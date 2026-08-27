Mazda CX-5 2026 mantiene una falla en su pantalla tras 10,000 millas

La Mazda CX-5 2026 ha recorrido más de 10,000 millas y, aunque mantiene una valoración positiva por su comportamiento en carretera y comodidad, hay un detalle que sigue generando molestias.

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La pantalla central continúa presentando bloqueos, incluso después de pasar por el concesionario para recibir una actualización de software.

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El inconveniente no se limita a una pantalla que tarda en reaccionar. En determinados momentos, el sistema deja de responder y afecta el acceso a funciones que ahora dependen casi por completo de la interfaz táctil.

El problema aparece en plena marcha

La versión Premium Plus utiliza una pantalla de 15.6 pulgadas, mientras que otras configuraciones cuentan con una unidad de 12.9 pulgadas. El sistema también incorpora reconocimiento facial, perfiles personalizados y distintas funciones de asistencia.

El problema es que el funcionamiento no siempre resulta consistente. Se han presentado congelamientos, respuestas lentas y alertas relacionadas con las asistencias de conducción. Incluso hubo ocasiones en las que fue imposible modificar la navegación, la radio o algunos controles de climatización.

Una visita al servicio técnico permitió instalar una actualización, pero la solución no fue definitiva. Después de superar las 10,000 millas, los bloqueos todavía aparecen, aunque de una manera diferente a la registrada durante los primeros meses.

Más del Mazda CX-5. Cortesía: Mazda. Crédito: Cortesía

Cuando la pantalla controla demasiado

La situación resulta más incómoda cuando el fallo ocurre mientras el vehículo está en movimiento. En uno de los episodios registrados durante un viaje de verano, la pantalla permaneció inutilizada durante varias horas.

El aire acondicionado continuó funcionando, pero no fue posible ajustar la temperatura ni la velocidad del ventilador desde la interfaz.

También aparecieron alertas intermitentes relacionadas con el sistema i-Activsense, incluido el control de crucero adaptativo. En esos momentos, la función puede quedar temporalmente fuera de servicio.

Una CX-5 que todavía convence

Fuera de este apartado tecnológico, la CX-5 2026 conserva varias de sus cartas fuertes. La segunda fila ofrece más espacio para las piernas y la cabina resulta cómoda para los pasajeros.

La unidad probada lleva un motor atmosférico de 2.5 litros con 187 hp y 186 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción integral. Su aceleración de 0 a 60 mph fue de 8.0 segundos.

Mazda CX-5. Cortesía: Mazda. Crédito: Cortesía

El consumo promedio llegó a 26 mpg y la autonomía observada rondó las 390 millas con un tanque de 15.3 galones. También destacó el aislamiento acústico, con 67 decibeles registrados a 70 mph.

Un detalle que Mazda todavía debe resolver

La CX-5 sigue siendo una alternativa interesante por su manejo, espacio interior y mecánica. Sin embargo, la experiencia con la pantalla deja claro que Mazda todavía tiene trabajo por hacer en el apartado digital.

Para quien esté pensando en comprar una CX-5 2026, la recomendación es sencilla. Antes de firmar, vale la pena probar a fondo la pantalla, la climatización y las funciones de asistencia para comprobar que todo responda como debería.

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