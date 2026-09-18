Hyundai prepara autos que podrán conducir por ti desde 2029

Hyundai ya tiene fecha para dar un paso importante hacia la conducción autónoma. La marca surcoreana trabaja junto a Nvidia en una nueva plataforma que permitirá llevar sistemas de asistencia más avanzados a sus próximos vehículos, con la mirada puesta en funciones de nivel 3.

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El desarrollo tendrá como protagonista a Atria, el software que Hyundai utilizará como base para sus futuros sistemas.

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Nvidia aportará tecnología para procesar información y entrenar la plataforma a partir de los datos recopilados por los propios vehículos.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La producción comenzará en 2028

El calendario contempla varias etapas. Hyundai espera iniciar durante la primera mitad de 2028 la producción de modelos con sistemas Level 2+, mientras que los vehículos con capacidades Level 2++ llegarían durante la segunda mitad del año.

La diferencia será importante para los conductores. En el nivel 2 todavía deben mantener la supervisión permanente, mientras que un sistema de nivel 3 puede asumir la conducción bajo determinadas condiciones y permitir que la persona deje de intervenir durante esos periodos.

Cámaras y radares serán protagonistas

La primera configuración combinará cámaras, radares y sensores ultrasónicos para interpretar lo que ocurre alrededor del vehículo.

Hyundai también contempla sumar posteriormente un sistema LiDAR, capaz de generar una representación tridimensional del entorno mediante pulsos de luz.

El Hyundai Avante (Elantra) 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Esta tecnología podría resultar clave para avanzar hacia funciones de nivel 3, aunque su disponibilidad dependerá de cada vehículo, del equipamiento instalado y de las normas vigentes en cada mercado.

Nvidia aportará la tecnología de procesamiento

La nueva generación utilizará la plataforma Hyperion 10 de Nvidia. Hyundai busca aprovechar su capacidad de procesamiento junto con los datos obtenidos durante el uso real de los vehículos para mejorar progresivamente Atria.

El objetivo final apunta más allá de ofrecer simples asistencias. Hyundai quiere desarrollar un sistema capaz de asumir más tareas de conducción, aunque eso no significa que todos sus modelos vayan a alcanzar automáticamente el nivel 3.

La evolución dependerá de los sensores, el software, la capacidad de procesamiento y, sobre todo, de las condiciones en las que cada sistema pueda operar de forma segura.

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