Lisa Cook desafía a Trump y niega fraude hipotecario mientras peligra su puesto en la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, respondió a la nueva amenaza de Donald Trump de removerla del cargo y rechazó de manera tajante las acusaciones de fraude hipotecario que la Casa Blanca utiliza para justificar su posible destitución.

En una carta enviada el miércoles a la Casa Blanca, el abogado de Cook, Abbe Lowell, sostuvo que su clienta “nunca ha cometido fraude hipotecario ni ningún otro delito intencional” y afirmó que no existe una causa legal válida para retirarla de la Junta de Gobernadores.

La respuesta llega después de que Trump reabriera el proceso para sacar a Cook de la Reserva Federal. La Casa Blanca le había dado hasta el 26 de agosto para responder a las acusaciones relacionadas con dos propiedades, una en Ann Arbor, Michigan, y otra en Atlanta, Georgia.

Reuters también informó que el abogado de Cook calificó las acusaciones de no probadas y sin fundamento legal.

Una disputa que comenzó con dos hipotecas

El conflicto se originó en acusaciones de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, quien señaló que Cook habría identificado dos propiedades como residencia principal en documentos hipotecarios de 2021.

La administración Trump sostiene que esa información pudo haberle permitido obtener condiciones de crédito más favorables. También cuestionó que la propiedad de Atlanta fuera puesta posteriormente en alquiler y que Cook no reportara ingresos por arrendamiento.

Lowell ofreció otra explicación. Según el abogado, cualquier clasificación incorrecta en uno de los documentos fue “un descuido totalmente involuntario” y no una conducta delictiva. También argumentó que Cook había informado regularmente que su residencia principal estaba en Michigan y que la propiedad de Atlanta era una segunda vivienda.

La independencia de la Fed vuelve al centro del pleito

El enfrentamiento tiene consecuencias que van más allá de las propiedades de Cook. Sus abogados sostienen que el intento de Trump amenaza la independencia de la Reserva Federal, una institución cuya autonomía frente a la Casa Blanca resulta clave para las decisiones sobre tasas de interés y política monetaria.

En junio, la Corte Suprema permitió que Cook permaneciera temporalmente en su puesto mientras continúa la batalla legal. En una decisión de 5-4, los magistrados señalaron que antes de removerla debía recibir información sobre las acusaciones y una oportunidad para responder.

Ahora, con la respuesta de Cook presentada, el conflicto vuelve a los tribunales. Sus abogados ya anticiparon que impugnarán cualquier intento de destitución que consideren ilegal.

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