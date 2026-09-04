Bentley Torcal, el eléctrico más potente de su historia

La electrificación llegó para quedarse en Crewe, y Bentley lo confirma con el Torcal, el modelo que marca el punto de partida de una nueva etapa para la marca británica. Se trata del automóvil de producción más potente y con la aceleración más rápida que la compañía ha construido, aunque su verdadero desafío no está solo en esas cifras, sino en trasladar la esencia del Gran Turismo tradicional a un formato completamente eléctrico.

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A lo largo de más de un siglo, Bentley ha construido su reputación alrededor de vehículos capaces de recorrer largas distancias sin perder refinamiento. Desde los modelos que marcaron sus primeras décadas hasta los gran turismos más recientes, un rasgo se mantiene constante, la disponibilidad de una gran reserva de energía en el momento exacto en que el conductor la necesita.

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El Torcal recurre a la propulsión eléctrica para ofrecer una respuesta distinta a la que durante décadas definieron los grandes motores de combustión de la marca. La entrega de potencia ahora es inmediata y continua, lo que abre nuevas posibilidades para la manera en que Bentley concibe sus vehículos de alto rendimiento.

El peso de una herencia mecánica

El cambio de tecnología no borra el pasado de la firma. La historia de Bentley está ligada a motores de gran cilindrada y torque contundente, desde el legendario Blower de 4,5 litros y el Speed Six hasta el V8 de 6,75 litros y el más reciente W12 biturbo. Cada uno representó una etapa distinta, pero todos compartieron algo en común, una respuesta inmediata ante la exigencia del conductor.

Al prescindir de las condiciones que necesita un motor de combustión para entregar su fuerza, el sistema eléctrico puede responder desde el primer movimiento del acelerador.

El resultado es una sensación más lineal y silenciosa, aunque conserva ese carácter de reacción inmediata que ha distinguido históricamente a la marca.

Prestaciones pensadas para cualquier momento del trayecto

Bentley confirmó que el Torcal será su vehículo de producción con la aceleración más rápida hasta ahora, además del más potente jamás desarrollado. La idea es que esas prestaciones se sientan de forma intuitiva, ya sea al arrancar desde parado o durante una maniobra de adelantamiento en carretera.

Los Bentley siempre se caracterizaron por combinar altas velocidades con trayectos largos, ofreciendo al conductor la posibilidad de moverse rápido entre ciudades sin sacrificar refinamiento. El Torcal traslada esa filosofía al terreno eléctrico. La ausencia de un motor de combustión tradicional transforma el ambiente interior y hace que la respuesta mecánica sea considerablemente más silenciosa.

El Bentley Torcal. Crédito: Bentley. Crédito: Cortesía

Uno de los aspectos más llamativos del Torcal será su respuesta al acelerador, con un empuje casi instantáneo y continuo, tanto en una salida desde parado como en una aceleración adicional durante un recorrido por carretera.

Bentley enfrenta ahora el reto de abandonar progresivamente ciertas tecnologías de combustión sin perder aquello que la hizo reconocible en todo el mundo.

El Torcal se perfila como una de las primeras grandes pruebas de esa transición. El modelo, previsto para 2028, todavía se encuentra en desarrollo y la marca promete revelar más detalles en los próximos meses.

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