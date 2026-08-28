Precio del dólar en México hoy, 28 de agosto del 2026: el billete verde se resiste a caer

El peso mexicano vuelve a moverse cerca de la barrera de las 17 unidades por dólar, mientras el mercado cambiario mantiene la atención puesta en las señales que pueda ofrecer la Reserva Federal de Estados Unidos. Este viernes 28 de agosto, el precio del dólar en México registra un ligero retroceso al comenzar la jornada, aunque permanece dentro de un rango relativamente estable.

En la apertura de este viernes, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $16.95 pesos mexicanos. Esto representa una disminución del 0.22% frente al cierre previo de $16.98 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, el billete verde acumula un avance de 0.22% frente al peso mexicano. Sin embargo, al comparar su cotización con la registrada hace un año, el dólar mantiene una caída de 7.75%.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano mantiene una tendencia negativa, con una jornada consecutiva de descenso. La volatilidad actual se ubica en 2.91%, un nivel significativamente menor al 7.32% utilizado como referencia. Esta diferencia refleja un periodo de relativa estabilidad dentro del mercado cambiario.

El peso continúa cerca de los niveles que alcanzó hace más de una semana, cuando consiguió romper nuevamente la barrera de los $17 pesos por dólar. Desde entonces, la moneda mexicana ha registrado movimientos moderados y se ha mantenido alrededor de este nivel. No obstante, durante la jornada del jueves, el peso mexicano registró una caída de apenas 0.10%.

Mientras tanto, el dólar se mantuvo dentro de márgenes relativamente estrechos en los mercados internacionales, en una jornada marcada por la expectativa alrededor del discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), en el simposio económico de Jackson Hole. El funcionario tenía programada su intervención para este viernes y representa uno de los puntos de atención para los mercados financieros, debido a que sus comentarios pueden ofrecer nuevas señales sobre la política monetaria estadounidense y las próximas decisiones relacionadas con las tasas de interés.

El Banco de México (Banxico) informó que este jueves el dólar se cotizó en $16.9712 pesos, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada. Debido a que el mercado cambiario permanece activo durante todo el día, el precio del dólar frente al peso terminó alrededor de los $16.97 pesos por cada divisa verde.

Para este viernes 28 de agosto, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $16.9712 pesos por dólar. El tipo de cambio FIX es una referencia determinada por Banxico a partir de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario. Su publicación permite contar con un valor de referencia para diversas operaciones realizadas en México.

Por otra parte, el tipo de cambio establecido para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $16.9660 pesos por cada divisa verde. Esta cotización permite determinar cuántos pesos deben entregarse para cubrir una obligación pactada en moneda estadounidense dentro del país.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense en algunos de los principales bancos de México para este viernes 28 de agosto son:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $17.74 pesos.

y venta en $17.74 pesos. BBVA México: compra en $16.12 pesos y venta en $17.25 pesos.

Banorte: compra en $15.75 pesos y venta en $17.35 pesos.

Banamex: compra en $16.39 pesos y venta en $17.41 pesos.

Scotiabank: compra en $16.30 pesos y venta en $17.60 pesos.

Al revisar estas cotizaciones, Banco Azteca presenta el precio de compra más elevado, con $16.45 pesos por dólar. Esta referencia resulta más favorable para quienes buscan vender sus dólares y recibir pesos mexicanos. En el caso de la venta, BBVA México muestra el precio más bajo entre las instituciones mencionadas, con $17.25 pesos por dólar. Esto representa una alternativa más conveniente para quienes necesitan comprar la divisa estadounidense.

Para las personas que reciben dinero enviado desde Estados Unidos, el tipo de cambio ofrecido por las empresas de transferencia también puede hacer una diferencia en la cantidad de pesos que finalmente recibe el destinatario. Así sus cotizaciones:

Western Union cotiza este viernes el dólar en $16.61 pesos mexicanos .

cotiza este viernes . MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.42 pesos por cada dólar enviado .

maneja un tipo de cambio de . Wise ofrece una cotización de $16.82 pesos mexicanos por cada dólar que se envía desde Estados Unidos.

Es recomendable revisar el tipo de cambio antes de concretar cualquier operación internacional para encontrar una cotización más conveniente. Por ejemplo, a la escritura de este artículo, el precio del dólar había superado los $17 pesos, lo que conviene a quienes envían remesas, ya que estarían enviando la mayor cantidad de dólares posible en los últimos días.

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