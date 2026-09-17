El nuevo Volkswagen ID.3 GTI 2027 acelera hacia los 326 caballos

Volkswagen encontró una forma bastante particular de llevar la esencia GTI a la era eléctrica. El nuevo ID.3 GTI 2027 no solo cambia el motor de combustión por uno eléctrico, sino que aprovecha las características de esta tecnología para ofrecer una respuesta inmediata y 326 caballos de fuerza.

Lee también: El diminuto Fiat Topolino cambia por completo con GFG Style

El compacto deportivo desarrolla además 402 libras-pie de torque y puede pasar de 0 a 60 mph en 5,6 segundos. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 124 mph, equivalentes a 200 km/h. El Launch Control será parte del equipamiento de serie.

Puedes leer: La Ford F-150 2027 estrena motores, más tecnología y versión Carhartt

La propuesta tiene además un detalle importante para quienes disfrutan de conducir. El ID.3 GTI utiliza un motor eléctrico en el eje trasero, mantiene un centro de gravedad bajo y suma el chasis deportivo adaptativo DCC. Volkswagen también incorpora diferentes configuraciones de manejo para cambiar el comportamiento del vehículo según las preferencias del conductor.

El modo GTI cambia el carácter del compacto

El conductor podrá escoger entre los modos Eco, Comfort, Sport, Individual y el nuevo GTI. Este último está pensado para sacar mayor provecho del conjunto y modificar parámetros relacionados con la respuesta del vehículo.

La dirección progresiva, el sistema DCC y la entrega de potencia trabajan en conjunto dentro de esta configuración. La idea es que el ID.3 GTI conserve las sensaciones asociadas a la familia deportiva de Volkswagen, pero aprovechando las particularidades de un sistema eléctrico.

La batería tiene una capacidad energética neta de 79 kWh y permite alcanzar una autonomía anunciada de hasta 373 millas, unos 601 kilómetros. Para recuperar energía, el modelo admite carga rápida en corriente continua de hasta 183 kW.

Según Volkswagen, pasar del 10 al 80% de carga requiere aproximadamente 29 minutos. Es una cifra que busca hacer más sencillo el uso del vehículo también en recorridos largos.

El diseño mantiene las señales clásicas del GTI

A pesar de su mecánica eléctrica, el ID.3 GTI no renuncia a varios de los elementos que identifican a la familia. El frontal incorpora faros matriciales LED IQ.Light y una tira luminosa que conecta visualmente ambos grupos ópticos con el logotipo de Volkswagen iluminado.

Sobre esa zona aparece una franja roja que rápidamente remite al universo GTI. El paragolpes suma elementos LED verticales, una parrilla de nido de abeja en negro brillante y detalles rojos en la zona inferior.

Las llantas Wörthersee de 20 pulgadas también forman parte del equipamiento. El nombre hace referencia al conocido encuentro GTI celebrado durante años en Austria. Los retrovisores y los estribos laterales reciben un acabado negro brillante.

La carrocería estará disponible en cinco colores, entre ellos el Rojo Tornado. Este tono tiene una conexión directa con la historia del Golf GTI y Volkswagen lo identifica con el código LY3D.

Volkswagen ID.3. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

El interior mezcla tecnología con nostalgia

Dentro del habitáculo aparecen nuevamente los colores rojo y negro. Una franja roja recorre el panel de instrumentos y el volante deportivo incorpora una marca roja a las 12 en punto.

El volante también integra un botón GTI iluminado que permite activar directamente el modo de conducción específico. Los asientos deportivos premium utilizan además un patrón de cuadros inspirado en los primeros Golf GTI.

La tecnología ocupa otro lugar importante. El sistema de infoentretenimiento Innovision cuenta con una pantalla táctil de 12,9 pulgadas, mientras que la consola central incorpora un mando giratorio para controlar funciones como el volumen y el cambio de canciones o emisoras.

Entre las opciones aparecen techo panorámico, asientos deportivos con masaje y memoria, sonido Harman Kardon de 480 vatios y Head-Up Display con realidad aumentada.

Volkswagen tiene previsto comenzar la comercialización del ID.3 GTI en Europa a principios de 2027. Por ahora, Estados Unidos no aparece entre los mercados anunciados para este modelo.

Seguir leyendo:

Trump cambia el tono con los autos chinos y pone una condición

Ford retira más de 225,000 camionetas por fallas que pueden comprometer su seguridad

Edición de lujo: el BMW Z4 revive con 435 CV y solo 99 unidades