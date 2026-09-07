Padres arrestados tras permitir a sus hijos conducir minimotos peligrosamente en Orange

Dos padres fueron arrestados después de que sus hijos fueron acusados de conducir minimotos de forma peligrosa durante el fin de semana en Huntington Beach.

El Departamento de Policía de Huntington Beach (HBPD) informó que este sábado se recibieron varias llamadas que denunciaban la conducción temeraria de un numeroso grupo de motociclistas.

De acuerdo con el HBPD, muchos de los motociclistas se alejaron del lugar antes de la llegada de los oficiales, pero dos adolescentes fueron detenidos.

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La madre de los jóvenes también fue detenida y arrestada bajo sospecha de poner en peligro a los menores, ya que las autoridades consideraron que “permitió a sabiendas que sus hijos condujeran de forma temeraria, sabiendo que podían resultar gravemente heridos, o incluso, morir”.

Cuando se llevaba a cabo la investigación, otro adolescente llegó en una minimoto, y los oficiales informaron que arrestaron al padre del menor bajo sospecha de contribuir a la delincuencia del joven.

El HBPD dijo que otros dos adolescentes que conducían la misma moto fueron citados y puestos en libertad.

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El Departamento de Policía de Huntington Beach informó que un hombre que se cayó de su minimoto también fue detenido por conducción temeraria y por conducir con la licencia suspendida.

Las autoridades confiscaron varias minimotos durante la investigación.

“No vamos a restarle importancia a la conducción temeraria como si fuera solo cosa de chicos divirtiéndose“, dijo el HBPD en una publicación en redes sociales.

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“Cuando conducir se vuelve peligroso, las personas pueden resultar gravemente heridas o incluso sufrir consecuencias peores“, agregaron las autoridades.

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