Billie Eilish ofició la boda de su hermano Finneas

La cantante Billie Eilish cambió temporalmente los escenarios para asumir un papel sumamente especial en la vida de su familia. La cantautora ejerció como oficiante en la boda de su hermano mayor y colaborador musical, Finneas O’Connell, quien contrajo matrimonio con la actriz, creadora de contenido y fundadora de la marca de cuidado de la piel Cyklar, Claudia Sulewski.

El enlace tuvo lugar el fin de semana en el exclusivo rancho San Ysidro Ranch, ubicado en la localidad costera de Montecito, California. En una ceremonia al aire libre, Eilish lució un vestido en tono verde oliva con escote de hombros descubiertos mientras guiaba a la pareja en su intercambio de votos matrimoniales.

A la celebración asistieron familiares y una exclusiva lista de celebridades, entre los que destacaron Justin y Hailey Bieber, Kristen Bell, Dax Shepard, Jason Sudeikis y Emma Chamberlain.

Asimismo, los padres de los artistas, Maggie Baird y Patrick O’Connell, presenciaron el evento junto a las mascotas de la pareja, Peaches y Moose, que tuvieron una participación especial vistiendo accesorios a juego con el vestuario nupcial.

La novia, Claudia Sulewski, lució durante todo el fin de semana festivo un total de cuatro diseños exclusivos de la firma Oscar de la Renta, reservando para la ceremonia principal un vestido de gala de seda color marfil con talle bajo y falda plisada.

Finneas y Sulewski iniciaron su relación sentimental en 2018 tras conocerse mediante una aplicación de citas. Tras siete años de noviazgo, el productor le propuso matrimonio en septiembre de 2025.

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