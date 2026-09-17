Ferrari crea una bestia de 730 caballos exclusiva para circuitos

Ferrari tomó todo lo aprendido en las carreras con el 296 GT3 Evo y decidió quitarle buena parte de las restricciones que impone la competición. El resultado es la 296 GT Modificata, una máquina concebida exclusivamente para circuito y dirigida a clientes que quieren llevar la experiencia de conducción mucho más lejos.

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Ferrari modificó el motor, la transmisión, la aerodinámica, los frenos y buena parte de los sistemas destinados al comportamiento en pista.

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Además, su producción será estrictamente limitada y su uso estará ligado a las jornadas del programa Club Competizioni GT.

Un V6 que llega hasta los 730 caballos

El corazón de esta Ferrari sigue siendo un V6 biturbo de 2.992 cc instalado en posición central-trasera y con arquitectura a 120 grados. La diferencia está en todo el trabajo realizado alrededor del propulsor.

La marca modificó las bielas, los árboles de levas, los conductos de admisión, los intercoolers y el turbocompresor. También rediseñó el sistema de alimentación y desarrolló nuevos tubos de escape para responder a las exigencias del automóvil.

El resultado son 730 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torque. Son 130 caballos de fuerza más que los disponibles en el 296 GT3 Evo, cuyo rendimiento está condicionado por las reglas del Balance of Performance.

El Ferrari 296 GT Modificata. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

La transmisión también cambia radicalmente. En lugar de una configuración convencional, la 296 GT Modificata utiliza una caja secuencial transversal de seis velocidades con embrague de carbono. Sus relaciones fueron ajustadas específicamente para el circuito.

Ferrari estima que esta combinación puede permitirle completar una vuelta en Fiorano alrededor de tres segundos más rápido que el 296 GT3 Evo.

Aerodinámica pensada para ir rápido

La carrocería también fue desarrollada pensando en el comportamiento a velocidades elevadas. El frontal incorpora un nuevo “Slotted Splitter” que ayuda a controlar el flujo de aire hacia la zona inferior y aumenta la carga aerodinámica.

El capó tiene una apertura específica y mayores dimensiones. Esta solución ayuda a gestionar el aire caliente procedente del radiador delantero central y evita que interfiera con los intercoolers laterales.

En la parte posterior aparece uno de los elementos más llamativos del conjunto. Se trata de un enorme alerón rediseñado que incorpora un soporte central, nuevos endplates y un gurney flap 5 milímetros más grande.

Interior del Ferrari 296 GT Modificata. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

La Ferrari declara un peso en vacío de 2.932 libras, equivalentes a 1.330 kg. Mide 5.033 mm de largo, 2.050 mm de ancho sin espejos y 1.082 mm de alto.

Frenos, datos y espacio para aprender

El trabajo no termina en el motor y la aerodinámica. Ferrari instaló nuevos discos delanteros de acero orientados a mejorar la ventilación y la disipación del calor. También añadió una toma de aire en la zona inferior del parachoques para favorecer la refrigeración de los frenos.

El habitáculo mantiene una configuración para dos personas. El acompañante dispone de un reposapiés específico y ambos ocupantes pueden comunicarse mediante un sistema de intercomunicación.

La idea tiene sentido dentro del programa para el que fue creado el automóvil. El propietario puede compartir las sesiones con un instructor y analizar posteriormente su conducción gracias al Data Acquisition System y al VideoBox Premium.

También forman parte del equipamiento sistemas como el IRTPMS Step 2, que controla la presión y temperatura de los neumáticos, además de una cámara trasera Premium.

Una Ferrari que no está pensada para la calle

La 296 GT Modificata tiene un propósito muy concreto. No fue desarrollada para circular por carreteras abiertas ni para competir bajo el reglamento de una categoría específica. Su escenario está en los circuitos y en las actividades de Ferrari Club Competizioni GT.

La compra incluye dos años de participación en el programa, equivalentes a 12 rondas. Para 2027 están previstos escenarios como Jerez, Misano, Fuji, Paul Ricard, Spa-Francorchamps e Indianápolis.

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