¿Cómo será la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz?

Harry Styles y Zoë Kravitz ya comenzaron a trazar las líneas de cómo será su paso por el altar. Tras comprometerse en abril de este año, el cantante británico de 32 años y la actriz estadounidense de 37 están listos para celebrar su amor bajo una visión muy clara: sin exigencias excesivas ni protocolos estrictos, pero con un gran despliegue de diversión y música en vivo.

Según revelaron fuentes cercanas a la pareja a People, ambos están adoptando una actitud relajada durante la planificación de su enlace matrimonial.

“A pesar de mantener agendas profesionales apretadas, no son muy exigentes cuando se trata de los detalles de la boda. Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos”, aseguró un informante.

Prioridad en la intimidad y la fiesta

La pareja planea optar por una ceremonia principal pequeña e íntima, en la que solo invitarán a sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, la brevedad del acto ceremonial dará paso a “grandes fiestas” en las que el baile será el eje central.

Para ambos artistas, la presencia de música en vivo es el elemento no negociable de la jornada, un reflejo de sus personalidades y de sus marcadas trayectorias en la industria del entretenimiento.

Los primeros rumores sobre el romance surgieron en agosto de 2025, cuando fueron fotografiados caminando tomados del brazo por las calles de Roma. Durante la pausa profesional del intérprete de “As It Was”, la pareja fortaleció su vínculo compartiendo tiempo libre entre la capital italiana y la residencia de Styles en Londres.

Una pareja sólida

Personas allegadas al círculo íntimo de los artistas afirman que la etapa de compromiso los encuentra más unidos que nunca. “Están encantados de estar comprometidos. Son una pareja muy sólida. Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble”, cita la publicación.

Aunque reportes previos han insinuado la posibilidad de realizar celebraciones tanto en el Reino Unido como en Nueva York para estar cerca de sus familias —incluyendo al padre de la actriz, Lenny Kravitz—, la premisa fundamental sigue siendo la misma: una boda privada, relajada y pensada exclusivamente para disfrutar junto a quienes más quieren.

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