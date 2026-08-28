ICE detiene al controversial influencer británico Milo Yiannopoulos y amenaza con deportarlo

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al británico Milo Yiannopoulos, controversial influencer, que permanecía en territorio estadounidense desde 2019.

Mediante un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que la detención de quien llegó a ser el editor de Breitbart —publicación conservadora en internet que el presidente Donald Trump consideraba una de sus fuentes de noticias favoritas— se produjo el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, en Kenner, Luisiana.

Aunque ingresó de manera legal a Estados Unidos a través de la ciudad de Nueva York, el 14 de mayo de 2019, el hecho de haberse quedado después de concluido su permiso de estancia representa un delito que amerita una sanción.

Las autoridades señalan que Yiannopoulos no se presentó a una audiencia de inmigración llevada a cabo el 22 de julio y eso propició que un juez emitiera una orden final de deportación en su contra.

Mientras tanto, permanece en Alexandria, Lusiana, bajo custodia del ICE hasta que se determine la fecha de su deportación.

Yiannapolous fungió como director de operaciones políticas en la campaña presidencial del rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, esto en 2024.

On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to? https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI — Homeland Security (@DHSgov) August 28, 2026

A sabiendas de que su estadía en territorio estadounidense representaba una violación a las leyes migratorias, el influencer británico públicamente apoyaba los operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal llevadas a cabo por el ICE e incluso llegó a pedir “inmunidad legal total” para sus agentes.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, en junio del año pasado, el británico de 41 años pidió que se instalaran puestos de control del ICE en supermercados de California, así como en varios lugares públicos, esto a sabiendas que allí radica el mayor número de inmigrantes a nivel nacional.

Sin embargo, su postura más severa exigía deportar inmediatamente a cualquiera que no pudiera demostrar que se encontraba legalmente en Estados Unidos.

Ahora, bajo ese mismo planteamiento, es que terminará siendo enviado de vuelta al Reino Unido sin la posibilidad de volver a ninguna ciudad estadounidense en muchos años.

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