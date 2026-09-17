El calor extremo rompe récords en varios estados y continuará durante el fin de semana

Una intensa ola de calor mantiene bajo temperaturas extremas a millones de personas en varios estados del sur y centro de Estados Unidos, donde las primeras dos semanas de septiembre han sido las más calurosas registradas.

Texas, Nuevo México, Colorado, Kansas, Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky e Indiana se encuentran entre los estados que han registrado este comportamiento excepcional durante la primera mitad del mes.

La amenaza, sin embargo, todavía no termina.

Un domo de calor permanece sobre buena parte del sur del país y continuará impulsando las temperaturas durante los próximos días. El fenómeno ha provocado máximas cercanas o superiores a los 100 grados Fahrenheit en varias ciudades.

El miércoles, Jonesboro, Arkansas, alcanzó una temperatura máxima de 101 grados Fahrenheit.

En Nashville, Tennessee, y Austin, Texas, los termómetros llegaron a 99 grados, igualando los récords de temperatura máxima registrados previamente para esas fechas.

Las condiciones podrían mantenerse durante el jueves y extenderse hasta el viernes y el fin de semana, antes de que el domo de calor comience a desaparecer a principios de la próxima semana.

Varias ciudades podrían alcanzar nuevos récords de temperatura

El pronóstico para el jueves anticipa nuevamente temperaturas excepcionalmente altas en varias zonas.

Austin y Nashville podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit, mientras que Dallas, Texas; Memphis, Tennessee; y St. Louis, Missouri, podrían llegar a 99 grados.

La humedad hará que las condiciones se sientan todavía más calurosas.

El domo de calor continuará sobre el sur de Estados Unidos. Crédito: Craig Mitchelldyer | AP

En algunas de estas ciudades, la temperatura aparente podría alcanzar hasta 108 grados Fahrenheit, lo que aumenta el riesgo para las personas expuestas durante largos periodos.

La combinación de calor y humedad dificulta que el cuerpo se enfríe mediante la evaporación del sudor, una de las razones por las que las autoridades recomiendan tomar precauciones adicionales durante episodios de calor extremo.

El pronóstico también contempla la posibilidad de que se establezcan nuevos récords de temperatura el viernes y durante el fin de semana.

El domo de calor continuará sobre el sur de Estados Unidos

La ola de calor está relacionada con la presencia de un domo de calor sobre la región.

Este fenómeno ocurre cuando una zona de alta presión permanece estacionada sobre un área durante un periodo prolongado. El aire desciende y se comprime, lo que contribuye a mantener temperaturas elevadas cerca de la superficie.

En este episodio, el sistema ha provocado varios días consecutivos de calor intenso y ha llevado a numerosas comunidades a experimentar temperaturas inusualmente altas para mediados de septiembre.

Aunque el episodio de calor extremo comenzará a perder fuerza a principios de la próxima semana, las temperaturas no regresarán inmediatamente a niveles normales.

Los pronósticos apuntan a que buena parte de Estados Unidos continuará registrando temperaturas por encima del promedio durante la próxima semana.

Eso significa que, aunque el domo de calor se debilite, el calor seguirá siendo un factor relevante en distintas partes del país.

Las temperaturas podrían superar los 100 grados durante el fin de semana. Crédito: Adam Gray, Archivo | AP

Las altas temperaturas aumentan los riesgos para la salud

Las temperaturas cercanas o superiores a los 100 grados Fahrenheit pueden representar un riesgo especialmente elevado para niños, adultos mayores, personas que trabajan al aire libre y quienes tienen dificultades para mantenerse hidratados o regular su temperatura corporal.

La exposición prolongada al calor puede provocar agotamiento por calor y, en situaciones más graves, un golpe de calor.

El riesgo también aumenta cuando la humedad es elevada, debido a que el cuerpo tiene más dificultades para disipar el calor.

Durante los periodos de temperaturas extremas, las autoridades sanitarias suelen recomendar permanecer en lugares frescos siempre que sea posible, mantenerse hidratado y limitar las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

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