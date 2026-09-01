Canadiense Johnatan David ficha de último momento con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid cerró una de las operaciones más importantes del último día del mercado de fichajes. El conjunto rojiblanco acordó con Juventus la llegada del delantero canadiense Jonathan David, quien jugará cedido en España hasta el final de la temporada.

El atacante de 26 años se incorpora al equipo dirigido por Diego Simeone con una opción de compra de 25 millones de euros, equivalentes a aproximadamente $29 millones de dólares, de acuerdo con el tipo de cambio del día.

La operación se concretó a pocas horas del cierre del mercado y representa una nueva oportunidad para un delantero que brilló durante cinco temporadas en el Lille, pero que no consiguió mantener ese nivel durante su primera campaña en el futbol italiano.

¡Bienvenido, Jonathan David! ??



Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.



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Atlético de Madrid apuesta por Jonathan David para reforzar su ataque

El conjunto rojiblanco incorpora a Jonathan David como una alternativa más para su ofensiva, en un plantel que cuenta con Julián Alvarez como una de sus principales referencias y que también espera recuperar próximamente a Alexander Sorloth, actualmente lesionado.

Además, el Atlético dispone de futbolistas como Ademola Lookman, Alex Baena y Arnau Ortiz, aunque sus características les permiten desempeñarse en otras zonas del ataque.

El club madrileño considera que David puede aportar una dimensión diferente gracias a su movilidad y capacidad para participar en diferentes fases de las jugadas.

“Habitualmente actúa como delantero centro, aunque su perfil va mucho más allá de su capacidad para finalizar las jugadas. Jonathan David destaca por su movilidad, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su versatilidad en la parcela ofensiva“, destacó el Atlético en el anuncio de su contratación.

El canadiense tendrá así la misión de complementar las opciones ofensivas de Simeone durante una temporada en la que el Atlético competirá en tres frentes.

El acuerdo entre Atlético de Madrid y Juventus contempla un préstamo hasta el final de la temporada y una opción para adquirir posteriormente los derechos del delantero de manera definitiva.

Juventus explicó las condiciones económicas de la operación en su comunicado.

“El acuerdo también implica el derecho del Atlético de Madrid a adquirir los derechos de registro del jugador de forma permanente. La contraprestación acordada por la posible venta definitiva es de 25 millones de euros (equivalentes a $29 millones de dólares), pagaderos en cuatro ejercicios financieros”, menciona la misiva.

De esta manera, el Atlético tendrá toda la temporada para evaluar el rendimiento del atacante antes de decidir si ejerce la opción de compra.

Jonathan David busca recuperar su mejor versión en España

El fichaje también supone una oportunidad para Jonathan David después de una temporada complicada en Juventus.

El delantero llegó al conjunto italiano como agente libre en julio de 2025, después de finalizar su etapa con Lille. Sin embargo, sus números estuvieron muy por debajo de los que había conseguido durante sus cinco campañas en Francia.

En la temporada 2025-26, David disputó 47 partidos con Juventus, acumuló 2,385 minutos y marcó apenas ocho goles.

Su promedio fue de un tanto cada 298 minutos, una producción considerablemente inferior a la que había mostrado con Lille.

Antes de llegar a Italia, el atacante había registrado al menos 19 goles en cada una de sus últimas cuatro temporadas completas con el conjunto francés.

Los números que Jonathan David dejó en Lille

El paso por Lille fue el mejor periodo de la carrera profesional de Jonathan David hasta ahora.

En cinco temporadas con el conjunto francés disputó 232 partidos y marcó 109 goles, cifras que despertaron el interés de varios de los clubes más importantes de Europa.

Su producción ofensiva fue particularmente consistente en sus últimos años:

2024-25: 25 goles

25 goles 2023-24: 26 goles

26 goles 2022-23: 26 goles

26 goles 2021-22: 19 goles

19 goles 2020-21: 13 goles

Además, David formó parte del equipo que conquistó la Ligue 1 en 2020-21, título que convirtió al Lille en campeón de Francia por encima del Paris Saint-Germain.

Ahora, el Atlético espera que el delantero pueda recuperar esa versión en LaLiga.

Jonathan David, máximo goleador de Canadá

El nuevo delantero del Atlético también llega con una importante experiencia internacional.

Jonathan David ha disputado 82 partidos con la selección de Canadá y suma 42 goles, lo que lo convierte en el máximo goleador histórico del combinado canadiense.

Su trayectoria profesional comenzó en el Gante de Bélgica, equipo con el que disputó 83 partidos y consiguió 37 goles.

Sus actuaciones despertaron rápidamente el interés del Lille, que lo fichó en 2020.

David permaneció cinco temporadas en Francia antes de dar el salto a Juventus como agente libre en 2025.

¿Quién es Jonathan David y dónde nació?

Aunque representa a Canadá a nivel internacional, Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 2000.

Cuando tenía seis años se trasladó con su familia a Ottawa, Canadá, donde comenzó su formación futbolística y desarrolló la carrera que posteriormente lo llevaría al futbol europeo.

El Atlético recordó sus primeros pasos en el anuncio oficial de su llegada.

“Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 2000, aunque muy pronto se trasladó a Haití, donde vivió hasta los seis años. A esa edad se mudó a la capital canadiense, Ottawa, donde se formó futbolísticamente. Su progresión llamó la atención del Gante, que apostó por incorporarlo a sus filas en 2018.”

Con 26 años, el delantero afrontará ahora un nuevo desafío en Atlético de Madrid, después de una etapa por debajo de las expectativas en Juventus.

El conjunto rojiblanco tendrá la oportunidad de comprobar si David puede recuperar en España al goleador que convirtió en una de las piezas ofensivas más cotizadas de la Ligue 1. Y si lo consigue, el club tendrá en sus manos la posibilidad de quedarse definitivamente con un delantero que todavía tiene mucho margen para volver a ser decisivo.

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