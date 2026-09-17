Kia rebaja el EV9 hasta $16,000 dólares en Estados Unidos

Comprar un SUV eléctrico de tres filas por menos de $45,000 dólares parecía una posibilidad complicada dentro de la oferta de Kia. Ahora, algunas unidades del EV9 están apareciendo en concesionarios estadounidenses con rebajas que cambian considerablemente el precio de entrada.

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La promoción más agresiva detectada corresponde a un EV9 Light con tracción trasera. Esta unidad tenía un precio sugerido de $56,735 dólares, pero un descuento de $16,041 dólares reduce el valor hasta $40,694 dólares, sin contar impuestos, trámites ni otros cargos.

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La diferencia resulta especialmente llamativa porque se trata de un vehículo familiar de tres filas y propulsión totalmente eléctrica. Además, el descuento llega en un momento en el que las ventas del modelo han tenido dificultades para mantener el ritmo de otros SUV de la propia marca.

Las ventas ayudan a explicar las rebajas

Kia entregó 1,789 unidades del EV9 en Estados Unidos durante agosto, una reducción del 33% frente al mismo mes del año anterior. El contraste con el Telluride es considerable, ya que ese SUV alcanzó 12,693 unidades vendidas en el mismo periodo.

Esa distancia entre ambos modelos ayuda a entender por qué algunos distribuidores están recurriendo a incentivos importantes para mover el inventario disponible. Eso sí, las condiciones no son iguales en todos los concesionarios y el precio puede cambiar según la unidad.

Más versiones entran en las promociones

El EV9 Light Short Range también aparece con una rebaja importante. Una unidad que tenía un precio de $57,480 dólares está anunciada por $42,480 dólares después de recibir un descuento de $15,000 dólares.

Esta configuración ofrece una autonomía estimada de 230 millas, unos 370 kilómetros. Para quienes necesitan mayor margen entre recargas, el Light Long Range eleva la cifra hasta 304 millas, cerca de 489 kilómetros.

En este último caso, el precio baja de $59,785 a $44,785 dólares gracias a otro descuento de $15,000 dólares. La diferencia puede resultar relevante para quienes utilizan el SUV en viajes frecuentes y no quieren depender tanto de las paradas para recargar.

Las versiones más equipadas también bajan

Las promociones no están concentradas únicamente en los modelos de acceso. Un EV9 Wind con precio original de $66,820 dólares aparece por $52,370 dólares, lo que supone una reducción de $14,450 dólares.

El GT-Line AWD también presenta una rebaja cercana a $16,000 dólares. En este caso, una unidad anunciada originalmente dentro de la gama superior puede encontrarse por $58,489 dólares antes de las tarifas adicionales.

Parte de estas reducciones combina incentivos ofrecidos por Kia con descuentos aplicados directamente por los concesionarios. Por eso, no todas las unidades tendrán necesariamente la misma oferta.

Revisar la letra pequeña será clave

Los descuentos convierten al EV9 en una alternativa más competitiva para quienes buscan un SUV eléctrico familiar, pero el precio publicado no necesariamente representa el desembolso final.

Impuestos, cargos, condiciones de financiamiento, inventario disponible y requisitos para acceder a determinados incentivos pueden modificar la operación. Por eso, antes de tomar una decisión, conviene revisar la unidad específica y confirmar cuánto termina pagando el comprador.

Para Kia, mientras tanto, estas promociones llegan en un momento en el que el EV9 necesita ganar terreno frente a otros SUV familiares. Para el consumidor, pueden representar la posibilidad de acceder a un eléctrico de tres filas por bastante menos dinero que su precio original.

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