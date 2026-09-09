Acciones de Meta se disparan más de 5% tras el lanzamiento de Muse, su nuevo asistente de IA

Las acciones de Meta Platforms (META) registraron un fuerte avance este miércoles 9 de septiembre de 2026, al subir más de 5%, después de que la compañía presentara Muse, un nuevo asistente de inteligencia artificial diseñado para mantener conversaciones con los usuarios y realizar determinadas acciones bajo su autorización.

El repunte se produjo en medio de una recepción favorable por parte de analistas de Wall Street, quienes consideran que el nuevo producto podría representar el comienzo de una nueva etapa de crecimiento para la compañía en el mercado de la inteligencia artificial.

Aunque el lanzamiento de Muse y el avance de las acciones ocurrieron el mismo día, no es posible afirmar que el asistente haya sido el único responsable del movimiento bursátil. Sin embargo, las valoraciones positivas de firmas como Mizuho Securities y KeyBanc Capital Markets ayudaron a reforzar el optimismo de los inversionistas.

Wall Street ve potencial en la estrategia de IA de Meta

La presentación de Muse llega en un momento en el que los mercados están tratando de determinar qué compañías tecnológicas lograrán convertir sus enormes inversiones en inteligencia artificial en productos utilizados de manera cotidiana.

Para Mizuho Securities, Meta podría estar entrando precisamente en esa etapa. La firma señaló a sus clientes que el nuevo agente de IA para consumidores representa el comienzo de un ciclo de productos importante para Meta, cuyo potencial, según sus analistas, todavía no estaría completamente reflejado en el precio de la acción.

Mizuho mantuvo su recomendación de “rendimiento superior” (Outperform) y estableció un precio objetivo de 750 dólares por acción.

KeyBanc Capital Markets también conserva una postura positiva sobre Meta. La firma mantiene una recomendación de “sobreponderar” (Overweight) y un precio objetivo de 780 dólares.

Sus analistas sostienen que el mercado continúa subestimando la posición que Meta está construyendo dentro de la inteligencia artificial y el potencial de su actual ciclo de desarrollo de productos.

En otras palabras, el argumento de Wall Street no se limita a que Meta haya creado otro chatbot. La expectativa está relacionada con la posibilidad de que la empresa utilice su enorme ecosistema de plataformas para llevar la IA directamente a las conversaciones y actividades cotidianas de millones de personas.

¿Qué es Muse y cómo funcionará?

Meta presentó Muse como un asistente de inteligencia artificial creado alrededor de una actividad que los usuarios ya realizan todos los días: enviar mensajes.

La compañía explicó que interactuar con Muse busca sentirse similar a mantener una conversación con otra persona. El asistente puede utilizarse desde la propia aplicación Muse y también directamente a través de WhatsApp.

Esta integración es uno de los elementos que más interés genera alrededor del lanzamiento.

En lugar de obligar al consumidor a adoptar una plataforma completamente nueva para utilizar inteligencia artificial, Meta apuesta por incorporar el asistente a uno de los principales canales de comunicación de su ecosistema.

La estrategia podría darle a Muse una ventaja potencial en términos de distribución, aunque todavía no existen cifras públicas en la información disponible que permitan determinar cuántos usuarios adoptarán el servicio o qué impacto tendrá sobre los ingresos de Meta.

Por ello, buena parte del entusiasmo actual de los inversionistas está basado en expectativas sobre el futuro del producto y no en resultados financieros que Muse ya haya generado.

Meta pone el foco en la privacidad

La seguridad es otro de los aspectos centrales de la propuesta de Muse. En un mensaje en video, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, destacó las medidas que la compañía afirma haber desarrollado para proteger información sensible de los usuarios.

Según Zuckerberg, Meta creó un almacén seguro de credenciales para contraseñas y tarjetas de crédito. La finalidad es impedir que Muse pueda acceder directamente a ese tipo de información.

El asistente también requerirá autorización del usuario antes de ejecutar determinadas operaciones consideradas sensibles.

Entre los ejemplos mencionados por Zuckerberg están los pagos y el envío de mensajes. Esto significa que, aunque Muse pueda ayudar a realizar determinadas tareas, Meta busca mantener una instancia de confirmación antes de que se complete una acción que pueda tener consecuencias importantes para el usuario.

Zuckerberg también afirmó que la compañía está utilizando como referencia el sistema de cifrado desarrollado para WhatsApp y sostuvo que, bajo esa arquitectura, ni siquiera Meta puede acceder al contenido de los mensajes enviados.

Estas características forman parte de la propuesta de seguridad anunciada por la empresa. La información disponible sobre el lanzamiento, sin embargo, no incluye una evaluación independiente de esas medidas ni datos técnicos adicionales que permitan valorar su funcionamiento en condiciones reales.

Las acciones de Meta recuperan parte del terreno perdido

El salto registrado este miércoles representa una nueva señal de recuperación para las acciones de Meta después de las pérdidas acumuladas durante los primeros meses del año.

Pese al avance superior al 5% de la jornada, la acción todavía registraba una caída aproximada de 1% en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos incluidos en el reporte.

El dato resulta relevante porque muestra que la subida provocada por el entusiasmo alrededor de Muse no significa que Meta haya borrado completamente sus pérdidas anuales.

Para los inversionistas, el verdadero desafío será determinar si el lanzamiento puede convertirse en un catalizador sostenido para el negocio y no solamente en una reacción positiva de corto plazo.

El gran reto: convertir la IA en un negocio

Meta ha invertido importantes recursos en inteligencia artificial y ahora busca demostrar que esas inversiones pueden traducirse en productos capaces de generar valor económico.

Muse representa una pieza importante de esa estrategia porque conecta la IA con dos elementos que forman parte del negocio central de Meta: la comunicación y las plataformas sociales.

La posibilidad de utilizar un asistente de IA desde WhatsApp podría facilitar su adopción, pero todavía quedan preguntas importantes por responder: cuántas personas utilizarán Muse de manera habitual, qué funciones tendrán mayor demanda y cómo contribuirá el producto a los resultados financieros de Meta.

Por ahora, Wall Street parece dispuesto a darle el beneficio de la duda. El fuerte avance de las acciones de Meta y las recomendaciones favorables de Mizuho Securities y KeyBanc reflejan una expectativa concreta: que la inteligencia artificial no sea solamente una inversión tecnológica para la compañía, sino el punto de partida de un nuevo ciclo de productos con potencial para impulsar su crecimiento.

La evolución de Muse durante los próximos meses será clave para comprobar si ese optimismo termina convirtiéndose en resultados concretos para Meta y sus accionistas.

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