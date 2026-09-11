Jeep celebra 85 años con su nueva campaña “This Is Jeep Country”

Jeep quiere que sus 85 años se sientan más como una historia compartida que como una fecha para poner en el calendario. Con esa idea nació “This Is Jeep Country”, una campaña nacional que busca conectar la trayectoria de la marca con los conductores que han convertido sus vehículos en compañeros de viajes, aventuras y experiencias cotidianas.

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La propuesta fue presentada en Auburn Hills, Michigan, y toma como punto de partida la relación que Jeep ha construido con Estados Unidos desde 1941. La campaña recorrerá diferentes plataformas y también tendrá contenidos dirigidos específicamente al público hispano y afroamericano.

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Más que concentrarse en un modelo determinado, Jeep decidió poner a toda su familia de vehículos dentro de la misma historia. La intención es mostrar que la marca puede representar tanto el espíritu todoterreno que la hizo famosa como la evolución que ha experimentado con el paso del tiempo.

85 años que siguen marcando el camino

Los primeros Jeep aparecieron en 1941, ligados a necesidades militares y utilitarias en una época en la que la resistencia y la capacidad para moverse por terrenos complicados eran fundamentales. Con el tiempo, aquella filosofía terminó convirtiéndose en una de las identidades más reconocibles dentro del mercado estadounidense.

Branden Coté, CEO de la marca Jeep, destacó precisamente esa conexión con quienes buscan moverse y explorar sin quedarse limitados por el camino que tienen delante.

La campaña utiliza esa herencia como punto de partida, pero no pretende quedarse mirando hacia atrás. Jeep quiere que “This Is Jeep Country” sirva también para presentar una visión más amplia de lo que significa actualmente formar parte de la marca.

Desiertos, montañas y caminos como escenario

El paisaje tendrá un peso importante en la campaña. Jeep llevará sus vehículos a desiertos, bosques, montañas y costas para construir una imagen relacionada directamente con la aventura y la libertad de movimiento.

La idea es sencilla, pero encaja con el ADN de la marca. Los Jeep aparecen como vehículos capaces de llevar a sus propietarios más allá de las carreteras convencionales y hacia lugares donde la experiencia termina siendo tan importante como el destino.

Ese concepto también permite mostrar la amplitud que ha adquirido la gama. El Wrangler mantiene el vínculo más fuerte con el todoterreno, mientras que el Gladiator suma la practicidad de una pickup.

El Grand Cherokee, Cherokee, Compass y Grand Wagoneer muestran otra faceta de la marca, con vehículos que llevan la identidad Jeep a diferentes segmentos y necesidades.

El Recon mira hacia el futuro

El nuevo Jeep Recon también forma parte de la campaña y tiene un papel especial dentro de esta historia. Su presencia demuestra que Jeep no pretende utilizar sus 85 años únicamente para recordar sus orígenes.

El Recon representa precisamente la intención de llevar esa identidad hacia una nueva generación de productos. Así, “This Is Jeep Country” funciona como un puente entre los vehículos que construyeron la reputación de la marca y los modelos que buscarán mantenerla vigente en los próximos años.

Los propietarios también cuentan la historia

Jeep decidió que sus clientes tuvieran un papel protagonista. La campaña incorporará momentos breves tomados de experiencias reales de propietarios, desde grandes recorridos y encuentros de aficionados hasta situaciones mucho más sencillas del día a día.

Ese componente busca reforzar conceptos como libertad, autenticidad y camaradería. Para Jeep, “Jeep Country” no está formado solamente por los vehículos que aparecen en los anuncios, sino también por las personas que los conducen.

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