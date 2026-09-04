El primer Range Rover 100% eléctrico ya tiene fecha

Land Rover rompe con más de cinco décadas de tradición y presenta el Range Rover Electric, la primera versión completamente eléctrica de su SUV insignia. El anuncio marca un giro decisivo para una marca que había mantenido distancia frente a la electrificación total de su modelo más emblemático.

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La firma británica optó por mantener casi intacta la silueta que ha definido al Range Rover desde su creación. Los ajustes se concentran en detalles que mejoran la eficiencia aerodinámica, como la parrilla, las llantas y algunos paneles inferiores de la carrocería.

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La decisión responde a una estrategia clara, conservar la identidad visual que reconocen los clientes de la marca sin renunciar a las ventajas técnicas de la electrificación.

Potencia sin renunciar a la vocación todoterreno

El nuevo modelo incorpora un sistema de doble motor eléctrico con tracción integral permanente, capaz de generar 542 caballos de fuerza y 627 libras-pie de torque.

Estas cifras se traducen en una aceleración de 0 a 60 mph en solo 4.3 segundos, un dato que sorprende para un vehículo de este tamaño y peso.

La vocación off-road tampoco queda de lado. El Range Rover Electric cuenta con suspensión neumática de altura ajustable y un sistema electrónico de gestión de tracción que responde ante el patinaje de las ruedas en apenas 50 milisegundos, una velocidad 100% más rápida que la de su versión a combustión. También conserva la capacidad de vadear hasta 35 pulgadas de agua, la misma que ofrece el modelo térmico.

Autonomía y carga rápida

La batería de 119 kWh permite alcanzar una autonomía estimada de 333 millas según la EPA. La arquitectura eléctrica de 800 voltios soporta carga rápida en corriente continua de hasta 350 kW, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera.

El vehículo pasa del 10% al 80% de batería en solo 22 minutos, y una carga de 10 minutos añade hasta 125 millas adicionales de rango. Todas las unidades incluyen de fábrica el puerto de carga NACS.

El Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

La conectividad remota se suma a las novedades del Range Rover Electric. Desde una aplicación móvil, los propietarios podrán ajustar el clima interior, activar el purificador de aire y consultar el estado de la autonomía sin necesidad de acercarse al vehículo. Al volante, el modelo ofrece una conducción silenciosa y refinada, con modo de un solo pedal que facilita el manejo tanto en ciudad como en terrenos irregulares.

Precios y versiones

El Range Rover Electric llega al mercado con un precio de $140,550 dólares, por encima de los $115,750 dólares que cuesta la versión base a gasolina. La diferencia se reduce frente a la variante híbrida enchufable P550e, que tiene un valor de $131,350 dólares.

Para el lanzamiento, Land Rover preparó una edición especial First Edition, disponible en los tonos Belgravia Green, Santorini Black y Varesine Blue, con interior Light Cloud y tapicería sintética Ultrafabric. Los clientes que busquen piel genuina o un acabado más exclusivo podrán acceder al programa de personalización Bespoke de la marca.

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