otro automáticamente. A eso se suman los sistemas de recomendación, que seleccionan nuevas publicaciones en función de lo que cada usuario mira, comenta o comparte.

Los estados quieren que el tribunal considere cambios que podrían incluir límites a las recomendaciones algorítmicas dirigidas a menores e incluso la eliminación de algoritmos entrenados con información recopilada de niños.

Nueva York también ha impulsado legislación para restringir ciertas recomendaciones algorítmicas consideradas potencialmente adictivas para menores.

Qué dicen los estados que Meta sabía sobre sus plataformas

Las acusaciones van más allá de afirmar que los adolescentes pasan demasiado tiempo usando Instagram. Los fiscales sostienen que Meta conocía riesgos asociados al uso intensivo de sus plataformas y que, pese a ello, mantuvo características destinadas a maximizar la interacción de usuarios jóvenes.

El proceso federal analiza denuncias sobre posibles consecuencias relacionadas con ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Los estados también acusan a Meta de haber recopilado ilegalmente información personal de menores de 13 años.

Son acusaciones que todavía están siendo juzgadas. Meta niega haber diseñado deliberadamente sus productos para perjudicar o hacer adictos a los menores.

Meta asegura que Instagram es hoy más seguro para adolescentes

La compañía sostiene que la imagen que presentan las demandas no refleja los cambios realizados durante los últimos años. Instagram introdujo las Teen Accounts, que incorporan automáticamente mayores restricciones sobre quién puede contactar a los adolescentes, qué contenido pueden ver y determinadas configuraciones de privacidad. Los menores de 16 años necesitan autorización parental para reducir algunas de esas protecciones.

En 2026 Meta amplió además los controles de contenido para adolescentes y anunció nuevas medidas de seguridad en Instagram, Facebook y Messenger.

La compañía presenta esas herramientas como evidencia de que ha evolucionado sus plataformas para responder a las preocupaciones de padres y especialistas.

Qué podría cambiar en Instagram si los estados ganan

El alcance potencial del juicio es lo que lo convierte en un caso especialmente relevante para las familias. Si el tribunal determina que Meta es responsable, podría imponer sanciones económicas y ordenar modificaciones en Facebook e Instagram. Entre las posibilidades planteadas durante el litigio están límites de edad, restricciones al scroll infinito y cambios en la manera en que los algoritmos recomiendan contenido a menores.

La decisión final estará en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. El jurado emitirá un veredicto consultivo y el proceso podría prolongarse durante varias semanas.

Más allá de las cifras multimillonarias y de la batalla judicial entre estados y una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, el caso gira alrededor de algo mucho más cotidiano: qué ocurre cada vez que un niño abre Instagram y por qué resulta tan difícil dejar de mirar la pantalla.

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