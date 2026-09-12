La historia detrás de “Glitter”, el álbum de Mariah Carey que salvó la vida de una mujer el 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001 quedó marcado en la historia por los devastadores atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Sin embargo, para la industria musical y para Mariah Carey, esa misma fecha representó el lanzamiento de “Glitter”, la banda sonora de la película homónima protagonizada por la cantante.

Aunque el álbum fue considerado durante años un sonado fracaso comercial debido al nefasto contexto en el que debutó, detrás de su triste historia se esconde un milagro de supervivencia que transformó el destino de una fan de la cantante.

Sara Botkin trabajaba en el piso 105 de la torre sur del World Trade Center para la firma de corretaje de seguros Aon Corporation. La mañana del 11 de septiembre, Botkin debía estar en su escritorio a primera hora, pero un impulso la hizo desviarse del camino habitual: decidió hacer una parada en una tienda de discos para comprar el nuevo álbum de Mariah Carey.

Aquel leve retraso provocado por la compra de “Glitter” le salvó la vida. Mientras ella se encontraba demorada, los aviones impactaron contra el complejo. De los 176 compañeros de trabajo que se encontraban en la oficina de Botkin esa mañana, ninguno sobrevivió.

“Creo que tiene que ser suerte. Mucha gente me dijo que Dios me estaba cuidando ese día, pero no puedo pensar que sería un Dios que cuidaría a unos y no a todas esas personas que perdieron la vida”, reflexionó tiempo después en una entrevista televisiva.

Por su parte, el lanzamiento de “Glitter” fue un fracaso sin precedentes para Carey. Sin sencillos en el número uno y devastado por duras críticas, la propia cantante reconoció años más tarde que “cualquier cosa lanzada la semana del 11/9 no iba a funcionar”. No obstante, el amor de los fans impulsó en años recientes la campaña #JusticeForGlitter para revalorizar la producción.

Hoy, a un cuarto de siglo de su estreno, Mariah Carey celebra el 25 aniversario del proyecto con un relanzamiento especial en vinilo que incluye grabaciones inéditas.

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