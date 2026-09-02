Nissan y Honda preparan una nueva generación de autos para 2029

El próximo gran cambio de Nissan y Honda podría estar mucho menos relacionado con la carrocería de sus autos y mucho más con lo que ocurre detrás de ella. Ambas compañías avanzaron en una alianza tecnológica que busca compartir parte de la infraestructura electrónica de sus futuros vehículos.

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El objetivo es desarrollar una base común para sistemas que tendrán cada vez más importancia en los autos modernos.

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La tecnología comenzará a incorporarse en los vehículos definidos por software de nueva generación de Nissan y Honda a partir de 2029.

Computadoras más potentes para los autos

El acuerdo contempla trabajar conjuntamente en unidades de control electrónico, sistemas operativos, componentes de middleware y diferentes programas que gestionarán funciones del vehículo.

Uno de los elementos principales serán las computadoras centrales de alto rendimiento, acompañadas por ECU zonales capaces de administrar distintas áreas del automóvil. Estos sistemas utilizarán tecnologías System-on-Chip, conocidas como SoC, para concentrar una mayor capacidad de procesamiento.

El Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La apuesta responde a una transformación que ya está modificando la electrónica de los vehículos. En lugar de depender de numerosas unidades independientes para cada función, los nuevos modelos pueden centralizar una mayor cantidad de tareas en computadoras mucho más capaces.

Una misma base, pero autos diferentes

Nissan y Honda no buscan convertir sus vehículos en modelos prácticamente idénticos. La colaboración estará concentrada en buena parte de la infraestructura tecnológica que estará detrás de ellos, mientras cada fabricante conservará su diseño, identidad y estrategia de producto.

La ventaja estaría en compartir una plataforma tecnológica que después pueda adaptarse a las necesidades de cada marca. Esto permitiría reducir la duplicación de esfuerzos y evitar que ambas compañías tengan que desarrollar por separado determinados sistemas desde cero.

También existe un argumento económico. Crear y evolucionar computadoras, sistemas operativos y componentes electrónicos requiere importantes inversiones y una gran cantidad de recursos de ingeniería. Trabajar juntos puede permitir que ambas empresas aprovechen economías de escala.

El software gana protagonismo

Los vehículos definidos por software, conocidos como SDV, están cambiando la manera en que los fabricantes plantean el desarrollo de un automóvil. El funcionamiento de muchas características depende cada vez más de la capacidad de procesamiento y de los programas que las controlan.

Referencia del Honda Fit. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La conectividad también adquiere un papel fundamental. Las actualizaciones, los servicios digitales y la gestión de diferentes funciones requieren una arquitectura electrónica capaz de manejar grandes cantidades de información.

Para Nissan y Honda, desarrollar conjuntamente parte de esa infraestructura puede ayudar a acelerar el proceso y reducir los costos asociados con la evolución de estas tecnologías.

El cambio comenzará en 2029

La primera fecha importante de este proyecto será 2029. A partir de ese año, Nissan y Honda prevén comenzar a utilizar en sus SDV de nueva generación las tecnologías desarrolladas mediante esta colaboración.

El consumidor no necesariamente verá la alianza reflejada en autos con diseños similares. La diferencia estará principalmente en la tecnología que permita que esos vehículos procesen información, administren funciones y evolucionen mediante software.

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