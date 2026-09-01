Los tuits borrados de Abdul El-Sayed reavivan polémica por 11-S y la carrera al Senado

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, enfrenta un nuevo episodio de escrutinio por varias publicaciones que eliminó de sus redes sociales y que hacen referencia a los atentados del 11 de septiembre.

El tema vuelve a tomar fuerza mientras Estados Unidos se acerca al 25 aniversario del 11-S y El-Sayed se prepara para disputar en noviembre el escaño frente al republicano Mike Rogers.

La información fue revelada por CBS News, que verificó dos publicaciones eliminadas que, hasta ahora, no habían sido reportadas. De acuerdo con el medio, los mensajes fueron escritos durante la pandemia de COVID-19 y utilizaban el número de víctimas de los atentados como referencia para cuestionar la respuesta del país ante la emergencia sanitaria.

Comparaciones con el 11-S durante la pandemia

En una publicación de abril de 2020, El-Sayed comparó las casi 3,000 muertes provocadas por los atentados con el creciente número de fallecimientos por COVID-19 y planteó que Estados Unidos debía responder ante la crisis sanitaria con una movilización de una magnitud similar.

En otro mensaje escribió que, después de que las muertes por COVID-19 superaran las provocadas por los atentados, esperaba que el país dedicara los siguientes años a una especie de guerra contra los problemas de salud pública y la pobreza.

“Podríamos salvar vidas en lugar de quitarlas”, escribió entonces, al comparar esa respuesta hipotética con la llamada Guerra contra el Terror emprendida después del 11-S.

También salió a la luz una publicación del 11 de septiembre de 2021, reportada inicialmente por Washington Free Beacon, en la que El-Sayed lamentó las víctimas de los atentados y, al mismo tiempo, habló de las consecuencias humanas de las guerras posteriores emprendidas por Estados Unidos.

Su campaña sostiene que esos mensajes están siendo utilizados para presentar de manera engañosa sus posiciones. Un portavoz dijo al medio citado que El-Sayed “siempre ha condenado inequívocamente el terrorismo y los atentados del 11 de septiembre” y calificó los ataques de su rival republicano como intentos de distorsionar sus creencias.

El desafío para El-Sayed rumbo a noviembre

El propio candidato también ha intentado explicar su postura. Al ser cuestionado por CBS Detroit sobre las publicaciones, reconoció la gravedad de los ataques y señaló que el país debe reflexionar sobre las guerras que siguieron.

“Lo ocurrido el 11 de septiembre fue un desastre”, afirmó El-Sayed, antes de describirlo como un ataque terrible contra Estados Unidos.

El episodio se suma a otras controversias que han acompañado al candidato durante la campaña, incluida su relación política con el streamer Hasan Piker, quien en el pasado afirmó que Estados Unidos “merecía” el 11-S, aunque posteriormente se retractó. El-Sayed ha rechazado públicamente esa postura.

Para el consultor político Adrian Hemond, las publicaciones pueden ser problemáticas no necesariamente por un mensaje aislado, sino por el conjunto de cuestionamientos que enfrenta el candidato.

“Hay suficientes dudas que han generado preguntas en mucha gente”, dijo Hemond, según el medio citado.

El-Sayed ganó recientemente la nominación demócrata para el Senado de Estados Unidos en Michigan y ahora necesita ampliar su coalición más allá del electorado progresista que lo impulsó en las primarias. La contienda contra Rogers será especialmente relevante para los demócratas debido a la importancia de Michigan en la batalla por el control del Senado.

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