ICE deporta a un inmigrante venezolano desde Texas hasta África Occidental

Después de cinco años de haber ingresado al territorio estadounidense sin un documento para respaldar su estancia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al venezolano Carlos Téllez Sánchez a quien, como ejemplo de castigo, decidió enviarlo desde Texas hasta Liberia, país ubicado en África Occidental.

El inmigrante que ahora tiene 35 años, huyó de su país debido a la violencia generada por las pandillas a raíz de la crisis económica generada por el chavismo.

En 2021, se introdujo a Estados Unidos en plena etapa de pandemia y aunque le resultó complicado sobrevivir cuando el trabajo escaseaba, terminó por adaptarse pronto a una nación donde imaginaba que le cambiaría la suerte.

De hecho, a las pocas semanas de haber llegado a Texas, un juez de inmigración le otorgó una protección conocida como Withholding of Removal (suspensión de expulsión), la cual evitaba su deportación a Venezuela, al considerar que en su país podría ser perseguido. Sin embargo, eso no contemplaba en ese momento la opción de trasladarlo a un tercer país.

Al ser padre de un pequeño de cinco meses y con una familia por mantener, durante el día Téllez Sánchez laboraba en un concesionario de automóviles en Dallas y al salir de ahí, al hacer la noche se transformaba en repartidor Uber Eats.

El 19 diciembre del año pasado, al presentarse a una cita de inmigración, el extranjero carente de estatus legal fue detenido por el ICE, pues la protección que antes se le había concedido había expirado tras el retorno de Donald Trump a la presidencia.

Después de ocho meses de ser reubicado en varios centros de detención del ICE, la semana pasada recibió la noticia de que sería deportado a un tercer país a miles de kilómetros de distancia, el cual descubrió luego de vuelo de 15 horas en que permaneció esposado.

Gracias a una videollamada llevada a cabo con la cadena de televisión CBS News, Carlos Téllez Sánchez denunció que su caso no es único, pues, junto con él, también fueron deportados a Liberia otros 19 inmigrantes de Brasil, Colombia y Honduras, por citar algunos países.

“No entiendo cómo un país que se considera un héroe mundial puede actuar de esta manera contra un ser humano”, mencionó durante los pocos minutos en que pudo exponer su situación al medio informativo citado.

Hasta antes de su deportación, la defensa legal de este inmigrante mantenía activo un recurso de habeas corpus ante una Corte Federal del sur de Texas para exigir su liberación por falta de motivos penales, pero eso no impidió que lo deportaran.

Lo controversial del tema es que la administración Trump está empleado el mismo castigo en otros inmigrantes, pues ha logrado firmar convenios de colaboración con más de una docena de países tan alejados como Sudán del Sur y la República Centroafricana para que acepten recibir a cualquier avión militar estadounidense cargado de inmigrantes expulsados.

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