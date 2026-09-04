El Bristol Fighter vuelve a la vida tras más de una década

Bristol Cars decidió no reinventarse con un logotipo nuevo ni con un prototipo futurista. La marca británica, reconocida por construir automóviles exclusivos bajo una filosofía cercana a la ingeniería aeronáutica, eligió volver exactamente al punto donde había dejado su historia, el Bristol Fighter.

Lee también: Nissan adelanta el Rogue Hybrid 2027 y llegará en noviembre

El Fighter es un superdeportivo de dos plazas que nació a comienzos de la década de 2000 y que se convirtió en el último modelo de producción de Bristol antes de que la compañía dejara de fabricar automóviles en 2011. Ahora, uno de los chasis originales del programa fue terminado según las especificaciones previstas por la propia marca, dando inicio a una serie ultralimitada.

Puedes leer: La Ford Fathom 2027 deja ver sus primeras imágenes en Las Vegas

El automóvil se presentó en el Salón Privé del Palacio de Blenheim, en Inglaterra, donde Bristol Cars buscó demostrar que su regreso va más allá de recuperar un nombre histórico. La intención es volver a construir vehículos en cantidades reducidas, con ingeniería particular y una atención al detalle poco habitual en la industria actual.

Cinco chasis, una segunda oportunidad

Lo singular de este proyecto es que Bristol no tuvo que empezar de cero. El vehículo utiliza uno de los chasis originales del programa Fighter que quedaron sin terminar tras el cierre de la fabricación.

De los cinco chasis que forman parte de este programa, uno ya fue completado y los otros cuatro están disponibles para clientes que quieran encargar su propio ejemplar.

Bristol Fighter. Crédito: Bristol Cars. Crédito: Cortesía

La construcción está siendo supervisada por Paul King, propietario y director de Bristol Cars, con planos, especificaciones y componentes asociados al proyecto original. Eso convierte al automóvil presentado en Blenheim en algo más que una recreación moderna, se trata de la continuación de un vehículo que quedó suspendido en el tiempo tras la desaparición del fabricante.

Un motor con alma americana y velocidad de gran turismo

El Bristol Fighter monta un motor V10 de 8.0 litros derivado del utilizado por el Dodge Viper, una combinación que le da un carácter de gran deportivo estadounidense envuelto en un traje británico.

La configuración original entregaba alrededor de 525 caballos de fuerza, mientras que la versión mejorada podía llegar a 600 caballos de fuerza. Bristol anunciaba además una velocidad máxima de hasta 338 km/h, equivalente a unas 210 mph.

En lugar de una carrocería agresiva pensada para llamar la atención, Bristol optó por una silueta larga y baja, con proporciones de gran turismo y una influencia clara de la ingeniería aeronáutica. Las puertas de ala de gaviota son el elemento visual más llamativo, aunque cumplen también una función dentro del concepto general del automóvil.

El Bristol Fighter. Crédito: Bristol Cars. Crédito: Cortesía

Solo quedan cuatro unidades disponibles

Bristol Cars confirmó que restan cuatro chasis del Fighter original, un dato relevante si se considera que existen apenas unos 15 ejemplares originales en el mundo. Por esa razón, estas unidades podrían convertirse en piezas muy codiciadas entre coleccionistas. La marca planea ofrecerlas en los próximos meses para construir automóviles individuales bajo pedido, cada uno fabricado de forma artesanal en Gran Bretaña junto a un socio especializado en producción de nicho.

Los compradores podrán elegir entre volante a la derecha o a la izquierda, una opción especialmente importante para Bristol debido a su interés en llegar a mercados internacionales. El precio todavía no se ha revelado y estará disponible únicamente bajo pedido.

En 2026 se cumplen 80 años del primer automóvil de Bristol, el Bristol 400, terminado en 1946 tras la transición de la compañía desde la Bristol Aeroplane Company hacia la fabricación de vehículos. Desde entonces, la marca ha seguido un camino bastante distinto al de otros fabricantes británicos.

Seguir leyendo:

El Mitsubishi Pajero 2027 apunta alto en su regreso al mundo 4×4

Ford retira 160,000 autos por fallas que pueden causar pérdida de potencia

El Porsche 911 GT3 Bergsport será solo para 100 afortunados