Rosalía habría confirmado su relación con Loli Bahia con un beso en público

Lo que era un secreto a voces desde hacía meses finalmente se confirmó ante los ojos del mundo. La cantautora española Rosalía y la modelo Loli Bahia protagonizaron su primer beso en público durante una jornada del torneo de tenis US Open, en las gradas del imponente estadio Arthur Ashe de Nueva York.

Acompañadas en la grada por figuras del espectáculo como la actriz Alexa Demie, la pareja disfrutó del encuentro entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina. Sin embargo, la mayor atención mediática terminó concentrándose en la complicidad de ambas.

Entre risas y gestos de cariño, las cámaras captaron el instante en el que ambas se dieron un tierno beso, oficializando un romance que acaparaba titulares desde comienzos de año.

Una historia que deja de ser secreta

La relación entre la intérprete y la estrella de las pasarelas francesas comenzó a gestarse mediáticamente a inicios de 2026, cuando fueron vistas juntas en actitud cariñosa durante un viaje a Brasil. Desde entonces, se les ha fotografiado compartiendo momentos en ciudades clave de la moda y la música como París, Madrid y la propia Nueva York.

Recientemente, durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, la artista catalana sorprendió al público al dedicar su tema “La Yugular” a la joven de 23 años, pronunciando un cariñoso: “Especial esta noche para ti, Loli” desde el escenario.

Asimismo, en la gala Latin Women in Music de Billboard, donde Rosalía fue galardonada como Mujer del Año, no dudó en incluir a la modelo en su emotivo discurso de agradecimiento: “A Loli, por existir”.

¿Quién es Loli Bahia?

Dolores Bahia Roubille, nacida en Lyon en 2002, es una de las modelos más cotizadas de la industria actual de la moda. De ascendencia española y argelina, debutó a los 17 años en la pasarela de Louis Vuitton y desde entonces ha sido imagen de firmas de alta costura de la talla de Chanel, Saint Laurent y Prada.

Además, ha dado sus primeros pasos en la interpretación al participar en el largometraje “Jeanne du Barry”.

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