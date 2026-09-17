Porsche Cayenne Electric 2027 estrena más lujo y personalización

El segundo año del Porsche Cayenne Electric llega con algo más que continuidad para el SUV eléctrico. Porsche aprovechó la actualización del modelo 2027 para ampliar las posibilidades de confort y llevar todavía más lejos la personalización de sus versiones SUV y Coupé.

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La novedad no está concentrada en el rendimiento. Esta vez, buena parte de la atención se dirige al habitáculo y a esos detalles que buscan hacer diferente la experiencia de cada propietario.

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Entre ellos aparecen las puertas con accionamiento eléctrico, el masaje con audio 4D y nuevas opciones de acabado desarrolladas por Porsche Exclusive Manufaktur.

Puertas eléctricas con más tecnología

El Cayenne Electric 2027 puede equiparse con un sistema que permite abrir y cerrar automáticamente sus cuatro puertas con un breve accionamiento de la manija. La función puede utilizarse desde dentro o fuera del vehículo y también está integrada en diferentes controles del automóvil.

El conductor puede manejarla mediante botones del habitáculo, las manijas, la pantalla Flow Display del Porsche Communication Management (PCM) y la llave digital Porsche. Incluso es posible configurar el cierre automático cuando se abrocha el cinturón de seguridad o se pisa el freno.

La tecnología también incorpora sensores capaces de detectar obstáculos alrededor de las puertas. Si aparece una persona u otro elemento en la trayectoria, el movimiento se detiene. Además, al trabajar junto con sistemas de asistencia, puede evitar que una puerta se abra cuando se aproxima otro vehículo.

Masaje y sonido llegan de la mano

El confort gana protagonismo con un sistema de masaje con audio 4D para los asientos delanteros. Cada asiento incorpora 16 cojines de aire y seis actuadores de sonido distribuidos entre el respaldo y el cojín.

El sistema ofrece cinco programas de masaje y diferentes niveles de intensidad y vibración, que se pueden seleccionar desde la pantalla central. Lo interesante es que el audio 4D también puede utilizarse por separado.

Así, el ocupante puede elegir distintos niveles de vibración y distribución de los efectos sin necesidad de activar un programa de masaje. Porsche combina estas funciones con paisajes sonoros pensados para generar diferentes ambientes dentro del habitáculo.

Hasta 105 colores para elegir

La personalización también crece fuera del interior. Por primera vez, el Cayenne Electric puede acceder al programa Paint to Sample de Porsche Exclusive Manufaktur, con una selección de hasta 105 colores.

La oferta habitual contempla 13 tonos agrupados en las categorías Contrasts, Shades, Dreams y Legends. Paint to Sample amplía considerablemente ese abanico para quienes buscan una configuración menos convencional.

El Porsche Cayenne Electric 2026. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Dentro del habitáculo también aparecen nuevas alternativas. El Paquete de Estilo Interior Extendido suma superficies con cuero, costuras decorativas en verde y diferentes posibilidades para las consolas de los asientos. También se ofrecen paneles de los umbrales tapizados en Race-Tex y con costuras de contraste.

Por su parte, el Paquete de Estilo Interior, desarrollado por Style Porsche y Exclusive Manufaktur, apuesta por una combinación de negro y verde para darle al interior una identidad más marcada.

Así quedan los precios en Estados Unidos

Las novedades están disponibles tanto para el Cayenne Electric como para el Cayenne Coupé Electric. En el mercado estadounidense, la gama 2027 queda con estos precios de partida.

Cayenne Electric SUV: $109,000 dólares.

Cayenne Electric Coupé: $113,800 dólares.

Cayenne S Electric SUV: $126,300 dólares.

Cayenne S Electric Coupé: $131,200 dólares.

Cayenne Turbo Electric SUV: $163,000 dólares.

Cayenne Turbo Electric Coupé: $168,000 dólares.

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