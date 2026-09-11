Honda Civic es el auto más buscado en Google en 15 estados de EE.UU.

El interés de los conductores estadounidenses por los autos no es igual en todo el país. Un estudio de Car Mats Customs encontró diferencias bastante marcadas entre estados y dejó al Honda Civic como el modelo que más búsquedas concentra en Google, con el primer puesto en 15 de los 50 estados.

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El resultado llama la atención porque la Ford F-150 es el vehículo más vendido de Estados Unidos y, aun así, queda detrás del Civic en esta medición. La pickup lideró las búsquedas en 12 estados, mientras que el Toyota Camry ocupó el primer lugar en otros 10.

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La investigación tomó como referencia 175 términos relacionados con el sector automotor y utilizó información del Planificador de palabras clave de Google para comparar las búsquedas realizadas en los 50 estados. Los datos fueron recopilados en agosto.

El Civic encuentra su fortaleza en el consumo

Pensilvania, Illinois, Nueva Jersey, Ohio, Oregón, Connecticut, Wisconsin y Virginia aparecen entre los estados donde el Civic fue el modelo más buscado. La lista también incluye otros territorios, hasta completar los 15 estados que le dieron el primer lugar.

Una posible explicación está relacionada con el consumo de combustible. El Civic lleva tiempo siendo una alternativa para quienes buscan un auto relativamente eficiente, algo que puede ganar importancia cuando los precios de la gasolina comienzan a pesar más en el bolsillo.

Honda Civic 2025 causa sensación. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El contexto energético también forma parte de esta historia. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos llegó a $4,22 dólares por galón el 9 de septiembre, mientras el petróleo superó los $100 dólares por barril durante este mes.

Con ese escenario, no resulta extraño que algunos compradores vuelvan la mirada hacia modelos que prometen gastar menos combustible, incluso en un mercado donde las SUV, las camionetas y los crossovers tienen enorme protagonismo.

La imponente Ford F-150. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

La F-150 mantiene su peso entre las búsquedas

La Ford F-150 terminó segunda en el estudio, con el liderazgo en 12 estados. Idaho, Michigan, Montana, Nuevo México, Arkansas y Texas están entre los lugares donde la pickup consiguió mayor interés.

El resultado tiene cierta lógica si se considera el papel que juegan las camionetas en buena parte de Estados Unidos.

Para muchos conductores siguen siendo herramientas de trabajo y vehículos de uso cotidiano, especialmente en regiones donde las pickups tienen una presencia muy fuerte.

Toyota Camry 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Camry conserva terreno entre los sedanes

El Toyota Camry fue el tercer modelo con mayor presencia y encabezó las búsquedas en 10 estados. Georgia y Florida aparecen entre ellos, al igual que Kansas, Missouri y Kentucky.

El dato también sirve para recordar que los sedanes todavía tienen público en Estados Unidos. Los SUV y crossovers han ganado muchísimo espacio, pero modelos como el Camry continúan siendo atractivos por su comodidad, practicidad y consumo de combustible.

La Toyota RAV4. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

RAV4, CR-V y otros modelos también aparecen

El Toyota RAV4 consiguió el primer lugar en estados como Maine, Alaska, Minnesota, Colorado, Nuevo Hampshire y Virginia Occidental. El Honda CR-V, por su parte, lideró en tres estados, con Nueva York entre los casos destacados.

El Kia K5 también tuvo protagonismo en Alabama, Luisiana y Misisipi, donde fue el modelo con más búsquedas. En California, el Tesla Model Y quedó al frente, un resultado especialmente llamativo por la importancia que mantiene Tesla en ese mercado.

Conviene tomar el estudio con cierta perspectiva. Que un modelo sea el más buscado en Google no significa que todos esos usuarios estén a punto de comprarlo.

Una búsqueda puede responder a muchas razones. El usuario puede estar comparando precios, investigando consumo, revisando una nueva generación, buscando accesorios o simplemente tratando de conocer mejor un vehículo que acaba de ver en la calle.

Aun así, los resultados ofrecen una fotografía interesante sobre qué modelos consiguen despertar mayor curiosidad en distintas partes de Estados Unidos. Y en esta ocasión, el Honda Civic terminó siendo el nombre que más veces apareció en la cima.

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